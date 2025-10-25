Bessent mengabaikan peringatan risiko pasar Wall Street dalam dorongan untuk kebijakan Trump

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Bessent mengabaikan peringatan risiko pasar Wall Street dalam mendorong kebijakan Trump muncul di BitcoinEthereumNews.com. Scott Bessent, manajer dana lindung nilai dari South Carolina, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Donald Trump, telah membalas keluhan terus-menerus dari Wall Street. Berbicara dari kantornya yang menghadap ke Gedung Putih, Scott mengatakan bahwa tujuan administrasi adalah:- "Kami ingin kebijakan Amerika-pertama yang paling mungkin, tanpa menimbulkan kemarahan pasar. Elit keuangan melebih-lebihkan risiko dan mengabaikan hasil." Selama sembilan bulan terakhir, Scott telah memperjuangkan tarif, mendukung upaya Trump untuk memecat gubernur Federal Reserve Lisa Cook, dan melancarkan banyak deregulasi dan pemotongan pajak. Kebijakan Scott juga melonggarkan aturan kripto dan mendorong penggunaan stablecoin, sambil bersumpah untuk menggunakan Dinas Pendapatan Internal untuk menyelidiki organisasi berhaluan kiri yang dituduh memicu keresahan politik, termasuk kelompok yang terkait dengan George Soros, miliarder yang pernah menjadi tempat Scott bekerja. Scott mendorong playbook Trump dari Kementerian Keuangan ke Argentina Di luar negeri, Scott memimpin bailout multi-miliar dolar AS untuk Argentina, yang bertujuan mendukung Presiden Javier Milei, sekutu libertarian Trump di Amerika Latin. Kesepakatan ini secara efektif menempatkan Scott di sisi pemerintah AS dalam perdagangan mata uang besar, sesuatu yang dia dan Soros terkenal sukses sebagai investor ketika mereka mematahkan pound Inggris. Agak puitis, bukan? Scott memainkan permainan yang sama, hanya saja dengan neraca Amerika sekarang. Sementara itu, Scott mengatakan filosofinya berbeda dari pendahulunya seperti Steven Mnuchin. "Tidak seperti kebanyakan pendahulu saya, saya memiliki skeptisisme yang sangat sehat terhadap institusi elit dan pendapat elit, sedangkan saya pikir mereka tidak. Tapi saya memiliki penghargaan yang sehat terhadap pasar," katanya. Dia menambahkan bahwa pemerintah populis gagal ketika mereka "tidak menghormati pasar... Anda harus menghormati pasar." Dalam administrasi, gaya Scott telah menjadikannya salah satu sekutu terdekat Trump. Senator Republik David McCormick mengatakan, "Saya baru saja bersama Trump dan dia berbicara tentang Bessent, dan...Postingan Bessent mengabaikan peringatan risiko pasar Wall Street dalam mendorong kebijakan Trump muncul di BitcoinEthereumNews.com. Scott Bessent, manajer dana lindung nilai dari South Carolina, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Donald Trump, telah membalas keluhan terus-menerus dari Wall Street. Berbicara dari kantornya yang menghadap ke Gedung Putih, Scott mengatakan bahwa tujuan administrasi adalah:- "Kami ingin kebijakan Amerika-pertama yang paling mungkin, tanpa menimbulkan kemarahan pasar. Elit keuangan melebih-lebihkan risiko dan mengabaikan hasil." Selama sembilan bulan terakhir, Scott telah memperjuangkan tarif, mendukung upaya Trump untuk memecat gubernur Federal Reserve Lisa Cook, dan melancarkan banyak deregulasi dan pemotongan pajak. Kebijakan Scott juga melonggarkan aturan kripto dan mendorong penggunaan stablecoin, sambil bersumpah untuk menggunakan Dinas Pendapatan Internal untuk menyelidiki organisasi berhaluan kiri yang dituduh memicu keresahan politik, termasuk kelompok yang terkait dengan George Soros, miliarder yang pernah menjadi tempat Scott bekerja. Scott mendorong playbook Trump dari Kementerian Keuangan ke Argentina Di luar negeri, Scott memimpin bailout multi-miliar dolar AS untuk Argentina, yang bertujuan mendukung Presiden Javier Milei, sekutu libertarian Trump di Amerika Latin. Kesepakatan ini secara efektif menempatkan Scott di sisi pemerintah AS dalam perdagangan mata uang besar, sesuatu yang dia dan Soros terkenal sukses sebagai investor ketika mereka mematahkan pound Inggris. Agak puitis, bukan? Scott memainkan permainan yang sama, hanya saja dengan neraca Amerika sekarang. Sementara itu, Scott mengatakan filosofinya berbeda dari pendahulunya seperti Steven Mnuchin. "Tidak seperti kebanyakan pendahulu saya, saya memiliki skeptisisme yang sangat sehat terhadap institusi elit dan pendapat elit, sedangkan saya pikir mereka tidak. Tapi saya memiliki penghargaan yang sehat terhadap pasar," katanya. Dia menambahkan bahwa pemerintah populis gagal ketika mereka "tidak menghormati pasar... Anda harus menghormati pasar." Dalam administrasi, gaya Scott telah menjadikannya salah satu sekutu terdekat Trump. Senator Republik David McCormick mengatakan, "Saya baru saja bersama Trump dan dia berbicara tentang Bessent, dan...

