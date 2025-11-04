Animoca Brands Mengejar Jalur Nasdaq Melalui Usulan Merger dengan Currenc Group

Animoca Brands Corporation Limited telah mengambil langkah besar menuju kemungkinan pencatatan di Nasdaq setelah menandatangani lembar persyaratan yang tidak mengikat dengan Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), seperti yang diumumkan kedua perusahaan hari ini. Perjanjian tersebut menguraikan skema pengaturan yang diusulkan di mana Currenc akan mengakuisisi 100% saham yang diterbitkan di Animoca Brands, dengan pemegang saham Animoca menerima saham Currenc yang baru diterbitkan sebagai gantinya.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam lembar persyaratan, jika kesepakatan berlanjut hingga selesai dan perjanjian mengikat ditandatangani, pemegang saham Animoca Brands yang sahamnya diakuisisi secara kolektif akan memiliki sekitar 95% dari saham yang diterbitkan di Currenc, tergantung pada perlakuan akhir instrumen konversi.

Pemegang saham Currenc yang ada akan memiliki sisa saham, sekitar 5%. Proposal tersebut mempertimbangkan pembuatan kelas baru saham biasa Currenc yang akan diterbitkan kepada Yat Siu, co-founder dan executive chairman Animoca Brands, dan entitas yang dia kendalikan, sementara pemegang saham Animoca lainnya akan menerima saham biasa Currenc standar.

Kedua pihak menekankan bahwa lembar persyaratan bersifat kondisional dan tidak mengikat. Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan mereka hanya akan beralih ke transaksi definitif dan mengikat setelah menyelesaikan uji tuntas yang memuaskan kedua belah pihak dan mendapatkan persetujuan dewan. Implementasi juga akan memerlukan serangkaian kondisi prasyarat yang biasa, termasuk persetujuan pemegang saham dari kedua perusahaan dan persetujuan pengadilan di Australia. Lembar persyaratan dapat dihentikan dalam keadaan tertentu, dan tidak ada jaminan bahwa transaksi final akan tercapai.

Jika akhirnya disepakati dan diimplementasikan, merger tersebut akan menggabungkan Animoca Brands ke dalam grup gabungan yang terdaftar di Nasdaq. Currenc juga dapat melakukan restrukturisasi perusahaan sebelum penutupan untuk mengakomodasi transaksi tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan implementasi transaksi saat ini diharapkan selesai pada akhir tahun kalender 2026, tergantung pada pemenuhan kondisi yang disepakati.

Tonggak Transformatif

Animoca Brands membingkai kesepakatan yang diusulkan sebagai jalur menuju likuiditas yang lebih besar dan akses investor yang lebih luas. Dalam pengumumannya, perusahaan mengatakan transaksi tersebut dapat "memberikan likuiditas yang lebih besar bagi pemegang saham Animoca Brands dengan menyediakan akses, melalui Currenc dan pencatatan Nasdaq-nya, ke kendaraan perdagangan likuid dengan daya tarik investor institusional yang ditingkatkan dan cakupan pasar yang lebih luas," berpotensi membuka akses ke kumpulan modal yang lebih besar dan fleksibilitas keuangan yang lebih baik.

Struktur yang diusulkan juga dimaksudkan untuk lebih menyelaraskan bentuk perusahaan Animoca Brands dengan jejak internasionalnya. Animoca berkantor pusat di Hong Kong dan beroperasi secara global, dengan kehadiran yang relatif kecil di Australia. Jika transaksi berlanjut, bisnis Animoca pada akhirnya akan dimiliki oleh Currenc, perusahaan induk yang didirikan di Kepulauan Cayman, struktur yang umum digunakan oleh entitas asing yang terdaftar di bursa A.S., seperti yang dicatat oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Yat Siu, Co-Founder dan Executive Chairman Animoca Brands, mengatakan: "Potensi Transaksi ini cukup menarik bagi Animoca Brands untuk menandatangani Lembar Persyaratan dan melakukan uji tuntas pada Currenc. Kami akan sangat senang berkolaborasi dengan Currenc untuk membawa Animoca Brands ke Nasdaq, dengan asumsi penyelesaian uji tuntas yang memuaskan oleh kedua belah pihak dan masuk ke dalam dokumentasi yang mengikat. Pencatatan akan membuka pintu bagi basis investor yang lebih luas untuk mengakses portofolio perusahaan pertumbuhan dan aset digital kami dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa."

Alexander Kong, Founder, CEO, dan Executive Chairman Currenc Group, mengatakan, "Merger yang diusulkan dengan Animoca Brands merupakan tonggak transformatif bagi Currenc. Transaksi ini dirancang untuk memberikan Animoca Brands jalur langsung ke pasar publik A.S. dan, pada gilirannya, membuka nilai signifikan bagi pemegang saham kami. Kami bersemangat untuk memfasilitasi evolusi ini, yang akan memberikan investor kami kepemilikan dalam pemimpin global di garis depan ekonomi aset digital."

Animoca Brands, yang diakui sebagai pemimpin aset digital global, telah membangun portofolio luas bisnis dan investasi blockchain dan tokenized, termasuk platform terkenal seperti The Sandbox, Moca Network dan Open Campus. Perusahaan mencatat bahwa mereka memiliki saham di lebih dari 600 perusahaan dan aset altcoin dan telah menerima pengakuan industri, termasuk Fortune Crypto 40 dan dimasukkan dalam daftar Perusahaan Pertumbuhan Tinggi Asia-Pasifik Financial Times.

Bagi pemegang saham Animoca, tidak ada tindakan segera yang diperlukan. Jika kesepakatan definitif tercapai, Animoca Brands akan mengadakan rapat pemegang saham dan menerbitkan Buku Skema yang berisi detail transaksi yang diusulkan dan Laporan Ahli Independen yang menilai apakah kesepakatan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik pemegang saham.

Kedua belah pihak memperingatkan bahwa proposal tersebut masih dalam tahap awal dan belum ada perjanjian definitif yang ditandatangani. Investor dan pemegang saham akan mengawasi hasil uji tuntas dan negosiasi dokumentasi yang mengikat secara ketat selama beberapa bulan mendatang untuk melihat apakah transaksi berlanjut hingga selesai.