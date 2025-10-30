GBP/USD tenggelam di bawah SMA 200 hari karena taruhan pemotongan BoE meningkat, Fed diperhatikan

Postingan GBP/USD turun di bawah SMA 200 hari karena taruhan pemotongan BoE meningkat, Fed diperhatikan muncul di BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD turun lebih dari 0,35% pada hari Rabu, di bawah level 1,3250, karena ekspektasi pemotongan suku bunga Bank of England (BoE) untuk pertemuan November meningkat sementara trader menunggu keputusan kebijakan moneter Federal Reserve (Fed). Pasangan GBP/USD diperdagangkan pada 1,3219 pada saat penulisan, karena penjual mendorong harga spot di bawah Simple Moving Average (SMA) 200 hari pada 1,3237. Sterling melemah karena data UK yang lemah dan kekhawatiran fiskal membebani menjelang pertemuan bank sentral penting Data di UK menunjukkan tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja melemah dan inflasi tetap tidak berubah pada 3,8% di September. Selain itu, sebuah artikel yang diterbitkan oleh Financial Times mengatakan bahwa Kanselir Rachel Reeves bisa menghadapi pukulan £20 miliar terhadap keuangan publik setelah penurunan produktivitas oleh Office for Budget Responsibility (OBR). Pelaku pasar telah memperkirakan pemotongan suku bunga 74% pada Desember, seperti yang diungkapkan oleh alat probabilitas suku bunga bank sentral LSEG. Di seberang lautan, pelaku pasar telah memperkirakan pemotongan suku bunga 25 basis poin oleh Fed nanti hari ini. Namun, ada keraguan yang berkembang tentang pesan oleh Ketua Fed Jerome Powell, karena penutupan pemerintah membuat data menjadi langka. Perkiraan Harga GBP/USD: Pandangan teknis Gambaran teknis menunjukkan penurunan lebih lanjut pada GBP/USD. Penutupan harian di bawah SMA 200 hari dapat membuka jalan untuk menantang level terendah 1 Agustus yaitu 1,3141, diikuti oleh level 1,3100. Pada kelemahan lebih lanjut, siklus rendah berikutnya adalah level terendah 7 April yaitu 1,2707. Sebaliknya, jika GBP/USD mengklaim 1,3300, carilah pengujian SMA 20 hari pada 1,3367, sebelum 1,3400. (Cerita ini dikoreksi pada 29 Oktober pukul 16:04 GMT untuk mengatakan bahwa inflasi di UK tetap tidak berubah pada 3,8% di September, bukan menurun.) FAQ Pound Sterling Pound Sterling (GBP) adalah mata uang tertua di... Postingan GBP/USD turun di bawah SMA 200 hari karena taruhan pemotongan BoE meningkat, Fed diperhatikan muncul di BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD turun lebih dari 0,35% pada hari Rabu, di bawah level 1,3250, karena ekspektasi pemotongan suku bunga Bank of England (BoE) untuk pertemuan November meningkat sementara trader menunggu keputusan kebijakan moneter Federal Reserve (Fed). Pasangan GBP/USD diperdagangkan pada 1,3219 pada saat penulisan, karena penjual mendorong harga spot di bawah Simple Moving Average (SMA) 200 hari pada 1,3237. Sterling melemah karena data UK yang lemah dan kekhawatiran fiskal membebani menjelang pertemuan bank sentral penting Data di UK menunjukkan tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja melemah dan inflasi tetap tidak berubah pada 3,8% di September. Selain itu, sebuah artikel yang diterbitkan oleh Financial Times mengatakan bahwa Kanselir Rachel Reeves bisa menghadapi pukulan £20 miliar terhadap keuangan publik setelah penurunan produktivitas oleh Office for Budget Responsibility (OBR). Pelaku pasar telah memperkirakan pemotongan suku bunga 74% pada Desember, seperti yang diungkapkan oleh alat probabilitas suku bunga bank sentral LSEG. Di seberang lautan, pelaku pasar telah memperkirakan pemotongan suku bunga 25 basis poin oleh Fed nanti hari ini. Namun, ada keraguan yang berkembang tentang pesan oleh Ketua Fed Jerome Powell, karena penutupan pemerintah membuat data menjadi langka. Perkiraan Harga GBP/USD: Pandangan teknis Gambaran teknis menunjukkan penurunan lebih lanjut pada GBP/USD. Penutupan harian di bawah SMA 200 hari dapat membuka jalan untuk menantang level terendah 1 Agustus yaitu 1,3141, diikuti oleh level 1,3100. Pada kelemahan lebih lanjut, siklus rendah berikutnya adalah level terendah 7 April yaitu 1,2707. Sebaliknya, jika GBP/USD mengklaim 1,3300, carilah pengujian SMA 20 hari pada 1,3367, sebelum 1,3400. (Cerita ini dikoreksi pada 29 Oktober pukul 16:04 GMT untuk mengatakan bahwa inflasi di UK tetap tidak berubah pada 3,8% di September, bukan menurun.) FAQ Pound Sterling Pound Sterling (GBP) adalah mata uang tertua di...