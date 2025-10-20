BursaDEX+
Ares' Mengalami Penurunan 66% Di Box Office Pada Akhir Pekan Ke-2 Penayangannya

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 03:09
Jared Leto dalam "TRON: Ares."

Disney Enterprises, Inc./Leah Gallo

Film Disney TRON: Ares, yang dibintangi Jared Leto, mengalami kemerosotan besar di box office domestik pada akhir pekan keduanya di bioskop.

TRON: Ares meraih $33,2 juta dari 4.000 bioskop Amerika Utara selama akhir pekan pembukaannya dari 10-12 Oktober untuk menduduki posisi No. 1 di box office domestik.

Selain itu, TRON: Ares film ketiga dalam waralaba fiksi ilmiah bertema video game yang dimulai pada tahun 1982 dengan TRON dan dilanjutkan pada 2010 dengan TRON: Legacy — meraih $27 juta dari penjualan tiket internasional pada minggu pertamanya, membawa total pendapatan akhir pekan pembukaan film secara global menjadi $60 juta.

Namun menjelang akhir pekan pembukaannya, Deadline melaporkan bahwa film tersebut diperkirakan akan meraih $40 juta hingga $45 juta secara domestik dan $80 juta hingga $90 juta secara global.

Sayangnya bagi Disney, masalah keuangan film tersebut semakin memburuk selama akhir pekan. Menurut The Numbers, TRON: Ares diperkirakan meraih $11,1 juta pada minggu Jumat-Minggu keduanya secara domestik, yang menandai penurunan 66% dalam pendapatan dibandingkan akhir pekan pembukaannya.

Penurunan tajam ini mencerminkan nasib yang sama dengan film Marvel Cinematic Universe Disney — The Fantastic Four: First Steps — yang mengalami penurunan pendapatan box office domestik sebesar 67% selama akhir pekan keduanya di bioskop Amerika Utara pada Agustus.

Hingga saat ini, TRON: Ares, yang juga dibintangi Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson dan Jeff Bridges, telah meraih $54,5 juta secara domestik dan $48,4 juta secara internasional dengan total global mencapai $102,9 juta. TRON: Ares, menurut The Hollywood Reporter, memiliki anggaran produksi bersih sekitar $180 juta sebelum biaya pemasaran.

Jika penurunan box office TRON: Ares terus berlanjut, kesempatan terbaik film ini untuk mengembalikan biaya produksi dan pemasarannya akan datang dengan perilisannya di streaming digital. Namun, akan ada masa tunggu yang panjang, karena tidak seperti kebanyakan studio, Disney memiliki jendela 60 hari antara waktu filmnya tayang di bioskop dan tiba di layanan video on demand premium.

Ethan Hawke dan Mason Thames dalam "Black Phone 2."

Universal Pictures

'The Black Phone' Dibuka di Posisi No. 1 di Box Office Domestik

Masa TRON: Ares di puncak box office domestik berlangsung singkat berkat perilisan sekuel horor Universal Pictures Black Phone 2 pada hari Jumat.

Dibintangi Ethan Hawke dan Mason Thames, yang kembali memerankan karakter mereka dari film asli 2021, Black Phone 2 meraih perkiraan $26,5 juta pada minggu Jumat hingga Minggu pertamanya, menurut The Numbers.

Sementara itu, TRON: Ares menduduki posisi No. 2 dalam lima besar box office domestik, diikuti oleh komedi R-rated Lionsgate Good Fortune di posisi No. 3. Dibintangi Keanu Reeves, Seth Rogen dan Aziz Ansari — yang juga menulis dan menyutradarai film tersebut — Good Fortune meraih $6,2 juta pada akhir pekan pembukaannya.

Film komedi aksi karya sutradara Paul Thomas Anderson One Battle After Another, yang dibintangi Leonardo DiCaprio, meraih perkiraan $4 juta pada akhir pekan keempatnya di bioskop, meningkatkan total domestiknya menjadi $61,9 juta. Secara global, film tersebut telah meraih $162,5 juta hingga saat ini.

Komedi kriminal Channing Tatum Roofman meraih perkiraan $3,7 juta untuk menduduki posisi No. 5 di box office akhir pekan. Film rilisan Paramount Pictures, yang tayang di bioskop pada 10 Oktober, telah meraih $15,5 juta secara domestik dan sedikit lebih dari $600.000 secara internasional dengan pendapatan global mencapai $16,1 juta hingga saat ini.

Angka final untuk box office akhir pekan ini akan dirilis pada hari Senin.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/10/19/tron-ares-takes-66-dive-at-box-office-in-2nd-weekend-of-release/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

