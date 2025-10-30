FOMC Menyampaikan Pemotongan Suku Bunga, Tetapi Pasar Menandakan Masalah di Depan

TLDR

Komite Pasar Terbuka Federal Reserve menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Rabu.

Rentang target baru untuk suku bunga Federal Funds sekarang antara 3,75% dan 4,00%.

Investor telah mengantisipasi penurunan suku bunga ini, yang membatasi dampak pasarnya secara langsung.

Bitcoin turun sebesar 2,4% setelah pengumuman penurunan suku bunga FOMC dan komentar Jerome Powell.

Harga Bitcoin saat ini sekitar $111.514, setelah penurunan pasar singkat.

Komite Pasar Terbuka Federal Reserve (FOMC) menurunkan suku bunga Federal Funds sebesar 25 basis poin pada hari Rabu. Penurunan suku bunga ini membawa rentang target turun menjadi 3,75%–4%, mengkonfirmasi ekspektasi pasar.

Bitcoin Mengalami Tekanan Setelah Keputusan FOMC

Bitcoin turun 2,4% setelah penurunan suku bunga FOMC dan komentar Jerome Powell pasca-pertemuan. Aset tersebut sekarang diperdagangkan pada $111.514, karena kepercayaan investor sedikit terganggu oleh ketidakpastian kebijakan masa depan. Meskipun penurunan suku bunga FOMC sudah diperhitungkan, nada Ketua Powell mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan internal. Dia menyatakan bahwa beberapa anggota komite menentang penurunan suku bunga lain pada Desember, meskipun ada ekspektasi yang lebih luas.

"Langkah-langkah masa depan menjadi lebih kontroversial," kata Michael Pearce dari Oxford Economics. Dia mengutip ketidaksepakatan dari presiden Fed regional setelah keputusan hari Rabu. Perbedaan tersebut mengurangi optimisme jangka pendek, menyebabkan aset kripto seperti Bitcoin bereaksi negatif. Pengamat pasar mengatakan kekhawatiran likuiditas dapat menekan harga jika FOMC menunda tindakan lebih lanjut.

Tren November Masih Bisa Menguntungkan Bitcoin

Meskipun terjadi penurunan, Bitcoin secara historis berkinerja baik pada bulan November, memberikan pengembalian rata-rata 46,02% selama 12 tahun. Matt Mena dari 21Shares mengatakan Bitcoin mungkin masih memiliki jalan menuju rekor tertinggi baru sebelum akhir tahun. Dia menambahkan, "Kami tetap moderat risk-on," mengutip kekuatan musiman dan ekspektasi pasar setelah penurunan suku bunga FOMC. Pergerakan Bitcoin di masa depan mungkin bergantung pada sinyal kebijakan berikutnya dari Fed.

FOMC memulai siklus pelonggaran 2025 pada September, yang berkontribusi pada lonjakan Bitcoin melampaui $125.000. Sejak saat itu, ekspektasi untuk penurunan suku bunga tetap stabil di seluruh aset berisiko. Namun, perpecahan internal FOMC mengenai keputusan mendatang mempersulit prediksi pasar untuk Desember. Ketua Powell tidak mengkonfirmasi langkah-langkah lebih lanjut, memperkuat kehati-hatian kebijakan.

Lebih dari 56% pedagang mengharapkan penurunan suku bunga FOMC lainnya menjadi 3,5%–3,75% pada Desember, menurut CME FedWatch Tool. Konsensus ini menunjukkan posisi investor sudah selaras dengan proyeksi kebijakan jangka pendek.

Bank-bank besar, seperti Citigroup dan Goldman Sachs, terus memperkirakan dua penurunan suku bunga FOMC tambahan pada 2025. Institusi-institusi ini mengharapkan pelonggaran lebih lanjut untuk mendukung pinjaman dan arus modal di seluruh pasar. Namun, beberapa ketidakpastian tetap ada karena ketegangan perdagangan AS-China yang diperbarui mempengaruhi perilaku investor. Kekhawatiran seperti itu dapat membatasi dampak penurunan suku bunga FOMC di masa depan pada harga aset berisiko.

