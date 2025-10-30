Kebangkitan Kripto Cuomo Bertemu Drama Pengadilan Ethereum di New York

Kota New York menarik perhatian sebagai pusat utama perkembangan kripto AS. Pemilihan wali kota yang akan datang dan persidangan bot MEV Ethereum yang sedang berlangsung telah menyoroti interaksi kompleks antara kepemimpinan politik, pengawasan regulasi, dan inovasi aset digital. Para pengamat mencatat bahwa keputusan yang dibuat di kota ini dapat mempengaruhi debat kebijakan yang lebih luas, berpotensi membentuk kerangka kerja untuk inisiatif blockchain dan perlindungan investor di seluruh AS. Innovate NY Mendukung Inovasi Blockchain di NYC Kelompok advokasi pro-kripto Innovate NY telah mendukung Andrew Cuomo dalam pemilihan wali kota New York City yang akan datang, dijadwalkan pada 4 November. Platform Cuomo menekankan inovasi dan peluang blockchain, termasuk menciptakan posisi Chief Innovation Officer untuk mengawasi inisiatif terkait. Dukungan ini mengikuti masa jabatan Eric Adams, mantan wali kota pro-kripto, saat Cuomo memposisikan dirinya sebagai kandidat yang fokus pada kebijakan aset digital. "Innovate NY mendukung Andrew Cuomo dengan hampir $100.000, menyoroti agendanya untuk blockchain, AI, dan tokenisasi," kata kelompok tersebut, menandakan dukungan kuat dari komunitas kripto. Persidangan MEV Memunculkan Pertanyaan Kebijakan Bersamaan dengan itu, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York sedang mendengarkan persidangan saudara Anton dan James Peraire-Bueno, yang dituduh melakukan eksploitasi MEV (maximal extractable value) senilai $25 juta pada blockchain Ethereum pada 2023. Pada 29 Oktober 2025, jaksa federal bergerak untuk memblokir amicus brief dari Coin Center, dengan argumen bahwa debat kebijakan cryptocurrency yang lebih luas harus ditangani melalui Kongres daripada di pengadilan. "Persidangan Peraire-Bueno menggambarkan konsekuensi dari praktik validasi yang tidak jujur, dengan tuduhan termasuk penipuan kawat dan pencucian uang," kata seorang komentator, menyoroti dampak kasus tersebut pada tata kelola blockchain dan integritas pasar. Persidangan ini telah menarik perhatian tentang bagaimana proses peradilan berinteraksi dengan inovasi kripto. Para ahli hukum menekankan bahwa hasilnya dapat menginformasikan pengawasan pasar dan pendekatan regulasi, meskipun kasus ini tidak menetapkan kebijakan nasional yang mengikat. Implikasi untuk Pasar Cryptocurrency "Project Crypto" Securities and Exchange Commission (SEC), yang diumumkan pada 2025, bertujuan untuk memperjelas penawaran aset digital dan aturan pendaftaran broker-dealer. Analis mencatat bahwa perkembangan seperti pemilihan wali kota dan persidangan MEV dapat mempengaruhi sentimen pasar, meskipun harga cryptocurrency tetap mengalami volatilitas tinggi. 