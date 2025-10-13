Pasar kripto teregulasi Dubai mencapai transaksi senilai $680 miliar

Dalam pertemuan komite pemerintah Dubai baru-baru ini antara H.H. Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Penguasa Pertama Dubai, Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Ketua Komite Tinggi untuk Pengembangan Sektor Ekonomi dan Keuangan di emirat Dubai, diumumkan bahwa Dubai muncul sebagai pasar berlisensi aset virtual terbesar di dunia dengan volume transaksi mencapai AED 2,5 triliun setara dengan $680 miliar dolar.

Dari awal 2025 hingga saat ini, volume transaksi aset virtual di seluruh entitas teregulasi di bawah VARA melonjak hingga hampir AED 2,5 triliun ($680 miliar). Sementara itu, aset virtual yang dikelola melebihi AED 9,6 miliar setara dengan $2,6 miliar pada 2025. Hal ini didorong oleh meningkatnya partisipasi pemain institusional besar.

Sektor aset virtual menyumbang 0,5% dari PDB Dubai, siap tumbuh hingga 3%

Pertemuan tersebut juga mengungkapkan bahwa sektor aset virtual menyumbang sekitar 0,5% terhadap PDB Dubai, setara dengan sekitar AED 2,2 miliar atau $500 juta. Di bawah rezim VARA yang teregulasi, ekosistem ini diharapkan berkembang secara bertanggung jawab dan mencapai perkiraan 3% PDB, mencapai sekitar AED 13 miliar atau $3,5 miliar.

HH Sheikh Maktoum Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum dalam sebuah Postingan LinkedIn menyatakan, "Dubai saat ini berdiri sebagai pasar aset virtual berlisensi terbesar di dunia, dengan lebih dari 40 penyedia layanan aset virtual berlisensi dan volume perdagangan mencapai AED 2,5 triliun sejak awal tahun." Beliau memuji peran penting VARA Dubai dalam meningkatkan transparansi dan memperkuat posisi emirat sebagai pusat global untuk aset virtual.

Kota ini juga menjadi tuan rumah bagi 600 penyedia layanan terdaftar yang terlibat dalam kegiatan penasihat, teknologi, atau perdagangan eksklusif yang tidak memerlukan regulasi penuh.

Pencapaian ini disorot saat H.H. Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum memimpin pertemuan komite tersebut.

Dubai menyetujui strategi sektor keuangan

Pertemuan tersebut juga menyaksikan persetujuan Strategi Sektor Keuangan Dubai, sebuah peta jalan komprehensif yang dirancang untuk memperkuat posisi Dubai sebagai pusat keuangan global terkemuka, dengan tujuan utama untuk menggandakan kontribusi sektor keuangan terhadap PDB emirat dan menumbuhkan ukuran aset yang dikelola.

Strategi tersebut berencana meluncurkan 15 program transformatif selama periode tiga tahun dengan peluang bagi investor. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas pasar dengan mendorong pencatatan lebih banyak bisnis keluarga dan startup. Secara bersamaan, strategi ini akan mendorong pertumbuhan di sektor manajemen aset dan kekayaan dengan mengembangkan legislasi dan kebijakan yang menarik manajer aset baru dan bisnis keluarga. Strategi ini juga berfokus pada peningkatan peran usaha kecil dan menengah dalam ekonomi nasional dengan mengembangkan model pembiayaan inovatif yang memperluas akses ke modal, memastikan keberlanjutan UKM dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap PDB.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Mohammad Al Gergawi, Wakil Ketua Komite; Mohamed bin Hadi Al Hussaini, Omar Sultan Al Olama, Helal Saeed Al Marri, Essa Abdulfattah Kazim, Faisal Yousef bin Sulaitin, Fadel Abdulbaqi Al Ali, Yang Mulia Saeed AlEter, dan Huda Sayed Naim Al Hashimi, Sekretaris Jenderal Komite.

Komite Tinggi untuk Pengembangan Sektor Ekonomi dan Keuangan bertujuan untuk mendukung kebijakan dan strategi ekonomi dan keuangan tingkat tinggi yang mendukung realisasi Agenda Ekonomi Dubai D33. Komite ini ditugaskan untuk mengoordinasikan upaya di antara entitas ekonomi dan keuangan terkait untuk memastikan integrasi kegiatan, mempromosikan daya saing sektoral, dan mendukung pencapaian strategi ekonomi dan keuangan Dubai secara keseluruhan.

