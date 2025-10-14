Bella Protocol Bergabung dengan Solidus AI Tech untuk Mendorong Kepercayaan Investor dengan Wawasan Pasar DeFi Berbasis AI

Solidus AI Tech, infrastruktur AI berbasis blockchain yang mengkhususkan diri dalam menyediakan sumber daya komputasi, mengumumkan kolaborasi strategis dengan Bella Protocol, platform DeFi yang menyediakan alat yang ditingkatkan AI untuk perdagangan kripto yang efisien dan optimalisasi hasil. Menurut informasi yang dibagikan hari ini oleh Solidus AI Tech, integrasi teknologi dari kedua perusahaan ini akan membantu orang-orang bermanuver secara efisien di pasar DeFi melalui kecerdasan berbasis data real-time.

Bella Membuka Kemampuan AI dengan Komputasi Performa Tinggi Solidus

Seperti dilaporkan dalam data, kemitraan ini memungkinkan integrasi Bot Penelitian Bella ke dalam ekosistem Solidus' AI Tech. Penggabungan ini memungkinkan Bella Protocol untuk memperkenalkan dan mengoperasikan bot perdagangan berkinerja tinggi yang didukung oleh model AI canggih di jaringan DeFi-nya.

Bella Protocol adalah platform DeFi yang berfokus pada penyederhanaan aplikasi keuangan dan penghasilan yield untuk klien cryptocurrency. Platform ini menggunakan AI untuk menginterpretasikan jumlah data yang besar dari berbagai sumber data on-chain dan menyederhanakan proses pengenalan peluang pasar yang dapat ditindaklanjuti.

Kehadiran Solidus AI Tech sangat penting dalam kemitraan ini karena menyediakan sumber daya komputasi berkinerja tinggi untuk pemrosesan data dan fungsi AI Bella. Berdasarkan kolaborasi ini, Bella memanfaatkan infrastruktur komputasi kelas enterprise Solidus AI Tech untuk menyediakan daya komputasi yang dibutuhkan algoritma AI-nya untuk memproses sejumlah besar data secara efisien dengan kecepatan sangat tinggi.

Inilah di mana solusi komputasi Solidus menjadi signifikan untuk integrasi ini. Dengan sistem komputasi Solidus, algoritma cerdas Bella kini memiliki kemampuan efisien untuk menjalankan berbagai tugas secara otonom guna mengoptimalkan otomatisasi perdagangan DeFi, pengalaman pelanggan, dan manajemen risiko dalam ekosistem terdesentralisasinya.

Seperti ditunjukkan dalam data, integrasi inovatif ini memberikan pengguna Bella akses tanpa hambatan ke alat analitik pasar bertenaga AI. Pengenalan bot AI cerdas kini memungkinkan pelanggan Bella untuk melaksanakan strategi perdagangan canggih seperti manajemen likuiditas, penghasilan yield, dll., tanpa pengawasan manual.

Menghilangkan Hambatan dan Mentransformasi DeFi

Kemitraan antara Solidus AI Tech dan Bella Protocol merepresentasikan langkah penting oleh kedua proyek terdesentralisasi untuk memungkinkan akses yang lebih efisien ke layanan DeFi. Aliansi ini mendorong peluang jangka panjang untuk kemajuan DeFi, memberikan pengguna alat mutakhir untuk memberdayakan diri mereka secara ekonomi.

Solidus AI Tech dan Bella Protocol menonjol karena kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi blockchain, AI, dan komputasi untuk memberikan kecerdasan fungsional real-time di dunia DeFi yang berkembang pesat. Kemitraan ini menunjukkan komitmen kedua perusahaan untuk mendefinisikan ulang bagaimana orang terlibat dengan pasar DeFi dan memungkinkan keselarasan antara infrastruktur blockchain dan pendekatan berbasis data.