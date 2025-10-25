Bessent mengabaikan peringatan risiko pasar Wall Street dalam dorongan untuk kebijakan Trump

Scott Bessent, manajer dana lindung nilai dari South Carolina, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Donald Trump, telah membalas keluhan terus-menerus dari Wall Street.

Berbicara dari kantornya yang menghadap ke Gedung Putih, Scott mengatakan bahwa tujuan administrasi adalah:- "Kami ingin kebijakan Amerika-pertama yang paling mungkin, tanpa menimbulkan kemarahan pasar. Elit keuangan melebih-lebihkan risiko dan mengabaikan hasil."

Selama sembilan bulan terakhir, Scott telah memperjuangkan tarif, mendukung upaya Trump untuk memecat gubernur Federal Reserve Lisa Cook, dan meluncurkan banyak deregulasi dan pemotongan pajak.

Kebijakan Scott juga telah melonggarkan aturan kripto dan mendorong penggunaan stablecoin, sambil bersumpah untuk menggunakan Dinas Pendapatan Internal untuk menyelidiki organisasi berhaluan kiri yang dituduh memicu keresahan politik, termasuk kelompok yang terkait dengan George Soros, miliarder yang pernah menjadi majikan Scott.

Scott mendorong strategi Trump dari Kementerian Keuangan ke Argentina

Di luar negeri, Scott memimpin bailout multi-miliar dolar AS untuk Argentina, yang bertujuan mendukung Presiden Javier Milei, sekutu libertarian Trump di Amerika Latin.

Kesepakatan ini secara efektif menempatkan Scott di sisi pemerintah AS dalam perdagangan mata uang besar, sesuatu yang dia dan Soros terkenal sukses sebagai investor ketika mereka mematahkan pound Inggris.

Agak puitis, bukan? Scott memainkan permainan yang sama, hanya saja dengan neraca keuangan Amerika sekarang.

Sementara itu, Scott mengatakan filosofinya berbeda dari pendahulunya seperti Steven Mnuchin. "Tidak seperti kebanyakan pendahulu saya, saya memiliki skeptisisme yang sangat sehat terhadap institusi elit dan pendapat elit, sedangkan saya pikir mereka tidak. Tapi saya memiliki penghargaan yang sehat terhadap pasar," katanya. Dia menambahkan bahwa pemerintahan populis gagal ketika mereka "tidak menghormati pasar... Anda harus menghormati pasar."

Dalam administrasi, gaya Scott telah menjadikannya salah satu sekutu terdekat Trump. Senator Republik David McCormick mengatakan, "Saya baru saja bersama Trump dan dia berbicara tentang Bessent, dan saya pikir dia memiliki kepercayaan yang sangat besar padanya. Dia dipandang sebagai suara akal sehat... seseorang yang menyelesaikan pekerjaan."

Pasar stabil saat Scott membela perang dagang dan melawan kritikus

Kritikus di Washington melihat hal-hal secara berbeda. Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan sebelumnya, beberapa mantan pejabat Kementerian Keuangan memperingatkan bahwa Scott telah membuat departemen terlalu politis, mengatakan kredibilitasnya dengan investor bisa "kehilangan nilai yang setara dengan beratnya dalam emas." Mereka menuduhnya membuang-buang kepercayaan pasar terhadap Kementerian Keuangan "dengan sangat cepat." Namun, meskipun ada perang dagang dan pertarungan tarif, Scott telah berhasil menstabilkan pasar yang banyak diperkirakan akan runtuh.

Sejak dia menjabat pada 28 Januari, S&P 500 telah naik sekitar 12%, sementara imbal hasil Treasury 10 tahun turun lebih dari setengah poin persentase, berada di sekitar 4%. Itu bukan yang diprediksi kritikus ketika Trump menyalakan kembali pertempuran tarif global pada April.

"Dia berjalan di antara garis menenangkan Trump dan menenangkan pasar. Dan sejauh ini, dia berhasil," kata Ian Katz, seorang analis di Capital Alpha. Scott, yang selalu blak-blakan, merespons: "Di mana risiko pasar sialan itu? Mereka hanya salah."

Ketika yang disebut "tarif hari pembebasan" Trump memicu kepanikan pada April, Scott menghabiskan berhari-hari menelepon manajer dana top, menenangkan kegelisahan sementara Trump menunda beberapa bea tertinggi. Dia kemudian menjelaskan bahwa presiden selalu bermaksud menggunakan tarif sebagai leverage: "Dia memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi daripada saya."

Di Wall Street, Scott dipandang sebagai penyangga langka terhadap langkah impulsif Trump — seperti meyakinkan presiden untuk tidak memecat Ketua Fed Jay Powell sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, masa jabatannya tidak kekurangan drama.

Satu bentrokan berubah menjadi fisik dengan Elon Musk, yang mendanai kampanye Trump dan bahkan disebut sebagai Sahabat Pertama negara oleh presiden dan lingkaran dalamnya.

Situasi nyaris berbahaya lainnya bagi Scott terjadi dengan Billy Pulte, kepala Badan Keuangan Perumahan Federal.

"Ketika penting, dia adalah petarung di sudut kami," kata seorang pelobi Wall Street. "Hampir seperti 'Bessent put' ini. Dia tahu untuk tidak pergi terlalu jauh di mana pasar akan terganggu... CEO takut pada administrasi, tapi Bessent adalah id kami."

Dolar turun saat Scott mengabaikan kepanikan Wall Street

Tidak semua orang berbagi keyakinan itu. Stephen Myrow, managing partner di Beacon Policy Advisors dan mantan pejabat Kementerian Keuangan, mengatakan, "Mnuchin masih berusaha menjadi pembatas, tetapi jika pasar mencari Bessent untuk menjadi pembatas, mereka meminta terlalu banyak. Bessent tidak masalah bersikap politis, yang pada akhirnya bisa menimbulkan risiko dengan pasar."

Risiko itu mungkin sudah terlihat. Dolar AS telah jatuh 8% sejak Scott mengambil alih Kementerian Keuangan. Dia bersikeras bahwa dolar akan pulih seiring menyusutnya defisit perdagangan. Sementara itu, Demokrat mengatakan penurunan tersebut menunjukkan keraguan pasar yang berkembang tentang ekonomi AS.

"Saya berada di New York dua minggu lalu bertemu dengan sekelompok bankir, dan salah satu dari mereka mengatakan kepada saya bahwa untuk pertama kalinya dalam karirnya, dia mendengar orang-orang berbicara tentang melindungi nilai dolar," kata Sean Casten, seorang Demokrat Illinois di Komite Jasa Keuangan DPR. "Ini gila."

Melalui semua itu, Scott telah mengabaikan kepanikan Wall Street sebagai tidak lebih dari "rengekan terus-menerus." Dia percaya investor meremehkan betapa terkalkulasinya pendekatan Trump. "Di mana krisisnya?" tanya Scott, dengan mengejek melihat sekeliling. "Saya tidak melihatnya."

