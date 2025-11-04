BursaDEX+
Animoca Brands dan Currenc Group yang terdaftar di Nasdaq telah menandatangani lembar ketentuan yang tidak mengikat untuk potensi merger dan pencatatan di Nasdaq.

Animoca Brands Mengejar Jalur Nasdaq Melalui Usulan Merger dengan Currenc Group

Oleh: Blockchainreporter
2025/11/04 03:10
blockchain main

Animoca Brands Corporation Limited telah mengambil langkah besar menuju kemungkinan pencatatan di Nasdaq setelah menandatangani lembar persyaratan yang tidak mengikat dengan Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), seperti yang diumumkan kedua perusahaan hari ini. Perjanjian tersebut menguraikan skema pengaturan yang diusulkan di mana Currenc akan mengakuisisi 100% saham yang diterbitkan di Animoca Brands, dengan pemegang saham Animoca menerima saham Currenc yang baru diterbitkan sebagai gantinya.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam lembar persyaratan, jika kesepakatan berlanjut hingga selesai dan perjanjian mengikat ditandatangani, pemegang saham Animoca Brands yang sahamnya diakuisisi secara kolektif akan memiliki sekitar 95% dari saham yang diterbitkan di Currenc, tergantung pada perlakuan akhir instrumen konversi.

Pemegang saham Currenc yang ada akan memiliki sisa saham, sekitar 5%. Proposal tersebut mempertimbangkan pembuatan kelas baru saham biasa Currenc yang akan diterbitkan kepada Yat Siu, co-founder dan executive chairman Animoca Brands, dan entitas yang dia kendalikan, sementara pemegang saham Animoca lainnya akan menerima saham biasa Currenc standar.

Kedua pihak menekankan bahwa lembar persyaratan bersifat kondisional dan tidak mengikat. Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan mereka hanya akan beralih ke transaksi definitif dan mengikat setelah menyelesaikan uji tuntas yang memuaskan kedua belah pihak dan mendapatkan persetujuan dewan. Implementasi juga akan memerlukan serangkaian kondisi prasyarat yang biasa, termasuk persetujuan pemegang saham dari kedua perusahaan dan persetujuan pengadilan di Australia. Lembar persyaratan dapat dihentikan dalam keadaan tertentu, dan tidak ada jaminan bahwa transaksi final akan tercapai.

Jika akhirnya disepakati dan diimplementasikan, merger tersebut akan menggabungkan Animoca Brands ke dalam grup gabungan yang terdaftar di Nasdaq. Currenc juga dapat melakukan restrukturisasi perusahaan sebelum penutupan untuk mengakomodasi transaksi tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan implementasi transaksi saat ini diharapkan selesai pada akhir tahun kalender 2026, tergantung pada pemenuhan kondisi yang disepakati.

Tonggak Transformatif

Animoca Brands membingkai kesepakatan yang diusulkan sebagai jalur menuju likuiditas yang lebih besar dan akses investor yang lebih luas. Dalam pengumumannya, perusahaan mengatakan transaksi tersebut dapat "memberikan likuiditas yang lebih besar bagi pemegang saham Animoca Brands dengan menyediakan akses, melalui Currenc dan pencatatan Nasdaq-nya, ke kendaraan perdagangan likuid dengan daya tarik investor institusional yang ditingkatkan dan cakupan pasar yang lebih luas," berpotensi membuka akses ke kumpulan modal yang lebih besar dan fleksibilitas keuangan yang lebih baik.

Struktur yang diusulkan juga dimaksudkan untuk lebih menyelaraskan bentuk perusahaan Animoca Brands dengan jejak internasionalnya. Animoca berkantor pusat di Hong Kong dan beroperasi secara global, dengan kehadiran yang relatif kecil di Australia. Jika transaksi berlanjut, bisnis Animoca pada akhirnya akan dimiliki oleh Currenc, perusahaan induk yang didirikan di Kepulauan Cayman, struktur yang umum digunakan oleh entitas asing yang terdaftar di bursa A.S., seperti yang dicatat oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Yat Siu, Co-Founder dan Executive Chairman Animoca Brands, mengatakan: "Potensi Transaksi ini cukup menarik bagi Animoca Brands untuk menandatangani Lembar Persyaratan dan melakukan uji tuntas pada Currenc. Kami akan sangat senang berkolaborasi dengan Currenc untuk membawa Animoca Brands ke Nasdaq, dengan asumsi penyelesaian uji tuntas yang memuaskan oleh kedua belah pihak dan masuk ke dalam dokumentasi yang mengikat. Pencatatan akan membuka pintu bagi basis investor yang lebih luas untuk mengakses portofolio perusahaan pertumbuhan dan aset digital kami dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa."

Alexander Kong, Founder, CEO, dan Executive Chairman Currenc Group, mengatakan, "Merger yang diusulkan dengan Animoca Brands merupakan tonggak transformatif bagi Currenc. Transaksi ini dirancang untuk memberikan Animoca Brands jalur langsung ke pasar publik A.S. dan, pada gilirannya, membuka nilai signifikan bagi pemegang saham kami. Kami bersemangat untuk memfasilitasi evolusi ini, yang akan memberikan investor kami kepemilikan dalam pemimpin global di garis depan ekonomi aset digital."

Animoca Brands, yang diakui sebagai pemimpin aset digital global, telah membangun portofolio luas bisnis dan investasi blockchain dan tokenized, termasuk platform terkenal seperti The Sandbox, Moca Network dan Open Campus. Perusahaan mencatat bahwa mereka memiliki saham di lebih dari 600 perusahaan dan aset altcoin dan telah menerima pengakuan industri, termasuk Fortune Crypto 40 dan dimasukkan dalam daftar Perusahaan Pertumbuhan Tinggi Asia-Pasifik Financial Times.

Bagi pemegang saham Animoca, tidak ada tindakan segera yang diperlukan. Jika kesepakatan definitif tercapai, Animoca Brands akan mengadakan rapat pemegang saham dan menerbitkan Buku Skema yang berisi detail transaksi yang diusulkan dan Laporan Ahli Independen yang menilai apakah kesepakatan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik pemegang saham.

Kedua belah pihak memperingatkan bahwa proposal tersebut masih dalam tahap awal dan belum ada perjanjian definitif yang ditandatangani. Investor dan pemegang saham akan mengawasi hasil uji tuntas dan negosiasi dokumentasi yang mengikat secara ketat selama beberapa bulan mendatang untuk melihat apakah transaksi berlanjut hingga selesai.

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003349+0.44%
XRP
XRP$2.2792-0.58%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2792-0.58%
FINANCE
FINANCE$0.0002945-13.93%
DeFi
DEFI$0.000788+1.80%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
Ethereum
ETH$3,445.8+1.14%
Belong
LONG$0.05825-10.10%
Nowchain
NOW$0.00206+1.47%
Bagikan
PANews2025/11/09 18:04

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

