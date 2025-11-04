Lisa Cook dari Fed mengatakan ekonomi kuat dan mendukung pemotongan suku bunga

Lisa Cook, anggota Dewan Gubernur Federal Reserve, dilaporkan menyampaikan pidato kebijakannya yang pertama sejak Presiden AS Donald Trump berupaya memberhentikannya dari jabatannya.

Dalam pidatonya, Cook menunjukkan dukungannya terhadap penurunan suku bunga baru-baru ini dan menegaskan bahwa dia bersedia mempertimbangkan penurunan lebih lanjut.

Patut dicatat, Gubernur Federal sebagian besar menjaga profil rendah sejak Trump berupaya memberhentikannya pada Agustus karena tuduhan penipuan hipotek. Untuk menghindari masalah, Cook mengalihkan fokusnya pada pertarungan hukum yang memungkinkannya tetap berada di bank sentral.

Cook setuju dengan penurunan suku bunga lebih lanjut sambil menghadapi pertarungan hukum

Berbicara kepada hadirin di Brookings Institution di Washington, D.C. pada Senin, 3 November, Cook menyoroti pandangannya mengenai status ekonomi negara dan pendapatnya tentang kebijakan moneter. Dia mengatakan ekonomi kuat; namun, Gubernur Federal menunjukkan risiko terhadap inflasi yang stabil dan pengangguran yang rendah.

Cook setuju dengan keputusan sebelumnya dari Federal Open Market Committee untuk menurunkan suku bunga penting bank sentral sebesar seperempat poin persentase, yang disahkan dengan suara 10-2. Keputusan ini menandai pertemuan kedua berturut-turut yang menghasilkan penurunan suku bunga.

Dalam sebuah pernyataan, Gubernur Federal menyatakan bahwa dia percaya keputusan itu benar karena dia merasa bahwa ancaman seputar kehilangan pekerjaan lebih substansial daripada yang terkait dengan lonjakan inflasi. Oleh karena itu, berdasarkan argumennya, pengurangan terbaru dalam suku bunga fed funds ini adalah langkah signifikan lainnya menuju normalisasi kebijakan mereka.

Sementara itu, pengadilan telah menghentikan Trump dari memberhentikan Cook. Sumber-sumber dekat dengan masalah tersebut menyatakan bahwa beberapa individu memandang langkah presiden sebagai masalah utama bagi independensi bank sentral.

Di sisi lain, pejabat Gedung Putih menuduh Cook memberikan detail palsu pada aplikasinya untuk pinjaman rumah yang didukung federal. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Gubernur Federal tidak ditemukan bersalah atas kejahatan apa pun dan tidak ada tuntutan yang diajukan terhadapnya.

Menanggapi klaim ini, Cook menyebutkan "kesalahan administrasi" dalam aplikasi pinjaman. Ketika laporan memintanya untuk memberikan informasi tentang situasi tersebut, dia menolak untuk merespons.

Meski demikian, Cook terus menjalankan tanggung jawabnya di Federal Reserve, yang menurunkan suku bunga federal funds utamanya pada September untuk pertama kalinya sejak Desember.

Pernyataan Jerome Powell tentang penurunan suku bunga menimbulkan kekhawatiran di kalangan individu

Ke depan, Cook menunjukkan bahwa dia akan terus bergantung pada data yang dirilis untuk membuat keputusannya. Ini setelah pejabat FOMC mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan penurunan suku bunga lain sebelum akhir tahun.

"Seperti biasa, saya menilai posisi kebijakan moneter saya di setiap pertemuan berdasarkan data baru dari berbagai sumber, pandangan saya yang berubah, dan keseimbangan risiko," jelasnya. Menurut Cook, setiap pertemuan Federal, termasuk pertemuan Desember, sangat penting.

Ketika diminta untuk mengomentari dampak tarif Trump, Gubernur Federal menyatakan keinginan mereka untuk menentukan apakah dampak tarif bertahan dari waktu ke waktu. Dia menjelaskan bahwa ini berlaku untuk apakah perusahaan menunda kenaikan harga dan apa yang telah mereka lakukan dengan stok mereka, menambahkan bahwa ada banyak hal yang diharapkan dan diperiksa dengan pertemuan Desember yang mendekat.

Namun, Ketua Fed Jerome Powell menimbulkan kekhawatiran di pasar selama konferensi beritanya setelah dia menyatakan bahwa penurunan pada Desember tidak dijamin. Powell berpendapat bahwa ada banyak pendapat berbeda dalam komite, yang biasanya cenderung setuju pada keputusan kebijakan

Setelah pernyataannya, individu-individu menunggu pertemuan Desember untuk mengetahui keputusan akhir Fed.

Pertajam strategi Anda dengan mentorship + ide harian - akses gratis 30 hari ke program trading kami