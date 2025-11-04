Pasar Asia Dibuka: Bitcoin Turun 2% karena Momentum Penjualan Berlanjut Dari Oktober

Selamat pagi, Asia. Inilah pergerakan pasar sebelum bel pembukaan. Bitcoin turun 2% di awal perdagangan Asia, merosot di bawah $107.000 karena aksi ambil untung oleh whale dan arus keluar ETF yang berkelanjutan menekan sentimen. Penarikan ini memperpanjang tekanan dari Oktober Merah, ketika pencucian $19 miliar pada 19 Oktober menciptakan nada yang lebih lemah yang berlanjut hingga November. Para trader mengatakan pergerakan ini tampak seperti konsolidasi setelah bulan yang bergejolak, dengan beberapa posisi membentuk dasar sebelum kenaikan berikutnya. Snapshot pasar Bitcoin: $106.961, turun 0,7% Ether: $3.636, turun 2,7% XRP: $2,35, turun 3,4% Total kapitalisasi pasar kripto: $3,64 triliun, turun 1,6% Permintaan Institusional Melambat karena Pasokan Bitcoin Baru Melampaui Akumulasi Arus on-chain mendukung suasana hati yang berhati-hati. Untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, permintaan institusional telah turun di bawah laju penerbitan koin baru, menurut Charles Edwards, pendiri Capriole Investments. Ini adalah tanda bahwa pembeli besar sedang mundur. Pergeseran itu sejalan dengan sikap risk-off yang lebih luas di seluruh kripto. Ekuitas menunjukkan gambaran yang berbeda. Sebagian besar indeks saham utama naik pada hari Senin setelah berita bahwa Amazon akan menyediakan layanan cloud untuk OpenAI, sementara dolar menguat ke level tertinggi tiga bulan terhadap euro karena ekspektasi pemotongan suku bunga AS yang besar memudar. Wall Street menyelesaikan sesi sebelumnya lebih kuat, dengan S&P 500 dan Nasdaq didukung oleh keuntungan teknologi, meskipun futures kemudian menunjukkan penurunan, mengindikasikan pembukaan AS yang lebih lemah. Di Asia, kenaikan saham teknologi mengangkat Nikkei Jepang dan TAIEX Taiwan ke rekor tertinggi, sementara beberapa pasar regional merosot setelah reli baru-baru ini. Fed Memberi Sinyal Jalur Terukur ke Depan saat Trader Mengurangi Taruhan Pemotongan Suku Bunga Kebijakan tetap menjadi benang makro utama. Federal Reserve melonggarkan kebijakan minggu lalu seperti yang diharapkan, tetapi Ketua Jerome Powell mengatakan pemotongan suku bunga pada pertemuan berikutnya di Desember "bukan kesimpulan yang pasti." Pernyataan itu mencegah trader terlalu condong pada taruhan dovish. Sementara itu, pejabat Fed pada hari Senin menawarkan pandangan campuran tentang pertumbuhan dan inflasi, dan penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung telah menunda data kunci, mempersulit pembacaan untuk Desember. Pasar sekarang memperkirakan peluang sekitar 70% untuk pemotongan 25 basis poin bulan depan, turun dari sekitar 94% seminggu lalu. Setelah Guncangan Oktober, Pasar Kripto Mencari Stabilitas saat Leverage Direset Kembali ke kripto, gelombang likuidasi Oktober menguras leverage dan modal risiko. Membangun kembali basis itu membutuhkan waktu, itulah sebabnya penurunan spot hanya menarik tawaran selektif dan reli cepat memudar ketika pasokan mencapai bursa. "Dalam banyak hal, koreksi Oktober telah melakukan apa yang dibutuhkan: membersihkan leverage dan mengatur ulang sentimen," kata Rachel Lin, chief executive SynFutures. "Data on-chain menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang tidak menyerah, mereka aktif mengakumulasi. Arus keluar bursa tetap stabil, dan itu secara historis merupakan tanda yang konstruktif>" Dia menambahkan bahwa November bisa dimulai dengan pergerakan sideways saat pasar menyerap komentar Fed. Angka inflasi yang lebih rendah atau pesan pelonggaran yang lebih jelas bisa memicu pemulihan, sementara Ethereum mungkin mengikuti jalur yang sama, dengan dukungan tambahan dari peningkatan jaringan dan penggunaan institusional DeFi yang berkembang. Untuk saat ini, jalur resistensi terendah bergantung pada arus. Jika penebusan ETF melambat dan arus masuk bursa berkurang, spot bisa stabil di atas level terendah baru-baru ini. Sampai saat