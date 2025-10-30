BursaDEX+
Partai AfD Jerman mengusulkan Bitcoin sebagai aset strategis

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/30 04:43
  • Partai AfD mendesak Jerman untuk memperlakukan Bitcoin sebagai aset nasional strategis.
  • Mosi cadangan Bitcoin AfD mencari pengecualian MiCA dan aturan pajak yang jelas dan menguntungkan.
  • AfD mendorong Bitcoin sebagai "uang bebas negara" untuk meningkatkan kedaulatan.

Partai Alternative for Germany (AfD) Jerman telah mengajukan mosi parlemen yang mendesak pemerintah untuk mengakui Bitcoin sebagai aset strategis.

Proposal singkat dan tegas ini berpendapat bahwa Bitcoin layak mendapatkan perlakuan berbeda dari aset kripto lainnya dan menyerukan keringanan pajak dan regulasi untuk memperkuat inovasi dan kedaulatan nasional.

Mosi cadangan strategis Bitcoin oleh AfD

Mosi AfD mendesak para pembuat undang-undang untuk memperlakukan Bitcoin secara berbeda dari token dan stablecoin yang tercakup dalam kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa.

Mosi ini berpendapat bahwa desain terdesentralisasi Bitcoin dan pasokan tetapnya menjadikannya bentuk nilai digital yang unik yang tidak boleh dipaksakan masuk ke dalam aturan yang dimaksudkan untuk instrumen kripto yang diterbitkan secara terpusat.

Partai tersebut secara eksplisit mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengakumulasi Bitcoin dalam cadangan nasional sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan volatilitas mata uang.

Tuntutan utama dalam mosi ini adalah kepastian pajak.

Anggota parlemen AfD ingin mempertahankan pembebasan kepemilikan 12 bulan yang ada untuk keuntungan modal pribadi dan mempertahankan pembebasan Bitcoin dari PPN.

Mereka juga menyerukan agar penambangan pribadi dan menjalankan node Lightning Network diklasifikasikan secara jelas sebagai aktivitas non-komersial, mengurangi beban administratif bagi peserta individu.

Mosi ini menekankan hak untuk self-custody dan memperingatkan bahwa ketidakpastian hukum menghalangi investasi pribadi jangka panjang.

AfD membingkai proposal ini sebagai bagian dari pertahanan yang lebih luas terhadap kedaulatan digital.

Partai ini menentang euro digital Eropa dan menggambarkan Bitcoin sebagai "uang bebas negara" yang dapat melindungi kebebasan dan mengurangi ketergantungan pada instrumen mata uang yang diterbitkan secara terpusat.

Mosi ini muncul di tengah perdebatan mengenai keputusan Jerman pada pertengahan 2024 untuk menjual hampir 50.000 BTC yang disita dari proses pidana — sebuah tindakan yang kini dicirikan oleh AfD dan pihak lain sebagai kesalahan kebijakan mengingat pergerakan harga selanjutnya.

Proposal ini berpendapat bahwa implementasi MiCA secara nasional yang terlalu keras berisiko menyebabkan pelarian modal dan mengurangi posisi Jerman dalam inovasi blockchain.

Anggota parlemen AfD mengatakan aturan yang berlebihan akan mendorong perusahaan dan talenta ke yurisdiksi yang lebih ramah, mengikis daya saing di bidang dengan teknologi dan model komersial yang berkembang pesat.

AfD juga menyoroti potensi sinergi antara Bitcoin dan kebijakan energi.

Mosi ini menyarankan bahwa penggunaan produktif dari kelebihan pasokan energi terbarukan — termasuk penambangan — dapat menciptakan kesesuaian teknologi dan ekonomi antara transisi energi Jerman dan jaringan Bitcoin.

Partai ini membingkai akumulasi Bitcoin oleh negara sebagai diversifikasi aset cadangan yang bijaksana, menarik paralel dengan langkah dan proposal di negara-negara Eropa lain yang telah mendiskusikan atau mengadopsi pendekatan serupa.

Selain mendesak pernyataan strategis dari pemerintah federal, mosi ini mencari komitmen konkret: mempertahankan keuntungan pajak tetap utuh, mengecualikan operasi pribadi tertentu dari klasifikasi komersial, mengukuhkan hak self-custody, dan membuka studi tentang peran Bitcoin dalam cadangan dan integrasi energi.

AfD ingin Bundestag secara resmi mengakui status khusus Bitcoin dan membatasi pembuatan aturan nasional yang akan memperluas MiCA di luar cakupan yang dimaksudkan.

Reaksi dari publik

Pendukung di lingkaran kripto menyambut baik proposal tersebut sebagai tanda bahwa debat politik arus utama bergeser dari trope yang meremehkan mata uang digital.

Kritikus, bagaimanapun, khawatir rencana tersebut dapat mempolitisasi kebijakan cadangan atau bertentangan dengan maksud regulasi UE.

Para pengamat mencatat bahwa Jerman menempati posisi yang sangat besar dalam ekonomi Eropa, sehingga setiap langkah untuk memperlakukan Bitcoin secara strategis akan bergema di seluruh pasar dan debat kebijakan.

Saat Bundestag meninjau mosi AfD dan pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana kebijakan nasional harus berdampingan dengan aturan UE, apakah proposal tersebut mendapatkan daya tarik bergantung pada perhitungan lintas partai tentang manfaat ekonomi, risiko kedaulatan, dan koherensi regulasi.





Sumber: https://coinjournal.net/news/germanys-afd-party-proposes-bitcoin-as-strategic-asset/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

