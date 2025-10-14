BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR Seamless Protocol memperkenalkan token leverage otomatis untuk DeFi di Ethereum mainnet. Dua mitra baru akan meluncurkan strategi DeFi menggunakan token leverage Seamless Protocol. Cantina melakukan audit keamanan pada penerapan mainnet Seamless Protocol untuk keamanan. Token leverage menyederhanakan interaksi DeFi dengan akses sekali klik ke strategi. Seamless Protocol meluncurkan Token Leverage-nya di Ethereum [...] Artikel Ethereum Mainnet akan Melihat Token Leverage Baru dari Peluncuran Seamless Protocol pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR Seamless Protocol memperkenalkan token leverage otomatis untuk DeFi di Ethereum mainnet. Dua mitra baru akan meluncurkan strategi DeFi menggunakan token leverage Seamless Protocol. Cantina melakukan audit keamanan pada penerapan mainnet Seamless Protocol untuk keamanan. Token leverage menyederhanakan interaksi DeFi dengan akses sekali klik ke strategi. Seamless Protocol meluncurkan Token Leverage-nya di Ethereum [...] Artikel Ethereum Mainnet akan Melihat Token Leverage Baru dari Peluncuran Seamless Protocol pertama kali muncul di CoinCentral.

Ethereum Mainnet akan Melihat Token Leverage Baru dari Peluncuran Protokol Seamless

Oleh: Coincentral
2025/10/14 04:42
DeFi
DEFI$0.000795-0.74%

TLDR

  • Seamless Protocol memperkenalkan token leverage otomatis untuk DeFi di mainnet Ethereum.
  • Dua mitra baru akan meluncurkan strategi DeFi menggunakan token leverage Seamless Protocol.
  • Cantina melakukan audit keamanan pada penerapan mainnet Seamless Protocol untuk keamanan.
  • Token leverage menyederhanakan interaksi DeFi dengan akses satu klik ke strategi.

Seamless Protocol meluncurkan Token Leverage-nya di mainnet Ethereum minggu ini. Token-token ini menyederhanakan akses ke strategi DeFi dengan leverage dengan mengotomatisasi proses kompleks menjadi tindakan satu klik. Dengan memanfaatkan token ERC-20 standar, Seamless Protocol memungkinkan pengguna untuk mengakses posisi DeFi lanjutan tanpa perlu mengelola langkah-langkah rumit sendiri. Pengembangan baru ini dapat mengubah cara pengguna berinteraksi dengan keuangan terdesentralisasi di Ethereum.

Pengenalan Token Leverage di Mainnet Ethereum

Token Leverage Seamless Protocol dirancang untuk membuat strategi DeFi dengan leverage lebih mudah diakses. Token-token ini membungkus strategi perulangan kompleks menjadi token ERC-20 sederhana, yang dapat dengan mudah digunakan oleh siapa saja.

Penerapan token-token ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke posisi leverage otomatis hanya dengan satu klik. Dengan peluncuran ini, Seamless Protocol meningkatkan komposabilitas aplikasi terdesentralisasi berbasis Ethereum (dApps).

Tujuan utama dari token-token ini adalah untuk membuat strategi leverage lebih mudah bagi pengguna DeFi. Daripada menyiapkan posisi leverage secara manual, pengguna dapat dengan mudah memperoleh token-token ini, yang secara otomatis menerapkan strategi yang diinginkan. Ini menghilangkan kompleksitas yang biasanya terlibat dalam berinteraksi dengan protokol DeFi dengan leverage.

Kemitraan Strategis dan Pengembangan Baru

Dua mitra baru siap meluncurkan strategi mereka sendiri menggunakan Token Leverage, memperluas fungsionalitas mereka ke lebih banyak pengguna dan platform. Ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di jaringan Ethereum, memberikan pengalaman yang lebih mulus bagi pengguna yang ingin memaksimalkan pengembalian DeFi mereka. Dengan mengintegrasikan token-token ini ke dalam penawaran mereka, para mitra akan membantu membuka likuiditas lebih lanjut dan efisiensi modal dalam aplikasi DeFi berbasis Ethereum.

Pengenalan Token Leverage ini juga membawa peningkatan fleksibilitas bagi pengembang yang membangun di Ethereum. Melalui token-token ini, pengembang dapat mengintegrasikan fitur leverage yang ditokenisasi ke dalam dApps mereka, meningkatkan komposabilitas dan interoperabilitas keseluruhan ekosistem Ethereum. Ini berpotensi mengarah pada berbagai aplikasi DeFi yang lebih luas yang memanfaatkan strategi leverage otomatis, menyederhanakan implementasinya.

Langkah-langkah Keamanan dan Audit

Cantina, perusahaan audit keamanan terkenal, melakukan audit keamanan menyeluruh pada penerapan mainnet Token Leverage. Audit tersebut memastikan bahwa kontrak pintar dan infrastruktur yang mendasarinya aman dan sesuai dengan standar industri. Ini adalah langkah penting dalam memastikan keamanan pengguna yang akan berinteraksi dengan token-token ini.

Audit keamanan juga meninjau protokol yang digunakan dalam penerapan token, memeriksa potensi risiko dalam sistem kontrak pintar. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa Token Leverage telah diterapkan dengan aman, menambahkan lapisan kepercayaan bagi pengguna ketika berinteraksi dengan alat keuangan baru ini. Hasil audit yang positif telah membuka jalan untuk perilisan token-token ini secara lebih luas.

Dampak pada Ekosistem DeFi dan Pengalaman Pengguna

Peluncuran Token Leverage merupakan langkah maju yang signifikan bagi ekosistem DeFi Ethereum. Dengan menyederhanakan proses mendapatkan eksposur leverage melalui token ERC-20, Seamless Protocol memudahkan audiens yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pasar DeFi. Otomatisasi strategi kompleks membantu mengurangi hambatan teknis untuk masuk bagi pengguna yang mungkin tidak memiliki keahlian untuk menavigasi mekanisme DeFi lanjutan.

Selain itu, integrasi fitur leverage yang ditokenisasi ke dalam jaringan Ethereum meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dengan akses satu klik ke posisi leverage, pengguna sekarang dapat memanfaatkan strategi kompleks tanpa perlu terlibat langsung dalam eksekusinya. Ini membuka peluang baru bagi individu dan pengembang untuk berinteraksi dengan pasar DeFi secara lebih efisien.

Melalui pengenalan Token Leverage, Seamless Protocol bertujuan untuk menyederhanakan cara orang terlibat dengan keuangan terdesentralisasi. Seiring lebih banyak mitra dan pengembang mengadopsi token-token ini, lanskap DeFi Ethereum mungkin menjadi lebih mudah diakses dan efisien bagi semua pengguna.

Postingan Mainnet Ethereum akan Melihat Token Leverage Baru dari Peluncuran Seamless Protocol pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+1.95%
Bitcoin
BTC$103,383.27+1.31%
Major
MAJOR$0.10068+3.02%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.000299-13.08%
Union
U$0.006183-2.43%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,138.44
$103,138.44$103,138.44

+1.40%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,516.38
$3,516.38$3,516.38

+4.13%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.85
$160.85$160.85

+2.66%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2989
$2.2989$2.2989

+1.88%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$629.35
$629.35$629.35

+23.14%