ETF Canary Bergerak Maju Sementara SUIG Mendorong Ekspansi Rantai SUI

TLDR

Canary Funds menyerahkan pendaftaran yang diperbarui untuk ETF spot SUI-nya ke SEC A.S.

Pengajuan tersebut mencakup perubahan administratif seperti alamat baru dan ticker yang dikonfirmasi di bursa Cboe.

Pengajuan ETF telah memperbarui minat investor pada SUI meskipun volatilitas pasar baru-baru ini.

SUI turun ke $0,55 pada 10 Oktober tetapi kemudian pulih ke sekitar $3 sebelum menghadapi resistensi.

SUI saat ini konsolidasi di sekitar $2,65 di bawah rata-rata pergerakan sederhana 20 hari.

Pengajuan ETF terbaru Canary dan roadmap SUIG telah mendorong momentum baru untuk SUI. Perkembangan ini terjadi di tengah tekanan pasar baru-baru ini. Namun, aktivitas SUI yang diperbarui menandakan ketahanan dan pertumbuhan strategis dalam ekosistem blockchain.

Canary Memajukan Pengajuan ETF Spot SUI

Canary Funds telah menyerahkan pendaftaran yang diubah (S-1/A) untuk ETF spot SUI-nya ke SEC A.S. Pembaruan ini mencakup perubahan seperti alamat baru dan simbol ticker yang dikonfirmasi di bursa Cboe. Namun, semua detail dan persyaratan keuangan tetap tidak berubah.

Pembaruan prosedural ini menunjukkan koordinasi berkelanjutan Canary dengan Cboe, yang penting sebelum SEC melanjutkan peninjauan. Pembaruan ini menunjukkan bahwa penerbit tetap berkomitmen pada kemajuan ETF. Kemajuan pengajuan telah memicu minat baru pada SUI dari peserta institusional dan ritel.

Meskipun volatilitas pasar, pembaruan ETF telah memposisikan SUI kembali ke sorotan. Pasar bereaksi dengan hati-hati tetapi menunjukkan tanda-tanda optimisme. Analis mencatat bahwa pengajuan seperti itu mencerminkan kesiapan operasional meskipun jadwal persetujuan tetap tidak pasti.

SUI Mencoba Pemulihan Harga Setelah Penurunan Pasar

SUI mengalami volatilitas tajam setelah turun ke $0,55 selama penjualan massal pasar pada 10 Oktober. Penurunan ini memecahkan trendline jangka panjang yang telah mendukung SUI sejak April. Pelanggaran tersebut mengubah dukungan sebelumnya menjadi resistensi teknis.

Setelah pulih ke $3, SUI gagal merebut kembali trendline yang hilang, menghadapi resistensi berkelanjutan dan kekuatan pembelian yang rendah. Sekarang diperdagangkan di sekitar $2,65 sambil konsolidasi di bawah rata-rata pergerakan 20 hari. Trader mengawasi konsolidasi ini dengan cermat untuk tanda-tanda breakout.

Struktur pasar tetap rapuh, tetapi indikator teknis menunjukkan SUI sedang stabil. Zona dukungan jangka pendek dapat memberikan dasar untuk pergerakan ke atas. Volatilitas tetap menjadi risiko, tetapi sentimen telah sedikit membaik.

SUIG Memperluas Ekosistem Dengan Stablecoin dan Rencana Baru

SUIG telah menguraikan rencana berani untuk mengembangkan ekosistem blockchain Sui melalui stablecoin dan kemitraan. Co-founder Stephen Mackintosh mengumumkan ambisi SUIG untuk menciptakan "SUI Bank" on-chain selama wawancara Crypto Banter. Inisiatif ini termasuk dukungan dari Sui Foundation dan Ethena.

SUIG meluncurkan dua stablecoin asli, suiUSDe dan USDI, untuk meningkatkan likuiditas dan menjembatani keuangan tradisional. Menurut Mackintosh, "90% pendapatan akan diinvestasikan kembali ke ekosistem Sui." Dana ini akan mendukung pembelian token, pengembangan, dan ekspansi infrastruktur.

Strategi ini sejalan dengan tujuan SUIG untuk membangun nilai jangka panjang di seluruh jaringan. Dengan saluran pendanaan yang ada, pengembangan dapat dipercepat. Stablecoin dapat membantu menjangkar likuiditas, terutama selama fase pasar yang bergejolak.

Postingan Canary ETF Bergerak Maju Sementara SUIG Mendorong Ekspansi Rantai SUI pertama kali muncul di CoinCentral.