Australia memperketat aturan kripto: lihat semua detailnya

Perusahaan kripto yang menawarkan produk keuangan harus memperoleh AFSL pada 30 Juni.

Bitcoin dan NFT dikatakan dikecualikan dari kategori produk keuangan.

Departemen Keuangan telah menyelesaikan konsultasi tentang undang-undang kripto baru.

Australia telah memperketat kerangka regulasinya untuk aset digital, memperkenalkan pedoman terbaru yang mendefinisikan bagaimana penyedia layanan kripto akan diklasifikasikan dan dilisensikan.

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengumumkan revisi terhadap Lembar Informasi 225.

Perusahaan yang menawarkan layanan terkait produk keuangan sekarang perlu mengajukan Lisensi Layanan Keuangan Australia (AFSL) dan bergabung dengan Otoritas Keluhan Keuangan Australia pada 30 Juni.

Dokumen yang diperbarui ini bertujuan untuk menyederhanakan persyaratan kepatuhan, memperkuat perlindungan investor, dan membawa penyedia aset digital di bawah standar regulasi yang sama dengan lembaga keuangan tradisional.

Ini menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan Australia untuk mengawasi bisnis terkait kripto dan memastikan transparansi pasar yang lebih besar.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan pengawasan yang lebih besar terhadap industri kripto yang berkembang pesat sambil mempertahankan fleksibilitas untuk token seperti Bitcoin, yang tidak akan diperlakukan sebagai produk keuangan di bawah panduan baru.

Bitcoin dikecualikan, tetapi stablecoin di bawah pengawasan

Di bawah pedoman yang direvisi, ASIC mengklarifikasi bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin, token non-fungible (NFT) untuk game, dan tiket acara yang ditokenisasi tidak termasuk dalam kategori produk keuangan.

Namun, stablecoin, wrapped token, sekuritas yang ditokenisasi, dan produk penghasil yield seperti layanan staking dan real estate yang ditokenisasi akan memerlukan lisensi.

ASIC juga mengkonfirmasi keringanan regulasi secara prinsip untuk distributor stablecoin dan wrapped token untuk membantu transisi ke kepatuhan sebelum reformasi legislatif yang lebih luas.

Kerangka yang diperbarui menguraikan bahwa layanan yang menawarkan pengembalian keuangan atau periode penguncian akan diklasifikasikan sebagai produk keuangan, memastikan investor dalam aset berbasis yield dilindungi di bawah undang-undang keuangan yang ada.

Industri menyambut baik kejelasan tetapi memperingatkan tantangan implementasi

Pembaruan ini telah disambut baik secara luas di seluruh sektor blockchain karena memberikan kejelasan yang telah lama ditunggu.

Kelompok industri dan pakar hukum mengatakan langkah tersebut memberikan visibilitas pada pendekatan ASIC dalam mengatur ekosistem aset digital.

Namun, mereka memperingatkan bahwa transisi tersebut dapat menciptakan hambatan logistik karena keterbatasan keahlian lokal, pembatasan perbankan, dan akses asuransi.

CEO Blockchain APAC mencatat bahwa pendekatan ASIC dalam menerapkan kebijakan sebelum legislasi final membawa kepastian jangka pendek tetapi juga menyisakan ruang untuk interpretasi.

"Hambatan struktural" ini, termasuk kendala sumber daya dan kepatuhan, dapat menggeser risiko dari level hukum ke level operasional jika tidak segera ditangani.

Transisi sedang berlangsung saat perusahaan kripto bersiap untuk lisensi

Pelaku industri kini merestrukturisasi operasi mereka untuk menyelaraskan dengan aturan baru.

Dewan Ekonomi Digital Australia menyebut pembaruan tersebut sebagai langkah signifikan menuju regulasi arus utama tetapi mengungkapkan kekhawatiran tentang kapasitas ASIC untuk memproses volume aplikasi lisensi yang besar tepat waktu.

Langkah ini mengikuti proposal pemerintah Albanese pada Maret untuk kerangka terpadu yang menempatkan bursa kripto di bawah undang-undang layanan keuangan yang ada.

Departemen Keuangan menyelesaikan konsultasi minggu lalu tentang rancangan undang-undang yang akan memformalkan transisi ini, lebih menyelaraskan pengawasan kripto Australia dengan tren regulasi global.

Pembaruan ini menandai titik balik bagi pasar aset digital Australia, menetapkan peta jalan untuk kepatuhan sambil menandakan niat pemerintah untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor.

