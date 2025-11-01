Berita Kripto: Pendiri Bursa Kripto Thodex yang Sudah Tidak Beroperasi, Faruk Fatih Ozer, Ditemukan Meninggal di Penjara

Pendiri Bursa Kripto Thodex yang Sudah Tidak Beroperasi, Faruk Fatih Ozer, ditemukan meninggal di sel penjaranya di Turki, memicu penyelidikan formal tentang bunuh diri oleh pihak berwenang.

Faruk Fatih Ozer, pendiri dan mantan CEO bursa kripto Thodex yang sudah tidak beroperasi, ditemukan meninggal. Petugas penjara menemukan jasadnya di sel keamanan tinggi di Turki pagi ini. Penyelidik segera dipanggil untuk menyelidiki keadaan tersebut. Akibatnya, gagasan bahwa kematian Ozer adalah bunuh diri merupakan kemungkinan yang sangat kuat di mata pihak berwenang.

Keruntuhan Thodex Menyebabkan Hukuman Puluhan Tahun untuk Penipuan yang Memberatkan

Pertama, Ozer adalah pendiri bursa cryptocurrency Thodex yang diluncurkan pada tahun 2017. Namun, tiba-tiba, platform tersebut runtuh pada April 2021. Akibatnya, penutupan mendadak tersebut mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar bagi banyak investor. Ozer segera melarikan diri dari negara Turki setelah platform tersebut dihentikan.

Setelah itu, Ozer dituduh melakukan beberapa kejahatan serius oleh otoritas Turki. Ini termasuk pencucian uang yang ekstrem dan penipuan yang memberatkan. Akibatnya, kasus kompleks ini menarik perhatian luas dan minat hukum di seluruh negeri, dan Ozer akhirnya tertangkap.

Selain itu, polisi Turki berhasil menangkap Ozer saat dia bersembunyi di Albania. Tanggal penangkapan resminya adalah pada 30 Agustus 2022. Akibatnya, Ozer segera diekstradisi ke Turki untuk diadili. Kasusnya merupakan peristiwa hukum penting dalam kejahatan aset digital.

Akhirnya, Ozer dijatuhi hukuman pada September 2023. Dia mendapatkan hukuman penjara yang sangat berat. Secara khusus, pengadilan menjatuhkan hukuman yang sangat berat yaitu total 11.196 tahun. Hukuman ini didasarkan pada keyakinan atas kejahatan penipuan tingkat kedua dan memimpin kelompok kejahatan terorganisir.

Selain itu, hukuman ini adalah salah satu hukuman formal terpanjang yang pernah dijatuhkan dalam sejarah hukum Turki. Pengadilan ingin menyampaikan pesan bahwa hukuman serius diberlakukan atas tindakan kejahatan finansial skala besar. Dengan demikian, persidangan tersebut melibatkan banyak orang penting yang terlibat dalam aktivitas Thodex.

Insiden di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Tinggi Memicu Penyelidikan Segera

Selanjutnya, saudara kandung Ozer dan karyawan senior lainnya yang terkait dengan Thodex juga ditahan dan dikirim ke penjara. Oleh karena itu, keruntuhan Thodex merupakan titik balik penting bagi regulasi kripto di seluruh dunia. Seluruh kasus ini menyoroti risiko finansial dari platform pertukaran yang tidak diregulasi.

Sesuai dengan itu, Ozer telah menjalani hukuman puluhan tahunnya di Lembaga Pemasyarakatan Tertutup Keamanan Tinggi Tipe-F TekirdaG. Petugas penjara menemukannya meninggal di kamar mandi di sel pribadinya pagi ini. Dia ditemukan di sel tunggalnya, yang ditugaskan kepadanya di fasilitas tersebut.

Secara khusus, pihak berwenang telah mengkonfirmasi bahwa Ozer ditemukan tergantung. Petugas penjara menetapkan bahwa Ozer telah meninggal setelah melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, sifat kasus yang mendapat perhatian tinggi ini memerlukan tindakan segera dan ekstensif dari lembaga penegak hukum.

Akibatnya, penyelidikan yang lebih rinci kini telah secara resmi dimulai oleh otoritas peradilan. Polisi sedang serius mempertimbangkan bahwa Ozer meninggal karena bunuh diri. Selain itu, penyelidikan ini akan mengeksplorasi secara mendalam semua peristiwa yang mendahului penemuan tersebut. Pada akhirnya, penyebab kematian akan ditemukan.

Memang, kematian terbaru (saat menjalani hukuman) pendiri Thodex memberikan akhir yang dramatis untuk kasus ini. Ini menutup salah satu kasus penipuan kripto terbesar yang telah mempengaruhi populasi dunia. Pada akhirnya, pelarian dan hukuman berat Ozer menarik perhatian besar di dunia. Penelitian formal masih dilakukan, memverifikasi kebutuhan akan transparansi.