itu, pasar akan berdagang dari headline ke headline, dengan makro dan positioning menentukan arah Selamat pagi, Asia. Inilah pergerakan pasar sebelum bel pembukaan. Bitcoin turun 2% di awal perdagangan Asia, merosot di bawah $107.000 karena aksi ambil untung oleh whale dan arus keluar ETF yang berkelanjutan menekan sentimen. Penarikan ini memperpanjang tekanan dari Oktober Merah, ketika pencucian $19 miliar pada 19 Oktober menciptakan nada yang lebih lemah yang berlanjut hingga November. Para trader mengatakan pergerakan ini tampak seperti konsolidasi setelah bulan yang bergejolak, dengan beberapa posisi membentuk dasar sebelum kenaikan berikutnya. Snapshot pasar Bitcoin: $106.961, turun 0,7% Ether: $3.636, turun 2,7% XRP: $2,35, turun 3,4% Total kapitalisasi pasar kripto: $3,64 triliun, turun 1,6% Permintaan Institusional Melambat karena Pasokan Bitcoin Baru Melampaui Akumulasi Arus on-chain mendukung suasana hati yang berhati-hati. Untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, permintaan institusional telah turun di bawah laju penerbitan koin baru, menurut Charles Edwards, pendiri Capriole Investments. Ini adalah tanda bahwa pembeli besar sedang mundur. Pergeseran itu sejalan dengan sikap risk-off yang lebih luas di seluruh kripto. Ekuitas menunjukkan gambaran yang berbeda. Sebagian besar indeks saham utama naik pada hari Senin setelah berita bahwa Amazon akan menyediakan layanan cloud untuk OpenAI, sementara dolar menguat ke level tertinggi tiga bulan terhadap euro karena ekspektasi pemotongan suku bunga AS yang besar memudar. Wall Street menyelesaikan sesi sebelumnya lebih kuat, dengan S&P 500 dan Nasdaq didukung oleh keuntungan teknologi, meskipun futures kemudian menunjukkan penurunan, mengindikasikan pembukaan AS yang lebih lemah. Di Asia, kenaikan saham teknologi mengangkat Nikkei Jepang dan TAIEX Taiwan ke rekor tertinggi, sementara beberapa pasar regional merosot setelah reli baru-baru ini. Fed Memberi Sinyal Jalur Terukur ke Depan saat Trader Mengurangi Taruhan Pemotongan Suku Bunga Kebijakan tetap menjadi benang makro utama. Federal Reserve melonggarkan kebijakan minggu lalu seperti yang diharapkan, tetapi Ketua Jerome Powell mengatakan pemotongan suku bunga pada pertemuan berikutnya di Desember "bukan kesimpulan yang pasti." Pernyataan itu mencegah trader terlalu condong pada taruhan dovish. Sementara itu, pejabat Fed pada hari Senin menawarkan pandangan campuran tentang pertumbuhan dan inflasi, dan penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung telah menunda data kunci, mempersulit pembacaan untuk Desember. Pasar sekarang memperkirakan peluang sekitar 70% untuk pemotongan 25 basis poin bulan depan, turun dari sekitar 94% seminggu lalu. Setelah Guncangan Oktober, Pasar Kripto Mencari Stabilitas saat Leverage Direset Kembali ke kripto, gelombang likuidasi Oktober menguras leverage dan modal risiko. Membangun kembali basis itu membutuhkan waktu, itulah sebabnya penurunan spot hanya menarik tawaran selektif dan reli cepat memudar ketika pasokan mencapai bursa. "Dalam banyak hal, koreksi Oktober telah melakukan apa yang dibutuhkan: membersihkan leverage dan mengatur ulang sentimen," kata Rachel Lin, chief executive SynFutures. "Data on-chain menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang tidak menyerah, mereka aktif mengakumulasi. Arus keluar bursa tetap stabil, dan itu secara historis merupakan tanda yang konstruktif>" Dia menambahkan bahwa November bisa dimulai dengan pergerakan sideways saat pasar menyerap komentar Fed. Angka inflasi yang lebih rendah atau pesan pelonggaran yang lebih jelas bisa memicu pemulihan, sementara Ethereum mungkin mengikuti jalur yang sama, dengan dukungan tambahan dari peningkatan jaringan dan penggunaan institusional DeFi yang berkembang. Untuk saat ini, jalur resistensi terendah bergantung pada arus. Jika penebusan ETF melambat dan arus masuk bursa berkurang, spot bisa stabil di atas level terendah baru-baru ini. Sampai saat itu, pasar akan berdagang dari headline ke headline, dengan makro dan positioning menentukan arah