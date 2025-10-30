BursaDEX+
Berita Kripto Hari Ini: CoinShares Meluncurkan Toncoin ETP saat TON Turun Di Bawah Kapitalisasi Pasar $6B

Oleh: LiveBitcoinNews
2025/10/30 06:30
CoinShares meluncurkan Toncoin ETP di SIX Exchange saat kapitalisasi pasar Toncoin jatuh di bawah $6B di tengah penurunan 59% tahun ini.

CoinShares, manajer aset kripto terkemuka di Eropa, telah meluncurkan produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) untuk Toncoin. Langkah ini dilakukan meskipun terjadi penurunan signifikan pada nilai Toncoin, yang telah turun hampir 60% sejak awal tahun.

ETP baru ini menawarkan cara bagi investor untuk mendapatkan eksposur ke Toncoin sambil mendapatkan keuntungan dari imbalan staking.

CoinShares Meluncurkan Toncoin ETP di Tengah Tantangan Pasar

CoinShares telah memperkenalkan CoinShares Physical Staked Toncoin (CTON), sebuah ETP yang diperdagangkan di SIX Swiss Exchange. Produk ini memberikan investor kesempatan untuk mengakses Toncoin dan mendapatkan imbalan staking.

ETP ini menawarkan imbal hasil 2% yang dihasilkan dari imbalan validasi jaringan.

Toncoin adalah aset asli dari The Open Network (TON), yang terintegrasi erat dengan Telegram. Meskipun memiliki kekuatan teknis, Toncoin menghadapi penurunan nilai pasar tahun ini.

Kapitalisasi pasar token ini telah jatuh menjadi $5,7 miliar, mencerminkan penurunan tajam dari level tertinggi sebelumnya.

Meskipun Toncoin ETP menawarkan eksposur baru bagi investor, kesulitan token saat ini di pasar dapat mempengaruhi daya tariknya. Namun, CoinShares tetap yakin akan potensi jangka panjang token tersebut karena hubungannya yang kuat dengan Telegram.

Toncoin Menghadapi Tantangan saat Kapitalisasi Pasar Menurun

Harga Toncoin telah terpengaruh secara signifikan tahun ini, dengan penurunan 59% pada kapitalisasi pasarnya.

Pada saat publikasi, Toncoin diperdagangkan sekitar $2,30. Meskipun demikian, Toncoin memiliki fondasi yang kuat, dengan blockchain-nya mampu menangani lebih dari 100.000 transaksi per detik.

Penurunan token ini menimbulkan pertanyaan tentang pertumbuhan masa depannya, terutama karena bersaing di pasar yang ramai. Namun, basis pengguna Telegram yang besar dapat membantu Toncoin dalam jangka panjang jika adopsi terus bertumbuh. Tetapi, untuk saat ini, pasar tetap berhati-hati tentang potensinya.

Meskipun menghadapi tantangan, Toncoin mengalami kenaikan harga kecil sebesar 5% setelah pengumuman ETP. Namun, kinerja keseluruhan token tersebut tetap lemah, dengan banyak investor ragu untuk berkomitmen.

Memperluas Produk Investasi Kripto CoinShares

Pengenalan Toncoin ETP oleh CoinShares adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendiversifikasi jangkauan produknya.

Selain produk Toncoin, CoinShares juga telah meluncurkan CoinShares Altcoins ETF (DIME) di A.S. Dana ini memberikan eksposur ke altcoin lain seperti Solana, Polkadot, dan Cardano.

Penawaran baru ini bertujuan untuk membawa produk investasi kripto kepada audiens yang lebih luas.

Dengan memasukkan Toncoin dan altcoin lainnya, CoinShares memperluas pengaruhnya di pasar kripto yang berkembang. Ini juga memposisikan CoinShares untuk memenuhi kebutuhan investor ritel dan institusional.

Meskipun tantangan saat ini yang dihadapi Toncoin, CoinShares bertaruh pada potensi jangka panjangnya. Peluncuran ETP ini adalah tanda bahwa minat institusional pada aset kripto terus bertumbuh, dengan lebih banyak produk yang diharapkan di masa depan.

Postingan Berita Kripto Hari Ini: CoinShares Meluncurkan Toncoin ETP saat TON Turun Di Bawah Kapitalisasi Pasar $6B pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

