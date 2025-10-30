Ketua Fed Mengisyaratkan Pemotongan Suku Bunga Desember Tidak Dijamin saat Bitcoin Turun ke $110.000

Nada bicaranya yang berhati-hati, ditambah dengan data ekonomi yang tertunda dan tingkat inflasi yang masih tinggi, menekan sentimen investor — dan harga Bitcoin dengan cepat mencerminkan ketidakpastian tersebut, turun hampir 4% ke sekitar $110.179.

Fed Mengambil Langkah Menuju Kebijakan Netral

Powell menggambarkan pergerakan suku bunga terbaru sebagai pergeseran menuju "sikap kebijakan yang lebih netral," menandakan bahwa Fed berusaha menyeimbangkan risiko baik terhadap inflasi maupun lapangan kerja. "Tidak ada jalur kebijakan yang bebas risiko," katanya, menambahkan bahwa risiko penurunan terhadap lapangan kerja telah meningkat meskipun tekanan harga tetap ada.

Dia menekankan bahwa sementara aktivitas ekonomi terus berkembang pada "laju moderat," inflasi tetap "agak tinggi" relatif terhadap target Fed sebesar 2%. Indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) naik 2,8% selama tahun lalu, dan PCE inti – tidak termasuk makanan dan energi – juga naik 2,8%, menandai sedikit percepatan dibandingkan dengan awal tahun.

Penutupan Pemerintah Menunda Data Penting

Powell juga menyoroti bahwa penutupan sebagian pemerintah yang sedang berlangsung telah menunda beberapa laporan ekonomi penting. Kurangnya data baru ini, katanya, mempersulit proses pengambilan keputusan Fed, membuat lebih sulit untuk menilai kekuatan sebenarnya dari ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Pemutusan hubungan kerja tetap relatif rendah, dan perekrutan telah melambat tetapi tidak runtuh, menggambarkan gambaran campuran bagi pembuat kebijakan. "Kami mengambil pendekatan yang seimbang," jelas Powell. "Tepat untuk mengambil langkah sekarang, tetapi kami akan mengevaluasi data saat tersedia."

Perbedaan Pendapat Muncul Mengenai Prospek Desember

Menurut Powell, ada "pandangan yang sangat berbeda" di antara pembuat kebijakan mengenai potensi penurunan suku bunga lain pada Desember. Beberapa berpendapat untuk pelonggaran lebih lanjut untuk melindungi ekonomi di tengah risiko ketenagakerjaan yang meningkat, sementara yang lain mendesak kesabaran untuk menghindari menghidupkan kembali tekanan inflasi.

Ketua tersebut memperjelas bahwa belum ada konsensus yang dicapai: "Keputusan Desember akan sepenuhnya bergantung pada data yang masuk." Komentarnya menandakan nada yang lebih berhati-hati, mengecewakan para pedagang yang telah mengharapkan jalur yang lebih jelas menuju suku bunga yang lebih rendah.

Bitcoin Bereaksi terhadap Ketidakpastian Kebijakan

Pasar bereaksi cepat terhadap pernyataan Powell. Bitcoin turun 3,95% selama 24 jam terakhir menjadi $110.179, menurut data CoinMarketCap, sementara altcoin utama juga turun. Cryptocurrency terkemuka masih mempertahankan kenaikan mingguan 2%, tetapi pedagang tetap waspada karena jalur Fed yang tidak pasti mengaburkan prospek jangka pendek untuk aset berisiko.

Menyeimbangkan Pertumbuhan dan Inflasi

Saat Fed berusaha mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga, pesan Powell menggarisbawahi garis tipis yang harus dilalui oleh pembuat kebijakan. Dengan inflasi yang masih di atas target dan gangguan data menambah kompleksitas, investor tidak boleh berasumsi bahwa penurunan suku bunga lain akan segera terjadi.

Langkah selanjutnya dari bank sentral akan bergantung pada apakah inflasi terus mereda atau pasar tenaga kerja melemah secara signifikan — tindakan penyeimbangan yang rumit yang kemungkinan akan menentukan arah pasar tradisional dan digital menjelang bulan-bulan terakhir tahun 2025.

