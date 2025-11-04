Dogecoin Turun Di Bawah Support Kunci – Namun Pola Breakout Sedang Terbentuk

Dogecoin mengalami tekanan, turun lebih dari 6% dalam 24 jam terakhir dan lebih dari 14% dalam seminggu terakhir.

Pada saat penulisan, harga perdagangannya sekitar $0.174. Penurunan ini merupakan bagian dari penarikan pasar yang lebih luas.

Setup Teknikal Menunjukkan Pola yang Familiar

Trader Tardigrade, seorang analis grafik kripto, telah menunjukkan formasi berulang pada grafik harian Dogecoin. Pola ini dikenal sebagai descending contracting wedge. Pola ini terbentuk dengan tiga sentuhan jelas pada garis support bawah dan dua sentuhan pada garis resistance atas. Setup yang sama ini muncul pada grafik di bulan Agustus dan menyebabkan pergerakan tajam ke atas setelah breakout.

Source: Trader Tardigrade/X

Wedge saat ini, yang terbentuk antara Oktober dan awal November, sangat mirip dengan pola sebelumnya. Breakout dari garis resistance telah terjadi, ditandai dengan lingkaran hijau pada grafik yang dibagikan oleh Tardigrade. Jika pergerakan harga masa lalu terulang, Dogecoin bisa melihat kenaikan jangka pendek menuju kisaran $0.26 hingga $0.28. Namun, struktur saja tidak mengkonfirmasi arah. Hal ini akan bergantung pada volume dan partisipasi trader.

Selain grafik harian, Tardigrade juga membagikan pandangan bulanan yang lebih luas. Dogecoin tampaknya sedang membentuk pola rounding bottom jangka panjang. Berdasarkan kedalaman grafik, setup ini bisa memproyeksikan pergerakan menuju $4.14. Struktur ini mencerminkan perilaku harga selama periode yang jauh lebih panjang dan tidak menunjukkan perubahan segera.

Selain itu, formasi kunci lainnya dapat dilihat pada grafik 3 hari, di mana Dogecoin diperdagangkan di dalam channel ascending yang lebar. Aset ini sekarang berada di dekat bagian bawah channel tersebut, yang sebelumnya telah bertindak sebagai support.

Indikator Mencerminkan Momentum yang Lemah

Relative Strength Index (RSI) pada grafik harian sekarang berada di 35. Meskipun belum oversold, indikator ini mendekati level yang mungkin menyebabkan stabilisasi harga jangka pendek atau bounce.

Sementara itu, Bollinger Bands menunjukkan harga bergerak di bawah band bawah, menunjukkan peningkatan volatilitas penurunan atau kelelahan penjualan. Moving average 20 hari saat ini berada di $0.19185, yang mana Dogecoin diperdagangkan jauh di bawahnya.

Source: TradingView

Analis kripto Ali Martinez menyatakan bahwa $0.18 adalah level support kunci. Dia menyebutnya sebagai "zona buy-the-dip yang kuat" jika harga bertahan. Karena aset ini sekarang berada di bawah level ini, kekuatannya akan diuji.

Aktivitas Whale dan Pasar Futures Menunjukkan Minat yang Menurun

Dompet yang memegang 10-100 juta DOGE menjual 440 juta token selama tiga hari minggu lalu. Penjualan skala besar ini menambah tekanan harga baru-baru ini dan mungkin telah menyebabkan investor yang lebih kecil untuk mengikuti.

Open interest di futures Dogecoin saat ini berada di $1.67 miliar. Ini jauh di bawah puncak sebelumnya yang lebih dari $6 miliar. Open interest yang lebih rendah sering mencerminkan aktivitas perdagangan yang berkurang dan leverage yang lebih sedikit di pasar. Dengan harga dan open interest yang bergerak lebih rendah, ada sedikit tanda momentum arah yang kuat untuk saat ini.

