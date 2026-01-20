BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Sebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin mengenai usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction Mesir. Pengadilan di AmsterdamSebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin mengenai usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction Mesir. Pengadilan di Amsterdam

Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/20 14:23
Overtake
TAKE$0.04702+0.55%
Notcoin
NOT$0.0005429-0.11%

Sebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin terkait usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction dari Mesir.

Pengadilan di Amsterdam menyatakan bahwa pemungutan suara yang telah direncanakan untuk rapat pemegang saham pada 22 Januari tidak dapat dilaksanakan, dan menunjuk dua anggota dewan non-eksekutif untuk memutuskan apakah proposal tersebut telah disiapkan dengan benar.

Asosiasi pemegang saham Belanda VEB dan pemegang saham OCI, Norbury Capital, telah membawa OCI ke pengadilan setelah perusahaan tersebut mengabaikan permohonan mereka bulan lalu untuk membatalkan pemungutan suara.

Para pemegang saham menyatakan bahwa transaksi tersebut meremehkan nilai OCI, tidak memiliki alasan strategis, dan terdapat konflik kepentingan yang jelas karena kedua perusahaan memiliki keluarga Sawiris Mesir sebagai pemegang saham utama mereka.

Pengadilan menyatakan ada alasan untuk meyakini bahwa anggota dewan OCI telah dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali Nassef Sawiris dan bahwa kesepakatan tersebut merugikan pemegang saham minoritas perusahaan.

Bacaan lebih lanjut:

  • Orascom Mesir akan terdaftar di bursa Abu Dhabi bulan ini
  • Pendapatan AS Orascom Construction meredam penurunan Mena
  • Orascom memenangkan kontrak $2,6 miliar untuk pembangkit listrik Saudi
Peluang Pasar
Logo Overtake
Harga Overtake(TAKE)
$0.04702
$0.04702$0.04702
+0.55%
USD
Grafik Harga Live Overtake (TAKE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) mengalami tekanan jangka pendek karena harga mendekati zona support kunci, menarik perhatian dari pasar. ZEC telah terpisah dari tren yang lebih luas
Bagikan
Tronweekly2026/01/20 14:00
Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

BitcoinWorld Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking Dalam evolusi signifikan untuk keuangan terdesentralisasi,
Bagikan
bitcoinworld2026/01/20 14:25
Inisiatif PancakeSwap mengikuti CAKE Tokenomics 3.0

Inisiatif PancakeSwap mengikuti CAKE Tokenomics 3.0

PancakeSwap telah menyetujui pengurangan pasokan maksimum CAKE dari 450 juta menjadi 400 juta CAKE.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/20 13:59