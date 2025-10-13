ETF Bitcoin Memimpin Minggu Blockbuster Dengan Arus Masuk $2,7 Miliar

ETF Bitcoin memperpanjang rekor mereka dengan arus masuk bersih sebesar $2,71 miliar, sementara ETF ether menambahkan $488 juta, menandai minggu kedua berturut-turut dengan minat institusional yang kuat. Produk ETF Blackrock sekali lagi mendominasi kedua kelas aset, menarik sebagian besar arus masuk. Blackrock Mendorong Minggu ETF Luar Biasa Lainnya: Bitcoin Melonjak, Ether Menambahkan Momentum $488 Juta […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-lead-blockbuster-week-with-2-7-billion-inflow/