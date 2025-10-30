BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Nada bicaranya yang berhati-hati, ditambah dengan data ekonomi yang tertunda dan tingkat inflasi yang masih tinggi, membebani sentimen investor — dan Bitcoin's [...] Artikel Fed Chair Hints December Rate Cut Not Guaranteed as Bitcoin Slides to $110,000 pertama kali muncul di Coindoo.Nada bicaranya yang berhati-hati, ditambah dengan data ekonomi yang tertunda dan tingkat inflasi yang masih tinggi, membebani sentimen investor — dan Bitcoin's [...] Artikel Fed Chair Hints December Rate Cut Not Guaranteed as Bitcoin Slides to $110,000 pertama kali muncul di Coindoo.

Ketua Fed Mengisyaratkan Pemotongan Suku Bunga Desember Tidak Dijamin saat Bitcoin Turun ke $110.000

Oleh: Coindoo
2025/10/30 02:50
Notcoin
NOT$0.0007598-3.17%

Nada bicaranya yang berhati-hati, ditambah dengan data ekonomi yang tertunda dan tingkat inflasi yang masih tinggi, menekan sentimen investor — dan harga Bitcoin dengan cepat mencerminkan ketidakpastian tersebut, turun hampir 4% ke sekitar $110.179.

Fed Mengambil Langkah Menuju Kebijakan Netral

Powell menggambarkan pergerakan suku bunga terbaru sebagai pergeseran menuju "sikap kebijakan yang lebih netral," menandakan bahwa Fed berusaha menyeimbangkan risiko baik terhadap inflasi maupun lapangan kerja. "Tidak ada jalur kebijakan yang bebas risiko," katanya, menambahkan bahwa risiko penurunan terhadap lapangan kerja telah meningkat meskipun tekanan harga tetap ada.

Dia menekankan bahwa sementara aktivitas ekonomi terus berkembang pada "laju moderat," inflasi tetap "agak tinggi" relatif terhadap target Fed sebesar 2%. Indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) naik 2,8% selama tahun lalu, dan PCE inti – tidak termasuk makanan dan energi – juga naik 2,8%, menandai sedikit percepatan dibandingkan dengan awal tahun.

Penutupan Pemerintah Menunda Data Penting

Powell juga menyoroti bahwa penutupan sebagian pemerintah yang sedang berlangsung telah menunda beberapa laporan ekonomi penting. Kurangnya data baru ini, katanya, mempersulit proses pengambilan keputusan Fed, membuat lebih sulit untuk menilai kekuatan sebenarnya dari ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Pemutusan hubungan kerja tetap relatif rendah, dan perekrutan telah melambat tetapi tidak runtuh, menggambarkan gambaran campuran bagi pembuat kebijakan. "Kami mengambil pendekatan yang seimbang," jelas Powell. "Tepat untuk mengambil langkah sekarang, tetapi kami akan mengevaluasi data saat tersedia."

BACA LEBIH LANJUT:

Visa Memperluas Ambisi Stablecoin Dengan Integrasi Pembayaran Multi-Chain

Perbedaan Pendapat Muncul Mengenai Prospek Desember

Menurut Powell, ada "pandangan yang sangat berbeda" di antara pembuat kebijakan mengenai potensi penurunan suku bunga lain pada Desember. Beberapa berpendapat untuk pelonggaran lebih lanjut untuk melindungi ekonomi di tengah risiko ketenagakerjaan yang meningkat, sementara yang lain mendesak kesabaran untuk menghindari menghidupkan kembali tekanan inflasi.

Ketua tersebut memperjelas bahwa belum ada konsensus yang dicapai: "Keputusan Desember akan sepenuhnya bergantung pada data yang masuk." Komentarnya menandakan nada yang lebih berhati-hati, mengecewakan para pedagang yang telah mengharapkan jalur yang lebih jelas menuju suku bunga yang lebih rendah.

Bitcoin Bereaksi terhadap Ketidakpastian Kebijakan

Pasar bereaksi cepat terhadap pernyataan Powell. Bitcoin turun 3,95% selama 24 jam terakhir menjadi $110.179, menurut data CoinMarketCap, sementara altcoin utama juga turun. Cryptocurrency terkemuka masih mempertahankan kenaikan mingguan 2%, tetapi pedagang tetap waspada karena jalur Fed yang tidak pasti mengaburkan prospek jangka pendek untuk aset berisiko.

Menyeimbangkan Pertumbuhan dan Inflasi

Saat Fed berusaha mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga, pesan Powell menggarisbawahi garis tipis yang harus dilalui oleh pembuat kebijakan. Dengan inflasi yang masih di atas target dan gangguan data menambah kompleksitas, investor tidak boleh berasumsi bahwa penurunan suku bunga lain akan segera terjadi.

Langkah selanjutnya dari bank sentral akan bergantung pada apakah inflasi terus mereda atau pasar tenaga kerja melemah secara signifikan — tindakan penyeimbangan yang rumit yang kemungkinan akan menentukan arah pasar tradisional dan digital menjelang bulan-bulan terakhir tahun 2025.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Artikel Fed Chair Hints December Rate Cut Not Guaranteed as Bitcoin Slides to $110,000 pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00206-0.48%
Bitcoin
BTC$102,582.55+0.51%
Major
MAJOR$0.10246+4.27%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06208-2.12%
Starpower
STAR$0.12291-0.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.001263-49.70%
Arweave
AR$5.577-19.85%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,699.13
$102,699.13$102,699.13

+0.97%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,451.63
$3,451.63$3,451.63

+2.21%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.10
$160.10$160.10

+2.18%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2837
$2.2837$2.2837

+1.20%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$598.26
$598.26$598.26

+17.05%