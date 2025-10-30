EQTY Lab meluncurkan solusi tata kelola AI yang dapat diverifikasi di Hedera

EQTY Lab telah mengumumkan peluncuran solusi Tata Kelola dan Kedaulatan yang Dapat Diverifikasi untuk AI agentik di Hedera.
Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara EQTY Lab dan Hedera Foundation, entitas yang membantu mengembangkan jaringan blockchain Hedera (HBAR), kata perusahaan-perusahaan tersebut dalam siaran pers.
Dengan AI agentik sebagai ekosistem yang berkembang pesat, integrasi solusi tata kelola yang dapat diverifikasi dari EQTY Lab merupakan tonggak penting, terutama karena membawa tata kelola AI ke dalam rantai. Kerangka kerja ini akan memanfaatkan blockchain perusahaan Hedera dan solusi AI Guardian EQTY Lab untuk memungkinkan observabilitas yang lebih besar dan kebijakan komputasi penegakan pada agen AI.
Alat ini berjalan di DGX Cloud NVIDIA dan mendukung verifikasi yang tidak dapat diubah, akuntabilitas, dan asal-usul AI agentik. Peluncuran ini membawa kemampuan tersebut ke sektor-sektor seperti pemerintahan, keamanan publik, dan infrastruktur kritis.
Untuk membantu membawa tata kelola yang dapat diverifikasi kepada pengguna di seluruh alur kerja otomatis dan manusia, EQTY Lab menjangkarkan alat orkestrasi agentik ke Layanan Konsensus Hedera. Ini berarti bukti yang diperkuat untuk semua tindakan yang diawasi agen dan manusia, yang akan semakin mempercepat adopsi AI tepercaya.
EQTY Lab mengatakan solusi ini akan memiliki fitur-fitur utama seperti pendaftaran blockchain, alur kerja berdaulat multi-agen, dan arsitektur GPU NVIDIA.