Sementara Bitcoin dan Altcoin Terus Pulih, Satu Altcoin Mengalami Reli Besar! Inilah Bintang Hari Ini dan Alasan Reli!

Pada hari Jumat lalu yang dikenal sebagai Black Friday di pasar, terjadi kejatuhan besar akibat memanasnya kembali ketegangan tarif antara AS dan China. Dalam kejatuhan ini, terutama altcoin mengalami pukulan besar, namun setelahnya dimulai proses pemulihan yang cepat. Pada titik ini, sementara altcoin berusaha mengurangi kerugian mereka, beberapa altcoin menarik perhatian di pasar dengan kenaikannya. Pada titik ini, Synthetix (SNX) setelah bertahun-tahun seolah-olah mengatakan "saya juga ada di sini" [...]
Sumber: Bitcoinsistemi.com