Untuk Pertama Kalinya, FTSE Russell Membawa Indeks Acuannya ke Blockchain

Integrasi FTSE Russell dengan Datalink milik Chainlink mendorong keuangan tradisional lebih dalam ke era blockchain, membawa indeks acuan terpercaya ke onchain untuk menggerakkan aset tokenisasi generasi berikutnya, produk terregulasi, dan inovasi keuangan kelas institusional di seluruh dunia. FTSE Russell Masuk ke Onchain Dengan Datalink Chainlink Adopsi blockchain dalam keuangan global semakin cepat seiring lembaga-lembaga mapan mengintegrasikan infrastruktur terdesentralisasi ke dalam pasar tradisional. The […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/for-the-first-time-ftse-russell-brings-its-benchmark-indices-to-blockchain/