Bessent mengabaikan peringatan risiko pasar Wall Street dalam dorongan untuk kebijakan Trump

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/25 21:23
EPNS
PUSH$0.01472--%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.47-2.26%
FUND
FUND$0.01374--%
Nowchain
NOW$0.00207+1.97%
Whiterock
WHITE$0.0001856+5.03%

Scott Bessent, manajer dana lindung nilai dari South Carolina, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Donald Trump, telah membalas keluhan terus-menerus dari Wall Street.

Berbicara dari kantornya yang menghadap ke Gedung Putih, Scott mengatakan bahwa tujuan administrasi adalah:- "Kami ingin kebijakan Amerika-pertama yang paling mungkin, tanpa menimbulkan kemarahan pasar. Elit keuangan melebih-lebihkan risiko dan mengabaikan hasil."

Selama sembilan bulan terakhir, Scott telah memperjuangkan tarif, mendukung upaya Trump untuk memecat gubernur Federal Reserve Lisa Cook, dan meluncurkan banyak deregulasi dan pemotongan pajak.

Kebijakan Scott juga telah melonggarkan aturan kripto dan mendorong penggunaan stablecoin, sambil bersumpah untuk menggunakan Dinas Pendapatan Internal untuk menyelidiki organisasi berhaluan kiri yang dituduh memicu keresahan politik, termasuk kelompok yang terkait dengan George Soros, miliarder yang pernah menjadi majikan Scott.

Scott mendorong strategi Trump dari Kementerian Keuangan ke Argentina

Di luar negeri, Scott memimpin bailout multi-miliar dolar AS untuk Argentina, yang bertujuan mendukung Presiden Javier Milei, sekutu libertarian Trump di Amerika Latin.

Kesepakatan ini secara efektif menempatkan Scott di sisi pemerintah AS dalam perdagangan mata uang besar, sesuatu yang dia dan Soros terkenal sukses sebagai investor ketika mereka mematahkan pound Inggris.

Agak puitis, bukan? Scott memainkan permainan yang sama, hanya saja dengan neraca keuangan Amerika sekarang.

Sementara itu, Scott mengatakan filosofinya berbeda dari pendahulunya seperti Steven Mnuchin. "Tidak seperti kebanyakan pendahulu saya, saya memiliki skeptisisme yang sangat sehat terhadap institusi elit dan pendapat elit, sedangkan saya pikir mereka tidak. Tapi saya memiliki penghargaan yang sehat terhadap pasar," katanya. Dia menambahkan bahwa pemerintahan populis gagal ketika mereka "tidak menghormati pasar... Anda harus menghormati pasar."

Dalam administrasi, gaya Scott telah menjadikannya salah satu sekutu terdekat Trump. Senator Republik David McCormick mengatakan, "Saya baru saja bersama Trump dan dia berbicara tentang Bessent, dan saya pikir dia memiliki kepercayaan yang sangat besar padanya. Dia dipandang sebagai suara akal sehat... seseorang yang menyelesaikan pekerjaan."

Pasar stabil saat Scott membela perang dagang dan melawan kritikus

Kritikus di Washington melihat hal-hal secara berbeda. Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan sebelumnya, beberapa mantan pejabat Kementerian Keuangan memperingatkan bahwa Scott telah membuat departemen terlalu politis, mengatakan kredibilitasnya dengan investor bisa "kehilangan nilai yang setara dengan beratnya dalam emas." Mereka menuduhnya membuang-buang kepercayaan pasar terhadap Kementerian Keuangan "dengan sangat cepat." Namun, meskipun ada perang dagang dan pertarungan tarif, Scott telah berhasil menstabilkan pasar yang banyak diperkirakan akan runtuh.

