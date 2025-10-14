Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Di Oktober: Pepeto Dengan Keunggulan Staking, Di Depan Shiba Inu, Solana, Avalanche Dan Dogecoin

Bulan ini, lima nama menonjol: Pepeto, Shiba Inu, Solana, Avalanche, dan Dogecoin. Masing-masing memiliki cerita unik, tetapi Pepeto adalah yang paling disorot oleh analis sebagai yang memiliki potensi kenaikan tertinggi berkat harga masuk yang sangat rendah, pertukaran demo langsung, dan imbalan staking yang murah hati.

Pepeto: Buzz Prapenjualan, Hasil Staking Tinggi, Dan Pertukaran Demo

Pepeto (PEPETO) dengan cepat menjadi salah satu proyek prapenjualan yang paling banyak dibicarakan di dunia kripto. Dibangun di atas Ethereum, ini menggabungkan budaya meme dengan fitur blockchain praktis, menawarkan kecepatan, skalabilitas, dan keterjangkauan sambil mempertahankan keamanan rantai dasarnya.

Prapenjualan telah mengumpulkan lebih dari $7 juta, dengan token dihargai pada $0,000000159. Investor yang bergabung sekarang dapat langsung melakukan staking dan mendapatkan 221% APY, angka yang akan menurun seiring masuknya lebih banyak pemegang, memberikan keuntungan besar bagi peserta awal.

Tonggak besar datang dengan peluncuran pertukaran demo PepetoSwap, yang ditampilkan di media sosial. Platform tanpa biaya ini membuktikan bahwa Pepeto lebih dari sekadar hype, memungkinkan pertukaran bebas gas yang cepat dan mempersiapkan diri untuk mencantumkan koin meme baru mulai tahun 2026. Dengan pasokan 420 triliun yang sama seperti Pepe, Pepeto memposisikan dirinya sebagai pesaing meme yang lebih kuat dengan alat dunia nyata. Beberapa analis bahkan melihatnya sebagai potensi kenaikan 100x jika momentum berlanjut.

Shiba Inu: Dari Koin Meme Menjadi Ekosistem Lengkap

Shiba Inu (SHIB) telah berkembang melampaui asal-usul memenya, sekarang menjalankan jaringan Layer 2 sendiri, Shibarium. Ini menurunkan biaya transaksi dan membuka jalan bagi aplikasi DeFi, platform game, dan NFT.

Namun, Pepeto menawarkan investor biaya masuk yang jauh lebih rendah dan potensi kenaikan yang jauh lebih besar. SHIB sudah menguasai kapitalisasi pasar multimiliar dolar, sementara Pepeto masih dihargai hanya $0,000000159 dengan hasil staking tinggi. Pemegang Shiba awal mendapatkan keuntungan historis, tetapi sebagian besar dari itu sudah berlalu. Pepeto bisa menjadi kisah sukses gaya SHIB yang baru, tetapi dengan fundamental yang lebih kuat.

Solana: Posisi Pasar Kuat Dan Permintaan Institusional

Solana (SOL) tetap menjadi salah satu blockchain terkuat, dikenal dengan skalabilitas, biaya rendah, dan ekosistem pengembang yang aktif. Investor institusional juga menunjukkan minat, dengan spekulasi tentang kemungkinan ETF Solana meningkatkan optimisme.

Namun, Solana sudah diperdagangkan dalam ratusan dolar. Pepeto, sebaliknya, tersedia dengan harga sepersekian sen, menawarkan kesempatan dasar yang nyata. Solana mungkin tumbuh secara stabil, tetapi Pepeto memberikan investor peluang untuk pengembalian 30x-100x yang tidak lagi dimungkinkan oleh ukuran Solana.

Avalanche (AVAX): Pertumbuhan Berfokus pada Perusahaan

Avalanche (AVAX) telah mendapatkan daya tarik sebagai blockchain yang cepat dan efisien, membangun kemitraan di seluruh sektor perusahaan dan mengamankan tempat di DeFi.

Pepeto menarik jenis pertumbuhan yang berbeda, yang didorong oleh energi meme, kegembiraan ritel, dan budaya komunitas viral. Ini adalah kekuatan yang sama yang mengubah DOGE dan SHIB menjadi token bernilai miliaran dolar. Tambahkan staking Pepeto 221% APY dan pertukaran demo yang berfungsi, dan ini memiliki profil kenaikan yang lebih tajam daripada AVAX pada valuasi saat ini.

Dogecoin: Pelopor yang Masih Relevan

Dogecoin (DOGE) masih menjadi salah satu token paling dikenal di dunia, didukung oleh komunitas yang kuat dan dukungan selebriti. Diperdagangkan mendekati $0,27, bisa melihat keuntungan, tetapi pasokan dan kedewasaannya membatasi potensi kenaikan yang eksplosif.

Pepeto berbagi DNA meme Dogecoin tetapi menambahkan utilitas, harga masuk yang sangat rendah, dan staking. Sementara Dogecoin mungkin kembali ke $0,50, Pepeto menawarkan kesempatan untuk pertumbuhan 30x-100x dari prapenjualannya. Dogecoin memulai era meme, tetapi Pepeto sekarang disebut sebagai versi yang ditingkatkan yang seharusnya dimiliki Pepe dengan pasokan yang sama, tetapi narasi yang lebih kuat dan produk nyata.

Kesimpulan: Bisakah Pepeto Menjadi SHIB, SOL, Atau DOGE Berikutnya?



Oktober sedang membentuk diri sebagai bulan kunci untuk kripto. Shiba Inu dan Dogecoin menunjukkan meme masih penting, Solana dan Avalanche menyoroti kemajuan blockchain serius, tetapi Pepeto menonjol sebagai yang memiliki potensi paling eksplosif. Harga prapenjualan rendahnya, pertukaran demo langsung, dan imbalan staking tinggi menjadikannya kandidat untuk keuntungan yang mengubah hidup.

Analis percaya Pepeto bisa menjadi proyek yang mengulangi kesuksesan DOGE, SHIB, dan Pepe, tetapi dengan lebih banyak substansi. Dengan harga hanya $0,000000159 dan tahap prapenjualan berikutnya mendekat, waktu terbatas.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Best Crypto To Buy Now In October: Pepeto With Staking Advantage, Ahead Of Shiba Inu, Solana, Avalanche And Dogecoin pertama kali muncul di Coindoo.