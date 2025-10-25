Saham Bitfarms (BITF) Melonjak saat Target Harga Berlipat Ganda karena Permintaan Daya AI

TLDR

Saham Bitfarms naik 12% pada hari Jumat, mencapai $4,61 karena analis menaikkan target harga menjadi $7 dari $3.

Perusahaan mengkonversi utang sebesar $300M untuk pengembangan kampus Panther Creek dan menarik tambahan $50M untuk konstruksi.

B. Riley dan Northland menaikkan target harga karena permintaan tinggi di sektor daya dan pusat data terkait AI.

Saham telah naik dari rata-rata 50 hari sebesar $2,75, menunjukkan momentum kuat dalam sesi perdagangan terkini.

Analis mempertahankan peringkat "Moderate Buy" dengan potensi kemitraan dengan perusahaan teknologi seperti Google sedang dibahas.

Saham Bitfarms naik 12% pada hari Jumat, ditutup pada $4,61. Pergerakan ini terjadi setelah dua firma analis besar menggandakan target harga mereka pada perusahaan penambangan cryptocurrency tersebut.





Analis B. Riley Nick Giles menaikkan target harganya menjadi $7 dari $3. Dia menyebutkan permintaan yang berkembang di sektor daya dan pusat data terkait AI sebagai pendorong utama.

Northland juga menaikkan targetnya menjadi $7. Peningkatan ini mengikuti pengumuman Bitfarms tentang konversi utang $300M terkait dengan proyek kampus Panther Creek.

Perusahaan menarik tambahan $50M untuk mempercepat konstruksi. Pendanaan ini akan membantu pembelian peralatan yang diperlukan untuk penyelesaian fasilitas.

Volume perdagangan mencapai 100 juta saham pada hari Jumat. Itu lebih dari dua kali lipat rata-rata harian tipikal sebesar 42 juta saham.

Saham mencapai tertinggi intraday $4,77. Perdagangan pra-pasar menunjukkan kenaikan 9,2%, melanjutkan momentum dari kenaikan 9,3% pada hari Kamis.

Mengkonversi Utang Menjadi Pengembangan

Bitfarms merestrukturisasi $588M dalam bentuk surat utang konversi sebagai bagian dari strategi Panther Creek. Kampus ini bertujuan untuk melayani komputasi kinerja tinggi dan beban kerja AI.

Analis melihat potensi kemitraan dengan perusahaan teknologi besar. Google telah disebutkan sebagai kolaborator potensial untuk fasilitas tersebut.

Rata-rata pergerakan 50 hari perusahaan berada di $2,75. Rata-rata 200 harinya adalah $1,61, menunjukkan lonjakan saham baru-baru ini.

Bitfarms melaporkan pendapatan $192,88M. Namun, perusahaan mencatat margin laba negatif sebesar 35,09% dalam pendapatan terbarunya.

Perusahaan kehilangan $0,02 per saham pada kuartal lalu. Itu tidak memenuhi ekspektasi analis sebesar satu sen.

Pendapatan mencapai $77,80M untuk kuartal tersebut. Analis memproyeksikan $79,78M, menjadikannya sedikit tidak mencapai target teratas.

Perusahaan mempertahankan rasio likuiditas yang kuat. Rasio lancarnya berada di 3,11, dengan rasio cepat 3,03.

Tingkat utang tetap dapat dikelola dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,11. Ini memberikan Bitfarms fleksibilitas saat memperluas infrastruktur.

Peringkat Analis Menunjukkan Kepercayaan

Tujuh analis menilai Bitfarms sebagai beli. Satu analis mempertahankan peringkat jual pada saham tersebut.

Peringkat konsensus adalah "Moderate Buy" dengan target harga rata-rata $4,35. Perdagangan saat ini di atas level tersebut menunjukkan pasar melihat lebih banyak potensi kenaikan.

Wall Street Zen meningkatkan Bitfarms dari jual menjadi tahan pada September. Jones Trading memulai cakupan dengan peringkat beli dan target harga $2 pada Juli.

Macquarie menegaskan kembali peringkat outperform-nya awal bulan ini. Weiss Ratings mempertahankan peringkat jual pada saham tersebut.

Volatilitas tersirat naik 4,8 poin menjadi 168,08. Ini menunjukkan trader mengharapkan ayunan harga yang lebih besar dalam minggu-minggu mendatang.

Pergerakan harian yang diharapkan berdasarkan harga opsi adalah $0,48. Kemiringan put-call meningkat, menunjukkan peningkatan permintaan untuk perlindungan penurunan.

Volume opsi mendekati level rata-rata dengan 69.000 kontrak diperdagangkan. Call mendominasi put dengan rasio 0,1, dibandingkan dengan level tipikal 0,18.

Jonathan Mir bertugas sebagai CFO, membawa pengalaman keuangan untuk memandu rencana ekspansi perusahaan. Pengangkatannya dapat memberikan stabilitas selama fase pertumbuhan ini.

Investor institusional memiliki 20,59% saham Bitfarms. Beberapa hedge fund membuka posisi baru dalam beberapa kuartal terakhir, termasuk Arkadios Wealth Advisors dan WINTON GROUP Ltd.

Beta perusahaan sebesar 3,73 menunjukkan volatilitas tinggi dibandingkan dengan pasar yang lebih luas. Kapitalisasi pasarnya mencapai $2,59 miliar setelah lonjakan harga baru-baru ini.

Analis memproyeksikan Bitfarms akan mencatat pendapatan per saham -$0,21 untuk tahun penuh. Fasilitas Panther Creek mewakili bagian kunci dari pivot perusahaan menuju infrastruktur AI dan komputasi kinerja tinggi.

