Bitcoin CPI Relief Berlangsung Singkat Setelah Perjalanan Singkat ke $112.000

Poin-poin utama:

Pergerakan harga Bitcoin berfluktuasi di sekitar data CPI yang lebih rendah dari perkiraan.

Optimisme terhadap aset berisiko meningkat, dengan Federal Reserve diperkirakan akan melanjutkan pemotongan suku bunga hingga 2026.

BTC menemukan resistensi di level $112.000, sementara level dukungan kunci mulai muncul.

Bitcoin (BTC) mengalami volatilitas baru pada hari Jumat ketika data inflasi AS mendorong saham mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.

Penurunan CPI mendorong rekor baru untuk saham AS

Grafik BTC/USD per jam. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Data dari Cointelegraph Markets Pro dan TradingView menunjukkan kenaikan harga BTC menyentuh $112.000 sebelum berbalik arah saat pembukaan Wall Street.

Data Indeks Harga Konsumen (CPI) September tercatat di bawah ekspektasi secara keseluruhan — menjadi pendorong utama bagi aset kripto dan aset berisiko.

Baik CPI maupun core CPI berada 0,1% di bawah level yang diperkirakan, sekitar 3%, menurut rilis resmi dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS).

Perubahan CPI dalam 12 bulan (%). Sumber: BLS

Menanggapi berita tersebut, The Kobeissi Letter, sebuah sumber daya trading, mengatakan bahwa angka tersebut "membuka jalan untuk pemotongan suku bunga Fed lainnya minggu depan."

"Laporan ini diterbitkan sebagai 'pengecualian langka' selama penutupan pemerintah AS," catatnya, saat S&P 500 melonjak ke level rekor baru.

FedWatch Tool dari CME Group, yang melacak peluang pasar terhadap pergerakan suku bunga oleh Federal Reserve, sangat mendukung penurunan 0,25% pada 29 Oktober.

Probabilitas suku bunga target Fed untuk pertemuan FOMC Oktober (tangkapan layar). Sumber: CME Group

"Kondisi keuangan secara keseluruhan tetap longgar dan mendapatkan dorongan tambahan karena Federal Reserve diperkirakan akan memotong suku bunga pada dua pertemuan tersisa tahun ini," tulis sumber daya trading Mosaic Asset Company dalam analisis terbarunya.

Harga BTC masih berjuang meskipun CPI menurun

Grafik harian BTC/USD vs. S&P 500. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin masih harus menghadapi tekanan jual pada pembukaan pasar AS hari itu.

Para trader tetap waspada, dengan komentator X Exitpump memperingatkan bahwa sedikit dukungan tersedia di bawah harga spot.

Trader Diego White menggambarkan kondisi likuiditas order book bursa sebagai "berat," sementara data dari CoinGlass menunjukkan harga mendekati tangga baru penawaran sekitar $110.000.

Peta panas likuidasi BTC. Sumber: CoinGlass

Caleb Franzen, pencipta sumber daya riset keuangan Cubic Analytics, menandai tiga exponential moving average (EMA) yang kini penting untuk direbut kembali sebagai dukungan.

"$BTC sedang memantul pada EMA 200 hari, sejauh ini. Tapi sekarang perlu menembus & ditutup di atas 21/55, yang berfungsi sebagai resistensi selama pengujian ulang awal minggu ini," katanya kepada pengikut X.

Grafik harian BTC/USD dengan EMA 21, 55, 200. Sumber: Caleb Franzen/X

Artikel ini tidak berisi saran atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian sendiri saat membuat keputusan.