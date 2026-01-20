Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Sebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin terkait usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction dari Mesir.

Pengadilan di Amsterdam menyatakan bahwa pemungutan suara yang telah direncanakan untuk rapat pemegang saham pada 22 Januari tidak dapat dilaksanakan, dan menunjuk dua anggota dewan non-eksekutif untuk memutuskan apakah proposal tersebut telah disiapkan dengan benar.

Asosiasi pemegang saham Belanda VEB dan pemegang saham OCI, Norbury Capital, telah membawa OCI ke pengadilan setelah perusahaan tersebut mengabaikan permohonan mereka bulan lalu untuk membatalkan pemungutan suara.

Para pemegang saham menyatakan bahwa transaksi tersebut meremehkan nilai OCI, tidak memiliki alasan strategis, dan terdapat konflik kepentingan yang jelas karena kedua perusahaan memiliki keluarga Sawiris Mesir sebagai pemegang saham utama mereka.

Pengadilan menyatakan ada alasan untuk meyakini bahwa anggota dewan OCI telah dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali Nassef Sawiris dan bahwa kesepakatan tersebut merugikan pemegang saham minoritas perusahaan.

Bacaan lebih lanjut: