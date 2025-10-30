BursaDEX+
GBP/USD tenggelam di bawah SMA 200 hari karena taruhan pemotongan BoE meningkat, Fed diperhatikan

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/30 04:50
GBP/USD turun lebih dari 0,35% pada hari Rabu, di bawah level 1,3250, karena ekspektasi penurunan suku bunga Bank of England (BoE) untuk pertemuan November meningkat sementara trader menunggu keputusan kebijakan moneter Federal Reserve (Fed).

Pasangan GBP/USD diperdagangkan pada 1,3219 pada saat penulisan, karena penjual mendorong harga spot di bawah Simple Moving Average (SMA) 200 hari pada 1,3237.

Sterling melemah karena data UK yang lemah dan kekhawatiran fiskal membebani menjelang pertemuan bank sentral penting

Data di UK menunjukkan tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja melemah dan inflasi tetap tidak berubah pada 3,8% di September. Selain itu, artikel yang diterbitkan oleh Financial Times menyatakan bahwa Kanselir Rachel Reeves bisa menghadapi pukulan sebesar £20 miliar terhadap keuangan publik setelah penurunan produktivitas oleh Office for Budget Responsibility (OBR).

Pelaku pasar telah memperkirakan penurunan suku bunga 74% pada Desember, seperti yang diungkapkan oleh alat probabilitas suku bunga bank sentral LSEG.

Di seberang lautan, pelaku pasar telah memperkirakan penurunan suku bunga 25 basis poin oleh Fed nanti hari ini. Namun, ada keraguan yang berkembang tentang pesan dari Ketua Fed Jerome Powell, karena penutupan pemerintah membuat data menjadi langka.

Perkiraan Harga GBP/USD: Pandangan teknis

Gambaran teknis menunjukkan penurunan lebih lanjut pada GBP/USD. Penutupan harian di bawah SMA 200 hari dapat membuka jalan untuk menantang level terendah 1 Agustus di 1,3141, diikuti oleh level 1,3100. Pada kelemahan lebih lanjut, siklus rendah berikutnya adalah level terendah 7 April di 1,2707.

Sebaliknya, jika GBP/USD mengklaim 1,3300, carilah pengujian SMA 20 hari di 1,3367, sebelum 1,3400.

(Berita ini dikoreksi pada 29 Oktober pukul 16:04 GMT untuk menyatakan bahwa inflasi di UK tetap tidak berubah pada 3,8% di September, bukan menurun.)

FAQ Pound Sterling

Pound Sterling (GBP) adalah mata uang tertua di dunia (886 M) dan mata uang resmi Kerajaan Inggris. Ini adalah unit keempat yang paling banyak diperdagangkan untuk pertukaran mata uang asing (FX) di dunia, menyumbang 12% dari semua transaksi, rata-rata $630 miliar per hari, menurut data 2022.
Pasangan perdagangan utamanya adalah GBP/USD, juga dikenal sebagai 'Cable', yang menyumbang 11% dari FX, GBP/JPY, atau 'Dragon' seperti yang dikenal oleh para trader (3%), dan EUR/GBP (2%). Pound Sterling diterbitkan oleh Bank of England (BoE).

Faktor terpenting yang mempengaruhi nilai Pound Sterling adalah kebijakan moneter yang diputuskan oleh Bank of England. BoE mendasarkan keputusannya pada apakah telah mencapai tujuan utamanya yaitu "stabilitas harga" – tingkat inflasi yang stabil sekitar 2%. Alat utamanya untuk mencapai ini adalah penyesuaian suku bunga.
Ketika inflasi terlalu tinggi, BoE akan mencoba mengendalikannya dengan menaikkan suku bunga, membuat lebih mahal bagi orang dan bisnis untuk mengakses kredit. Ini umumnya positif untuk GBP, karena suku bunga yang lebih tinggi membuat UK menjadi tempat yang lebih menarik bagi investor global untuk menempatkan uang mereka.
Ketika inflasi turun terlalu rendah, ini adalah tanda pertumbuhan ekonomi melambat. Dalam skenario ini, BoE akan mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga untuk memudahkan kredit sehingga bisnis akan meminjam lebih banyak untuk berinvestasi dalam proyek yang menghasilkan pertumbuhan.

Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat mempengaruhi nilai Pound Sterling. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, dan ketenagakerjaan semuanya dapat mempengaruhi arah GBP.
Ekonomi yang kuat baik untuk Sterling. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong BoE untuk menaikkan suku bunga, yang akan langsung memperkuat GBP. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Pound Sterling kemungkinan akan jatuh.

Rilis data penting lainnya untuk Pound Sterling adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang dihasilkan negara dari ekspornya dan apa yang dibelanjakan untuk impor selama periode tertentu.
Jika suatu negara menghasilkan ekspor yang sangat diminati, mata uangnya akan mendapat manfaat murni dari permintaan tambahan yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk neraca negatif.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-dips-under-200-day-sma-as-uk-data-and-boe-rate-cut-odds-weigh-202510291521

