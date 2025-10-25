BursaDEX+
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang dengan Potensi Bull Run Kuat: Dogecoin (DOGE) Ditantang oleh Mutuum Finance (MUTM)

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/25 23:00
Saat pasar cryptocurrency memanas dalam antisipasi bull run berikutnya, investor mencari kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dan meskipun Dogecoin (DOGE) masih memiliki nama yang terdengar familiar, ia tidak lagi sendirian. Setelah didorong hanya oleh energi meme, laju DOGE melambat karena investor mencari proyek dengan utilitas lebih dan pertumbuhan berkelanjutan. Cryptocurrency baru, Mutuum Finance (MUTM), dengan demikian mendapatkan daya tarik sebagai penantang yang layak, menyatukan nilai yang muncul dengan inovasi terdepan dalam keuangan terdesentralisasi. 

Sudah dalam Fase 6 dari presale-nya dengan harga hanya $0,035 per token, Mutuum Finance telah mencapai lebih dari $17,85 juta dana yang terkumpul, tanda meningkatnya selera investor. Model DeFi dua-peminjaman yang mengakomodasi peminjaman Peer-to-Peer dan Peer-to-Contract telah membuat Mutuum Finance diiklankan sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk eksposur potensi kenaikan tinggi sebelum ledakan penuh bull run. Bagi investor yang mencari cryptocurrency baru, MUTM terus mendapatkan perhatian sebagai pesaing utama.

Dogecoin (DOGE) Berhadapan Dengan Resistensi Monster di $0,21 saat Whale Tidak Mundur

Dogecoin (DOGE) sedang menghadapi salah satu hambatan teknis terbesar dalam sejarahnya, berjuang untuk mengatasi titik resistensi penting $0,21. Statistik on-chain mengungkapkan bahwa lebih dari 10,5 miliar DOGE, bernilai sekitar $2,2 miliar, terjebak dalam area ini, menciptakan penghalang pasokan yang mendalam yang sesuai dengan level retracement Fibonacci 0,618 yang kunci. Konvergensi ini adalah alasan harga telah stagnan meskipun ada harapan baru. 

Namun demikian, sentimen bullish tetap teguh, menunjukkan keyakinan tinggi dari para whale. Jika DOGE menembus di atas $0,21 dengan volume tinggi, hal ini dapat menyebabkan pergerakan cepat ke $0,29, $0,46, dan akhirnya ke $0,86, atau jika gagal, dapat menyebabkan penurunan lain ke support channel. Saat aksi harga DOGE dipantau oleh investor, banyak yang juga fokus pada Mutuum Finance (MUTM), cryptocurrency baru yang memiliki momentum besar saat investor mendiversifikasi dalam gelombang berikutnya dari kripto dengan potensi kenaikan tinggi. Trader yang mencari kripto terbaik untuk dibeli sekarang terus memperhatikan kemajuan presale MUTM.

Mutuum Finance (MUTM) Meroket dengan Sentimen Investor Positif

Mutuum Finance (MUTM) adalah kripto terbaik untuk dibeli sekarang di 2025. Presale-nya telah mengalami kenaikan pesat, dengan lebih dari 17.400 investor menyuntikkan lebih dari $17,85 juta sejauh ini. Keyakinan dari investor besar sangat teguh, karena mereka membawa perasaan umum keyakinan bahwa masa depan proyek lebih cerah dan menjadikan MUTM pilihan nomor satu bagi siapa pun yang mencari cryptocurrency baru dengan daya tarik tahap awal. Investor teratas telah membeli token MUTM senilai $8.601, $7.000 dan $256 hanya dalam 24 jam terakhir, yang merupakan minat adopsi yang lebih besar pada tahap ini. Dengan semua ini terjadi, MUTM adalah salah satu taruhan paling aman bagi investor yang mencari cryptocurrency besar berikutnya dan pikiran terbuka ketika datang ke kripto terbaik untuk dibeli sekarang dengan potensi pertumbuhan tinggi.

Manajemen Risiko dan Kontrol Jaminan

Mutuum Finance juga memiliki kebijakan manajemen risiko formal melalui batas kolateralisasi bertingkat yang merupakan aset dan sebanding dengan risiko alami token. Ini terdiri dari batas kolateralisasi pasokan, batas peminjaman, dan batas jaminan total. Posisi umumnya dikolateralisasi berlebih untuk mengambil platform dari aksi harga, dengan efek buffer dari perubahan. Sistem ini juga mendorong likuidator untuk menutupi posisi yang kurang terkolateralisasi secara real time sehingga perdagangan berisiko diselesaikan secara real time. Batas deposit dan peminjaman juga membatasi eksposur terhadap token yang sangat tidak likuid atau sangat volatil. Token yang lebih berisiko ditangani lebih konservatif dalam hal penggunaan jaminan, meskipun aset yang berkorelasi penuh dapat digunakan untuk akses leverage sehingga pengguna dapat memanfaatkan nilai jaminan mereka dengan cara yang aman.

Di Mana Berinvestasi

Mutuum Finance (MUTM) menunjukkan inovasi menang atas nostalgia. Dengan presale Fase 6-nya yang sudah terjual 75% dengan harga hanya $0,035, investor menghitung mundur jam sebelum harga naik ke level berikutnya. Dengan dukungan model dual-lending dan infrastruktur DeFi yang kuat, MUTM bukanlah koin hype, ini adalah proyek yang didukung mekanisme nyata dengan potensi hasil nyata. Jika sejarah berpihak pada yang pertama, maka ini mungkin salah satu contoh langka di mana masuk lebih awal menuai hasil sebelum reli pasar berikutnya menyala. 

Bagi mereka yang ingin menemukan cryptocurrency baru, MUTM sekarang dengan tegas berada di radar sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mutuum Finance (MUTM) silakan gunakan tautan berikut:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

