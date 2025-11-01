Saham BYD: Laba Kuartal Ketiga Turun 33% karena Perang Harga Menekan Pendapatan

TLDR

Saham BYD turun lebih dari 4% menjadi HK$97,50, level terendah mereka sejak awal Februari

Laba kuartal ketiga menurun 32,6% year-over-year menjadi 7,8 miliar yuan ($1,10 miliar)

Penjualan kendaraan Oktober 2025 turun 12% dari tahun sebelumnya menjadi 441.706 kendaraan

Perusahaan memangkas target penjualan 2025 sebesar 16% menjadi 4,6 juta kendaraan

Pendapatan turun 3,1% di Q3 menjadi 195 miliar yuan, penurunan pertama dalam lebih dari lima tahun

BYD mencatat penurunan laba kuartal terburuknya dalam lebih dari empat tahun. Produsen kendaraan listrik China ini melaporkan penurunan pendapatan kuartal ketiga sebesar 32,6% year-over-year menjadi 7,8 miliar yuan.

Saham yang terdaftar di Hong Kong turun lebih dari 4% pada hari Jumat menjadi HK$97,50. Ini menandai level terlemah mereka sejak awal Februari.

BYD COMPANY (1211.HK)

Pendapatan untuk kuartal tersebut menurun 3,1% menjadi 195 miliar yuan. Ini merupakan penurunan pendapatan pertama dalam lebih dari lima tahun bagi perusahaan.

Kegagalan pendapatan ini terjadi saat BYD menghadapi persaingan ketat di pasar EV China yang padat. Perusahaan terlibat dalam perang harga dengan pesaing domestik termasuk Geely Automobile Holdings dan Zhejiang Leapmotor.

Segmen mobil anggaran BYD mengalami pukulan terbesar. Kendaraan berharaga lebih rendah ini memiliki margin keuntungan yang lebih tipis dan menghadapi persaingan paling langsung.

Perang harga telah secara bertahap mengikis profitabilitas perusahaan. Beberapa produsen EV China memangkas harga untuk merebut pangsa pasar di pasar kendaraan listrik terbesar di dunia.

Penjualan Oktober Melanjutkan Tren Menurun

Kesulitan perusahaan berlanjut hingga Oktober 2025. BYD menjual 441.706 kendaraan selama bulan tersebut, turun 12% dari 502.675 unit pada Oktober 2024.

Angka penjualan tersebut dibagikan di Weibo oleh seorang eksekutif BYD yang bertanggung jawab untuk pemasaran dan hubungan masyarakat. Penurunan ini mencerminkan tekanan berkelanjutan dari para pesaing di pasar domestik.

BYD telah merespons dengan memangkas target penjualan 2025. Perusahaan mengurangi target tahunannya sebesar 16% menjadi 4,6 juta kendaraan.

Meskipun menghadapi tantangan domestik, BYD mempertahankan target ekspor yang ambisius. Produsen mobil ini telah mendapatkan kemajuan di Eropa dan mengalahkan penjualan Tesla dalam beberapa bulan tahun ini.

Hambatan Regulasi Menambah Tantangan

Lingkungan regulasi China menimbulkan rintangan tambahan bagi BYD. Rencana lima tahun terbaru negara tersebut menghilangkan program subsidi utama untuk kendaraan listrik.

Penghapusan subsidi dapat mendinginkan permintaan di pasar EV China dalam beberapa tahun mendatang. Ini menambah lapisan kesulitan lain bagi produsen yang sudah berjuang dengan margin tipis.

Saham EV China lainnya juga menurun pada hari Jumat. Li Auto turun antara 0,3% dan 1,6%, sementara NIO dan Xpeng mengalami penurunan serupa.

Saham Leapmotor turun 0,8% pada hari itu. Penjualan besar-besaran yang lebih luas mencerminkan kekhawatiran investor tentang seluruh sektor EV China.

BYD menghadapi persaingan tidak hanya dari pesaing tradisional tetapi juga dari pendatang baru. Pasar China telah menjadi semakin jenuh dengan produsen EV.

Segmen anggaran perusahaan sangat rentan. Pesaing dapat dengan mudah memotong harga dalam kategori ini di mana loyalitas merek kurang mapan.

BYD melaporkan pendapatan kuartal ketiga pada hari Kamis dan data penjualan Oktober pada hari Sabtu. Perusahaan menjual 502.675 kendaraan pada Oktober 2024 dibandingkan dengan 441.706 pada Oktober 2025.

