BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Perusahaan kripto yang menawarkan produk keuangan harus memperoleh AFSL pada 30 Juni. Bitcoin dan NFT dikatakan dikecualikan dari kategori produk keuangan. Treasury telah menyelesaikan konsultasi tentang undang-undang kripto baru. Australia telah memperketat kerangka regulasi untuk aset digital, memperkenalkan pedoman yang diperbarui yang mendefinisikan bagaimana penyedia layanan kripto akan diklasifikasikan [...] Artikel Australia memperketat aturan kripto: lihat semua detailnya pertama kali muncul di CoinJournal.Perusahaan kripto yang menawarkan produk keuangan harus memperoleh AFSL pada 30 Juni. Bitcoin dan NFT dikatakan dikecualikan dari kategori produk keuangan. Treasury telah menyelesaikan konsultasi tentang undang-undang kripto baru. Australia telah memperketat kerangka regulasi untuk aset digital, memperkenalkan pedoman yang diperbarui yang mendefinisikan bagaimana penyedia layanan kripto akan diklasifikasikan [...] Artikel Australia memperketat aturan kripto: lihat semua detailnya pertama kali muncul di CoinJournal.

Australia memperketat aturan kripto: lihat semua detailnya

Oleh: Coin Journal
2025/10/29 16:53
Juneo Supernet
JUNE$0.0228+3.63%
  • Perusahaan kripto yang menawarkan produk keuangan harus memperoleh AFSL pada 30 Juni.
  • Bitcoin dan NFT dikatakan dikecualikan dari kategori produk keuangan.
  • Departemen Keuangan telah menyelesaikan konsultasi tentang undang-undang kripto baru.

Australia telah memperketat kerangka regulasinya untuk aset digital, memperkenalkan pedoman terbaru yang mendefinisikan bagaimana penyedia layanan kripto akan diklasifikasikan dan dilisensikan.

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengumumkan revisi terhadap Lembar Informasi 225.

Perusahaan yang menawarkan layanan terkait produk keuangan sekarang perlu mengajukan Lisensi Layanan Keuangan Australia (AFSL) dan bergabung dengan Otoritas Keluhan Keuangan Australia pada 30 Juni.

Dokumen yang diperbarui ini bertujuan untuk menyederhanakan persyaratan kepatuhan, memperkuat perlindungan investor, dan membawa penyedia aset digital di bawah standar regulasi yang sama dengan lembaga keuangan tradisional.

Ini menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan Australia untuk mengawasi bisnis terkait kripto dan memastikan transparansi pasar yang lebih besar.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan pengawasan yang lebih besar terhadap industri kripto yang berkembang pesat sambil mempertahankan fleksibilitas untuk token seperti Bitcoin, yang tidak akan diperlakukan sebagai produk keuangan di bawah panduan baru.

Bitcoin dikecualikan, tetapi stablecoin di bawah pengawasan

Di bawah pedoman yang direvisi, ASIC mengklarifikasi bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin, token non-fungible (NFT) untuk game, dan tiket acara yang ditokenisasi tidak termasuk dalam kategori produk keuangan.

Namun, stablecoin, wrapped token, sekuritas yang ditokenisasi, dan produk penghasil yield seperti layanan staking dan real estate yang ditokenisasi akan memerlukan lisensi.

ASIC juga mengkonfirmasi keringanan regulasi secara prinsip untuk distributor stablecoin dan wrapped token untuk membantu transisi ke kepatuhan sebelum reformasi legislatif yang lebih luas.

Kerangka yang diperbarui menguraikan bahwa layanan yang menawarkan pengembalian keuangan atau periode penguncian akan diklasifikasikan sebagai produk keuangan, memastikan investor dalam aset berbasis yield dilindungi di bawah undang-undang keuangan yang ada.

Industri menyambut baik kejelasan tetapi memperingatkan tantangan implementasi

Pembaruan ini telah disambut baik secara luas di seluruh sektor blockchain karena memberikan kejelasan yang telah lama ditunggu.

Kelompok industri dan pakar hukum mengatakan langkah tersebut memberikan visibilitas pada pendekatan ASIC dalam mengatur ekosistem aset digital.

Namun, mereka memperingatkan bahwa transisi tersebut dapat menciptakan hambatan logistik karena keterbatasan keahlian lokal, pembatasan perbankan, dan akses asuransi.

CEO Blockchain APAC mencatat bahwa pendekatan ASIC dalam menerapkan kebijakan sebelum legislasi final membawa kepastian jangka pendek tetapi juga menyisakan ruang untuk interpretasi.

"Hambatan struktural" ini, termasuk kendala sumber daya dan kepatuhan, dapat menggeser risiko dari level hukum ke level operasional jika tidak segera ditangani.

Transisi sedang berlangsung saat perusahaan kripto bersiap untuk lisensi

Pelaku industri kini merestrukturisasi operasi mereka untuk menyelaraskan dengan aturan baru.

Dewan Ekonomi Digital Australia menyebut pembaruan tersebut sebagai langkah signifikan menuju regulasi arus utama tetapi mengungkapkan kekhawatiran tentang kapasitas ASIC untuk memproses volume aplikasi lisensi yang besar tepat waktu.

Langkah ini mengikuti proposal pemerintah Albanese pada Maret untuk kerangka terpadu yang menempatkan bursa kripto di bawah undang-undang layanan keuangan yang ada.

Departemen Keuangan menyelesaikan konsultasi minggu lalu tentang rancangan undang-undang yang akan memformalkan transisi ini, lebih menyelaraskan pengawasan kripto Australia dengan tren regulasi global.

Pembaruan ini menandai titik balik bagi pasar aset digital Australia, menetapkan peta jalan untuk kepatuhan sambil menandakan niat pemerintah untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor.

Postingan Australia memperketat aturan kripto: periksa semua detailnya pertama kali muncul di CoinJournal.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,159.97
$102,159.97$102,159.97

+0.44%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,447.34
$3,447.34$3,447.34

+2.09%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.17
$159.17$159.17

+1.59%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2751
$2.2751$2.2751

+0.82%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$613.28
$613.28$613.28

+19.99%