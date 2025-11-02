Bitcoin Memasuki Fase IPO saat Pemegang Awal Keluar untuk Investor Baru

Pergerakan terbaru di pasar cryptocurrency menunjukkan Bitcoin sedang mengalami fase distribusi yang signifikan, mengingatkan pada apa yang disebut "ICO tidak resmi." Saat pemegang jangka panjang keluar dari posisi mereka dan investor baru secara bertahap mengakumulasi, para analis melihat ini sebagai momen penting yang mirip dengan IPO perusahaan tradisional. Meskipun konsolidasi ini, fundamental yang mendasarinya tetap kuat, memicu kepercayaan pada ketahanan Bitcoin di tengah tantangan pasar yang lebih luas.

Bitcoin mengalami redistribusi pasokan yang stabil, dengan pemegang jangka panjang menjual dan investor baru membeli selama penurunan.

Proses ini mencerminkan IPO perusahaan, dengan pendukung awal mencairkan investasi sementara pemegang jangka panjang mengakumulasi, mengarah pada distribusi kepemilikan yang lebih luas.

Pergerakan sideways Bitcoin saat ini mencerminkan fase konsolidasi yang tipikal setelah peristiwa pasar yang signifikan, meskipun ada upaya penguatan pasar yang lebih luas.

Sentimen pasar tetap berhati-hati, meskipun dukungan untuk fundamental Bitcoin, seperti persetujuan ETF dan peningkatan hashrate, tetap ada.

Siklus "IPO" yang sedang berlangsung mungkin berlangsung beberapa bulan, menghasilkan volatilitas yang berkurang dan basis kepemilikan yang lebih stabil untuk Bitcoin.

Bitcoin mungkin berada di tengah fase redistribusi unik yang menyerupai penawaran koin awal (ICO), menurut analis makro berpengalaman dan veteran Wall Street Jordi Visser. Saat pemegang jangka panjang Bitcoin, beberapa di antaranya telah menyimpan token mereka tidak aktif selama bertahun-tahun, mulai memindahkan koin mereka, distribusi pasokan yang lebih luas mulai terbentuk, menandakan titik balik potensial untuk dinamika pasar aset tersebut.

Pada episode terbaru podcast pengusaha Anthony Pompliano dan melalui postingan Substack yang detail, Visser menunjukkan bahwa koin-koin tidak aktif ini secara bertahap kembali memasuki pasar—tidak sekaligus atau dalam kepanikan tetapi secara stabil—saat investor baru memanfaatkan penurunan untuk mengakumulasi. "Di pasar tradisional, ini menyerupai IPO perusahaan," jelasnya, "di mana pendukung awal mencairkan investasi, pendiri menjadi kaya, dan pemodal ventura mengembalikan keuntungan kepada investor mereka."

Bitcoin Menunjukkan Tanda-tanda Konsolidasi Sideways

Sumber: Jordi Visser

Selama seminggu terakhir, Bitcoin (BTC) telah berfluktuasi dalam kisaran sekitar $106.786 hingga $115.957. Visser mencatat bahwa konsolidasi semacam itu sering terjadi selama IPO perusahaan ketika investor awal mulai menjual, bahkan di tengah penguatan pasar yang lebih luas. Pendekatan hati-hati oleh pemegang baru—yang menumpuk koin tetapi bergerak dengan hati-hati—menunjukkan sikap tunggu dan lihat di antara peserta pasar.

"Hasilnya? Pergerakan sideways yang membuat semua orang gila," kata Visser. "Fundamental kuat, dan pasar yang lebih luas sedang menguat, tetapi Bitcoin hanya diam di sana. Pola konsolidasi yang membuat frustrasi ini tipikal setelah IPO besar ketika periode lock-up berakhir—investor awal menjual, dan pemegang jangka panjang perlahan mengakumulasi, sehingga mentransfer kepemilikan dari para visioner ke pemain institusional."

Sentimen Pasar Kripto Tetap Tangguh

Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto, indikator penting yang mengukur sentimen pasar terhadap Bitcoin dan cryptocurrency, telah menunjukkan "ketakutan" sejak pertengahan minggu. Meskipun demikian, Visser menekankan bahwa kepercayaan pada Bitcoin tetap utuh, didukung oleh persetujuan ETF yang berkelanjutan, hashrate jaringan yang mencapai rekor tertinggi, dan adopsi stablecoin yang berkembang.

Sumber: Willy Woo

Visser menambahkan, "Dalam pasar bearish, Anda mengharapkan harga runtuh karena semua orang ingin keluar. Tetapi Bitcoin malah konsolidasi. Setiap penurunan dibeli, dan tidak membuat titik terendah baru. Fakta bahwa ia mempertahankan kisaran menunjukkan ketahanan." Dia juga menyoroti transfer kepemilikan yang sedang berlangsung dari investor awal yang spekulatif ke pemegang jangka panjang yang lebih stabil, yang menandakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan.

Dia menyimpulkan, "Perbedaan dari aset berisiko bisa membingungkan, tetapi fundamental lebih kuat dari sebelumnya. Pergeseran distribusi kepemilikan dari sekelompok pendukung awal yang terkonsentrasi ke peserta pasar yang lebih luas sangat penting bagi pematangan Bitcoin menjadi aset moneter yang tahan lama."

Proses Seperti IPO yang Sedang Berlangsung

Menurut Visser, analogi IPO menunjukkan bahwa proses ini akan bertahan selama beberapa bulan—biasanya berlangsung antara enam hingga 18 bulan—dan meskipun kecepatan Bitcoin lebih cepat daripada aset tradisional, ia tetap dalam timeline ini. Setelah fase distribusi selesai, volatilitas seharusnya menurun karena kepemilikan menjadi lebih tersebar luas, mengurangi pengaruh pemegang awal dan orang dalam.

Singkatnya, meskipun pasar Bitcoin tampak tidak stabil dan sentimen tetap berhati-hati, kekuatan yang mendasari jaringannya dan daftar distribusi yang meluas menunjukkan jalan menuju stabilitas yang lebih besar dan penerimaan arus utama di pasar kripto yang berkembang.

