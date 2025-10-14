Farage Mempromosikan Dirinya sebagai 'Juara' Kripto, Mengusulkan Cadangan Bitcoin dan Pemotongan Pajak di Inggris

Nigel Farage berjanji untuk memangkas pajak kripto dan mendirikan cadangan Bitcoin Inggris jika terpilih. Pemimpin Reform UK menyatakan pada Konferensi Aset Digital di London pada hari Senin bahwa "ketika menyangkut industri Anda, ketika menyangkut pertumbuhan di industri ini, maka saya adalah juara Anda." Undang-undang yang diusulkan akan mengurangi pajak keuntungan modal pada investasi kripto dari 24% menjadi 10% tetap dan mewajibkan Bank of England untuk mendirikan cadangan Bitcoin menggunakan sekitar £5 miliar Bitcoin yang saat ini dipegang dari aset kriminal yang disita. Reform telah menjadi partai politik utama Inggris pertama yang menerima donasi kripto, saat ini menerima Bitcoin, Ethereum, Solana, dan USD Coin melalui situs webnya. Nigel Farage di Konferensi Bitcoin '25 | Sumber: The London Economic Apa yang Sebenarnya Akan Dilakukan oleh RUU Kripto Reform Platform Farage mencerminkan pendekatan yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump, yang menumbuhkan dukungan industri sebelum kemenangan pemilihannya pada 2024 dan telah mengejar agenda ramah kripto sejak menjabat pada Januari 2025. RUU yang diusulkan oleh ketua Partai Reform akan memungkinkan wajib pajak Inggris untuk membayar pajak langsung dalam Bitcoin, dengan dana yang dikonversi menjadi pound atau diarahkan ke dana cadangan. Selain itu, bank akan dilarang menolak atau menarik layanan dari pelanggan berdasarkan aktivitas terkait kripto yang sah, secara langsung mengatasi kekhawatiran industri tentang "debanking." Farage menghubungkan masalah debanking dengan pengalamannya sendiri, memberitahu hadirin konferensi, "Saya pergi ke 10 bank, semuanya menolak saya membuka rekening," dan menambahkan, "Tidak heran begitu banyak orang beralih ke Bitcoin—karena mereka tidak dapat menutup Anda, dan itulah kebebasan tertinggi." Sementara itu, Farage menggambarkan rencana Bank of England untuk mata uang digital bank sentral sebagai "mimpi buruk otoriter tertinggi" dan bersumpah untuk "menghentikannya dalam semalam" jika Reform memenangkan pemilihan berikutnya. Dia juga menargetkan batas kepemilikan stablecoin yang diusulkan Bank of England, yang membatasi kepemilikan pribadi pada £10.000 hingga £20.000 dan kepemilikan bisnis pada £10 juta, menyebut pembatasan tersebut "terus terang konyol." Menurut Bloomberg, Farage mengklaim dia telah mendiskusikan batas stablecoin secara langsung dengan Andrew Bailey, Gubernur Bank of England. Pemimpin Reform menyatakan bahwa pemerintah Inggris tertinggal dari pesaing internasional dan harus bertindak cepat untuk mengatur industri kripto guna melindungi posisi Inggris sebagai pusat keuangan. Farage mengatakan "seluruh area aset digital dan kripto sama sekali tidak dibicarakan," dan menunjukkan bahwa "kita tidak memiliki pasar yang diatur." Dia juga mengatakan bahwa jika Reform memenangkan pemilihan berikutnya, pemerintahannya akan memberlakukan Undang-Undang Aset Kripto dan Keuangan Digital "sangat, sangat cepat." Reform UK saat ini memimpin dalam banyak proyeksi jajak pendapat. Namun, sistem pemilihan first-past-the-post Inggris menghadirkan tantangan struktural besar untuk menerjemahkan dukungan tersebut menjadi kursi parlemen, seperti yang ditunjukkan dalam pemilihan umum 2024 ketika Reform menerima 4,1 juta suara tetapi hanya mendapatkan lima kursi. Pemilihan umum Inggris berikutnya tidak diharapkan hingga 2029, menyisakan empat tahun bagi kondisi politik dan pasar untuk berubah. Mengapa Persaingan Kripto Global Memaksa Regulator Inggris untuk Bertindak Lingkungan regulasi Inggris sekarang menghadapi tekanan kompetitif dari Amerika Serikat, di mana administrasi Trump mempercepat kebijakan ramah kripto, termasuk GENIUS Act untuk pengawasan stablecoin. Uni Eropa juga telah menerapkan kerangka regulasi terpadu untuk aset digital, menciptakan insentif bagi pembuat kebijakan Inggris untuk memperjelas pendekatan mereka sendiri terhadap regulasi kripto. Awal bulan ini, Bank of England mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan rencana pengecualian untuk batas kepemilikan stablecoin yang diusulkan untuk bursa kripto dan perusahaan lain yang memerlukan kepemilikan besar untuk tujuan likuiditas. Baru-baru ini, Gubernur Andrew Bailey mengakui bahwa stablecoin dapat mendorong inovasi keuangan dan hidup berdampingan dengan sistem perbankan tradisional. Bank of England juga bersiap untuk mengizinkan stablecoin sebagai aset penyelesaian dalam Digital Securities Sandbox, lingkungan terkontrol untuk menguji perdagangan dan penerbitan berbasis blockchain. Sikap negara yang tidak pasti telah mendorong eksekutif industri untuk memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu ketat di Inggris akan berisiko mengalihkan bisnis dan bakat ke yurisdiksi dengan kerangka kripto yang lebih menguntungkan. Saat ini, Financial Conduct Authority akan menyelesaikan konsultasinya tentang apakah perusahaan kripto harus menghadapi standar regulasi yang sama dengan lembaga keuangan tradisional pada akhir tahun, dengan implementasi diharapkan dimulai pada Januari 2026. Nigel Farage berjanji untuk memangkas pajak kripto dan mendirikan cadangan Bitcoin Inggris jika terpilih. 