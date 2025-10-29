Saham Caterpillar Inc. (CAT): Melonjak 13% Setelah Melampaui Ekspektasi Pendapatan Q3 2025

TLDR

Saham Caterpillar naik 13,46% menjadi $595,04 setelah hasil Q3 2025 yang kuat.

EPS sebesar $4,95 mengalahkan estimasi sebesar $0,43, dengan pendapatan naik 10% menjadi $17,64 miliar.

Energi & Transportasi memimpin dengan pertumbuhan penjualan 17% menjadi $8,4 miliar.

Margin operasional menyusut menjadi 17,3%, turun dari 19,5% tahun lalu.

CEO Joe Creed menyoroti permintaan yang tangguh dan backlog yang terus bertumbuh.

Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) diperdagangkan pada $595,04 per 29 Oktober 2025, naik 13,46% setelah menghasilkan laporan kuartal ketiga yang mengesankan.



Perusahaan melampaui ekspektasi Wall Street untuk pendapatan dan pendapatan, menandakan permintaan global yang tangguh untuk mesin berat dan sistem energinya.

Kinerja Q3 yang Kuat dan Permintaan yang Solid

Caterpillar melaporkan laba per saham kuartal ketiga sebesar $4,95, melampaui estimasi konsensus $4,52 sebesar $0,43. Pendapatan mencapai $17,64 miliar, naik 10% dari periode yang sama tahun lalu dan $870 juta di atas ekspektasi. Hasil ini didorong oleh kekuatan di sektor Energi & Transportasi, yang mendapat manfaat dari lonjakan permintaan dalam pembangkit listrik dan aplikasi industri yang terkait dengan ekspansi infrastruktur berbasis AI.

Pendapatan dari segmen Energi & Transportasi naik 17% menjadi $8,4 miliar, sementara Industri Konstruksi naik 7% menjadi $6,76 miliar dan Industri Sumber Daya tumbuh 2% menjadi $3,1 miliar. Arus kas operasional mencapai total $3,7 miliar, dan Caterpillar mengakhiri kuartal dengan $7,5 miliar dalam bentuk kas, memberikan fleksibilitas untuk investasi modal dan pengembalian kepada pemegang saham.

Margin Menghadapi Tekanan Meskipun Pendapatan Meningkat

Meskipun pertumbuhan lini atas kuat, margin mengalami tekanan. Margin operasional turun menjadi 17,3% dari 19,5% setahun lalu, mencerminkan biaya manufaktur dan administrasi yang lebih tinggi. Pendapatan operasional turun 3% menjadi $3,05 miliar, dengan manajemen menyebutkan tren biaya yang tidak menguntungkan dan tarif yang tinggi sebagai tantangan berkelanjutan.

Perusahaan kini memperkirakan biaya tarif tahunan akan berkisar antara $1,6 miliar dan $1,75 miliar, sejalan dengan estimasi sebelumnya. Meskipun tekanan ini, manajemen mempertahankan pandangan yang percaya diri, menekankan generasi kas yang kuat dan backlog yang bertumbuh yang mendukung profitabilitas berkelanjutan.

Pandangan Kepemimpinan dan Fokus Strategis

CEO Joe Creed mengatakan tim telah menghasilkan "hasil yang kuat kuartal ini, didorong oleh permintaan yang tangguh dan eksekusi yang terfokus di ketiga segmen utama kami." Dia menekankan bahwa "backlog yang bertumbuh memposisikan kami untuk momentum berkelanjutan dan pertumbuhan yang menguntungkan jangka panjang."

Segmen Energi & Transportasi perusahaan terus menjadi pendorong pertumbuhan utama, didukung oleh permintaan global untuk proyek energi terkait AI dan sistem tenaga industri. Industri Konstruksi mendapat manfaat dari kekuatan Amerika Utara, sementara penjualan di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah meningkat karena dampak mata uang yang menguntungkan.

Ikhtisar Kinerja

Kinerja kuartal ketiga Caterpillar yang kuat menambah tahun yang luar biasa bagi investor. Per 29 Oktober 2025, saham CAT telah naik 66,65% year-to-date dan 56% selama tahun lalu, jauh melampaui return YTD S&P 500 sebesar 17,53%. Selama lima tahun terakhir, CAT telah memberikan total return sebesar 323,44%, menggarisbawahi posisinya sebagai barometer pertumbuhan industri global.

Pendapatan rekor Q3 2025 Caterpillar menyoroti eksekusi operasional yang kuat dan permintaan berkelanjutan di seluruh pasar intinya, bahkan di tengah biaya yang meningkat dan kompresi margin.

