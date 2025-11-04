Bisakah Ethereum (ETH) Benar-benar Meroket ke $8K? Ini Kata Para Analis

Ethereum (ETH) diperdagangkan sekitar $3.700 pada saat penulisan, turun lebih dari 4% dalam 24 jam dan hampir 11% dalam seminggu.

Sementara momentum jangka pendek telah berubah bearish, beberapa analis melihat zona ini sebagai kemungkinan batu loncatan untuk pergerakan yang lebih luas.

Analis Memantau $3.800 sebagai Level Kunci

Ali Martinez menguraikan apa yang disebutnya sebagai "skenario impian" untuk Ethereum. Dalam pandangan ini, ETH akan bertahan di atas $3.800, menembus resistensi di sekitar $4.900, dan terus menuju $8.000. Grafiknya menunjukkan jalur bertahap yang lebih tinggi, dengan jeda di sekitar $5.600, $6.400, dan $7.200.

Dia menyatakan,

Pergerakan ini akan membutuhkan terobosan yang jelas di atas area $4.900, yang sebelumnya bertindak sebagai batas. Level tersebut tetap menjadi fokus bagi pelaku pasar yang mengawasi tanda-tanda pembalikan tren.

Sinyal Jangka Pendek Menunjukkan Kelemahan

Sumber: Ali Martinez/X

Sementara setup jangka panjang tetap berlaku, kerangka waktu yang lebih pendek menunjukkan tekanan yang meningkat. RSI harian berada di 39, menunjukkan kurangnya kekuatan pembelian. MACD juga menunjukkan tren yang cenderung bearish, dengan garis sinyal dan MACD keduanya berada di wilayah negatif.

Sumber: TradingView

Ted mencatat bahwa Ethereum berada di zona penentu.

Pada grafik ETH/BTC, pengamat pasar terus memantau zona dukungan kunci yang secara historis bertindak sebagai fondasi kuat selama siklus sebelumnya. Dalam komentar sebelumnya, Michaël van de Poppe menyebut area yang lebih luas ini sebagai "zona ideal untuk pembelian."

Setup Pasar yang Lebih Luas Tetap Utuh

Pengamat grafik juga menunjuk pada struktur yang lebih besar yang masih ada. Trader Tardigrade menggambarkan pola wedge menurun pada grafik mingguan ETH, mengatakan itu tetap valid dan dapat mengarah pada pergerakan. Merlijn The Trader membandingkan setup ETH dengan siklus Bitcoin sebelumnya.

Crypto Patel mencatat bahwa ETH tetap berada dalam rentang perdagangan yang luas antara $2.560 dan $5.760. Dia menyoroti bahwa rasio MVRV saat ini berada di 1,5, yang mencerminkan zona netral yang secara historis terlihat sebelum pergerakan harga besar. Dia menggambarkan periode ini sebagai "ketenangan sebelum setiap pergerakan besar dalam siklus masa lalu."

Aktivitas on-chain mendukung hal ini, dengan Crypto Rand melaporkan bahwa volume transfer stablecoin ETH mencapai $2,82 triliun pada Oktober, rekor baru dan kenaikan 45% dari September.

Artikel Can Ethereum (ETH) Indeed Surge to $8K? Here's What Analysts Say pertama kali muncul di CryptoPotato.