Sejak dia menjabat pada 28 Januari, S&P 500 telah naik sekitar 12%, sementara imbal hasil Treasury 10 tahun turun lebih dari setengah poin persentase, berada di sekitar 4%. Itu bukan yang diprediksi kritikus ketika Trump menyalakan kembali pertempuran tarif global pada April.

"Dia berjalan di antara garis menenangkan Trump dan menenangkan pasar. Dan sejauh ini, dia berhasil," kata Ian Katz, seorang analis di Capital Alpha. Scott, yang selalu blak-blakan, merespons: "Di mana risiko pasar sialan itu? Mereka hanya salah."

Ketika yang disebut "tarif hari pembebasan" Trump memicu kepanikan pada April, Scott menghabiskan berhari-hari menelepon manajer dana top, menenangkan kegelisahan sementara Trump menunda beberapa bea tertinggi. Dia kemudian menjelaskan bahwa presiden selalu bermaksud menggunakan tarif sebagai leverage: "Dia memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi daripada saya."

Di Wall Street, Scott dipandang sebagai penyangga langka terhadap langkah impulsif Trump — seperti meyakinkan presiden untuk tidak memecat Ketua Fed Jay Powell sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, masa jabatannya tidak kekurangan drama.

Satu bentrokan berubah menjadi fisik dengan Elon Musk, yang mendanai kampanye Trump dan bahkan disebut sebagai Sahabat Pertama negara oleh presiden dan lingkaran dalamnya.

Situasi nyaris berbahaya lainnya bagi Scott terjadi dengan Billy Pulte, kepala Badan Keuangan Perumahan Federal.

"Ketika penting, dia adalah petarung di sudut kami," kata seorang pelobi Wall Street. "Hampir seperti 'Bessent put' ini. Dia tahu untuk tidak pergi terlalu jauh di mana pasar akan terganggu... CEO takut pada administrasi, tapi Bessent adalah id kami."

Dolar turun saat Scott mengabaikan kepanikan Wall Street

Tidak semua orang berbagi keyakinan itu. Stephen Myrow, managing partner di Beacon Policy Advisors dan mantan pejabat Kementerian Keuangan, mengatakan, "Mnuchin masih berusaha menjadi pembatas, tetapi jika pasar mencari Bessent untuk menjadi pembatas, mereka meminta terlalu banyak. Bessent tidak masalah bersikap politis, yang pada akhirnya bisa menimbulkan risiko dengan pasar."

Risiko itu mungkin sudah terlihat. Dolar AS telah jatuh 8% sejak Scott mengambil alih Kementerian Keuangan. Dia bersikeras bahwa dolar akan pulih seiring menyusutnya defisit perdagangan. Sementara itu, Demokrat mengatakan penurunan tersebut menunjukkan keraguan pasar yang berkembang tentang ekonomi AS.

"Saya berada di New York dua minggu lalu bertemu dengan sekelompok bankir, dan salah satu dari mereka mengatakan kepada saya bahwa untuk pertama kalinya dalam karirnya, dia mendengar orang-orang berbicara tentang melindungi nilai dolar," kata Sean Casten, seorang Demokrat Illinois di Komite Jasa Keuangan DPR. "Ini gila."

Melalui semua itu, Scott telah mengabaikan kepanikan Wall Street sebagai tidak lebih dari "rengekan terus-menerus." Dia percaya investor meremehkan betapa terkalkulasinya pendekatan Trump. "Di mana krisisnya?" tanya Scott, dengan mengejek melihat sekeliling. "Saya tidak melihatnya."

Pikiran kripto terpintar sudah membaca buletin kami. Mau bergabung? Gabung dengan mereka.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/scott-bessent-slams-wall-street-for-whining/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Smart Blockchain
SMART$0.003343+0.26%
XRP
XRP$2.2739-0.82%
Griffin AI
GAIN$0.004963-5.78%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
XRP
XRP$2.2739-0.82%
FINANCE
FINANCE$0.000294-14.46%
DeFi
DEFI$0.000789+1.67%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Sebaliknya, ICP telah mengalami penurunan tajam setelah reli terbaru.
Zcash
ZEC$610.72+11.54%
Monero
XMR$448.13+23.21%
Bitcoin
BTC$102,127.15+0.06%
Bagikan
CryptoPotato2025/11/09 18:40

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,165.36
$102,165.36$102,165.36

+0.44%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,448.79
$3,448.79$3,448.79

+2.13%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

+1.67%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2768
$2.2768$2.2768

+0.90%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$611.23
$611.23$611.23

+19.59%