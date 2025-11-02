Berkshire Hathaway mencatat kenaikan 34% dalam pendapatan kuartalan, cadangan kas rekor $381,6 miliar

Berkshire Hathaway mencatat lonjakan tajam 34% dalam pendapatan operasional kuartal ketiga, mencapai $13,485 miliar, sementara simpanan kasnya membengkak ke rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $381,6 miliar.

Menurut laporan pendapatannya, lonjakan keuntungan besar ini berasal dari peningkatan lebih dari 200% dalam pendapatan underwriting asuransi, yang totalnya mencapai $2,37 miliar.

Tetapi sementara kas terus menumpuk, Warren Buffett menolak untuk menggunakannya. Tidak ada satu pun saham yang dibeli kembali dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, bahkan dengan harga saham yang turun.

Investor berharap adanya pembelian kembali saham. Namun mereka malah mendapatkan keheningan.

Meskipun saham Kelas A dan B naik 5% year-to-date, S&P 500 naik 16,3%, dan kinerja Berkshire tertinggal. Perusahaan menjual bersih ekuitas di Q3, mengamankan $10,4 miliar dalam keuntungan kena pajak alih-alih membeli saham.

Langkah itu mengatakan satu hal dengan jelas: Warren tidak melihat nilai di luar sana. Kehati-hatian semacam ini menimbulkan kekhawatiran. Terutama sekarang, dengan Berkshire duduk di atas tumpukan uang yang lebih besar dari PDB beberapa negara dan menolak untuk membelanjakannya.

Kepergian Buffett memicu penjualan besar-besaran saat Abel bersiap mengambil alih

Warren, yang segera berusia 96 tahun, mengumumkan pada Mei bahwa dia akan mundur sebagai CEO pada akhir 2025 setelah lebih dari enam dekade memegang kendali.

Dia tetap mempertahankan gelar ketua, tetapi Greg Abel, wakil ketua yang bertanggung jawab atas operasi non-asuransi, adalah yang berikutnya dalam barisan untuk menjadi CEO. Greg juga akan menjadi orang yang menulis surat pemegang saham perusahaan mulai tahun 2026.

Pergantian kepemimpinan ini menyebabkan saham merosot. Pada 2 Mei, tepat sebelum pengumuman Warren di rapat tahunan, saham B Berkshire mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, ditutup sedikit di bawah $540.

Pada saat itu, mereka mengalahkan S&P 500 sebesar 22,4 poin persentase. Tetapi setelah berita mengejutkan tentang CEO, saham B turun 11,5%. Itu masih di atas titik terendah pada Agustus, ketika mereka turun hampir 15%, tetapi jauh dari penutupan tertinggi $507 yang terlihat pada 4 September.

Kesenjangan kinerja yang buruk versus S&P menyempit sedikit menjadi 10,9 poin persentase pada hari Jumat, dari perbedaan 12,2 poin di pertengahan minggu, kesenjangan terlebar sejauh ini tahun ini.

Wall Street tidak bereaksi dengan baik. Pada 26 Oktober, analis Meyer Shields dan Jing Li di Keefe, Bruyette & Woods menurunkan peringkat saham Kelas A Berkshire menjadi "underperform", memangkas target harga mereka dari $740.000 menjadi $700.000.

Saham tersebut mengakhiri minggu pada $715.740. Laporan mereka, berjudul "Many Things Moving in the Wrong Direction," menunjukkan daftar panjang kekhawatiran.

Mereka menandai kemungkinan puncak margin underwriting GEICO, penurunan harga reasuransi bencana, suku bunga jangka pendek yang lebih rendah, masalah terkait tarif yang menghantam jalur kereta api, dan ancaman kehilangan kredit pajak untuk energi alternatif.

Menurut mereka, semua ini digabungkan diperkirakan akan menyeret kinerja selama tahun depan. Mereka mengatakan kinerja saham yang tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekannya "sebagian besar" adalah hasil dari keputusan Warren untuk mundur.

Kepemimpinan baru membawa masalah kepercayaan saat Berkshire menghindari perkiraan

Investor khawatir tentang apa yang mereka sebut "risiko suksesi unik" Berkshire. Perusahaan tidak mengikuti buku pedoman perusahaan biasa. Tidak merilis perkiraan. Tidak menerima pertanyaan analis.

Orang-orang mentolerir itu karena Warren yang menjalankan pertunjukan. Shields dan Li menulis, "Reputasi Buffett yang mungkin tak tertandingi dan apa yang kami lihat sebagai pengungkapan yang sayangnya tidak memadai" dapat mendorong investor menjauh begitu dia tidak lagi menjadi orang sehari-hari.

Ada juga memudarnya apa yang disebut "premi Buffett," nilai tambah yang diberikan pedagang pada Berkshire hanya karena Warren berada di puncak. The Wall Street Journal menangkap pergeseran tersebut, mengutip Shields:

Tetapi tidak semua orang setuju dengan kepanikan tersebut. Chris Bloomstran, presiden Semper Augustus Investments Group, mengatakan Berkshire terlalu mahal menjelang pertemuan Mei. Dia mencatat bahwa saham masih naik lebih dari 5% pada 2025, sementara Progressive, pesaing utama GEICO, turun 14%.

Chris telah membeli dan percaya kepergian Warren bukanlah alasan penurunan. "Semua orang yang saya kenal di dunia Berkshire tidak memiliki apa pun selain ulasan luar biasa dan hal-hal baik untuk dikatakan tentang Greg," katanya kepada Journal.

Henry Asher dari Northstar Group berbagi sentimen tersebut, karena dia percaya Greg tidak perlu menyamai rekor pemilihan saham Warren agar Berkshire terus menghasilkan uang. "Anda tidak akan membatalkan pengiriman Anda di Burlington Northern karena Buffett tidak ada di sana. Bisnis akan terus menghasilkan arus kas yang sangat besar, dengan atau tanpa Buffett."

Kesepakatan OxyChem menjadi langkah terbesar sejak Alleghany

Sementara Berkshire menjauh dari pembelian kembali saham dan pasar ekuitas yang lebih luas, perusahaan ini masih melakukan satu akuisisi besar.

Pada Oktober, perusahaan setuju untuk membeli unit petrokimia Occidental Petroleum, OxyChem, seharga $9,7 miliar tunai. Ini adalah kesepakatan terbesar sejak 2022, ketika Berkshire membeli Alleghany seharga $11,6 miliar.

Langkah tersebut tidak mengubah fakta bahwa selama sebagian besar tahun 2025, Warren tetap berada di luar pasar dan membiarkan kas perusahaan membengkak ke rekor tertinggi.

Di atas $13,485 miliar dalam laba operasional, total pendapatan Q3 Berkshire, yang juga termasuk keuntungan dari kepemilikan saham publik, naik 17% menjadi $30,8 miliar.

Itu membuat total angka naik besar untuk tahun ini, meskipun saham turun dan analis khawatir.

