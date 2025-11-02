GodLoader Malware Loader: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Peneliti keamanan di Check Point Research telah menerbitkan laporan tentang GodLoader, sebuah loader malware yang menggunakan Godot sebagai runtime untuk menjalankan kode berbahaya dan menginfeksi pengguna yang tidak menyadarinya dengan malware yang dikenal. Berdasarkan laporan tersebut, pengguna yang terkena dampak mengira mereka mengunduh dan menjalankan crack untuk perangkat lunak berbayar, tetapi malah menjalankan loader malware.
\ Seperti yang dinyatakan dalam laporan, kerentanan ini tidak spesifik pada Godot. Godot Engine adalah sistem pemrograman dengan bahasa skrip. Ini mirip dengan, misalnya, runtime Python dan Ruby. Adalah mungkin untuk menulis program berbahaya dalam bahasa pemrograman apa pun. Kami tidak percaya bahwa Godot secara khusus lebih atau kurang cocok untuk melakukan hal tersebut dibandingkan program lain yang serupa.
\ Jika Anda mengunduh game Godot atau editor dari sumber yang terpercaya, Anda tidak perlu melakukan apa pun. Anda tidak berisiko. Kami mendorong orang untuk hanya menjalankan perangkat lunak dari sumber tepercaya – baik itu ditulis menggunakan Godot atau sistem pemrograman lainnya.
\ Untuk beberapa detail teknis lebih lanjut:
Godot tidak mendaftarkan penangan file untuk file
.pck. Ini berarti bahwa aktor berbahaya selalu harus mengirimkan runtime Godot (file
.exe) bersama dengan file
.pck. Pengguna akan selalu harus membongkar runtime bersama dengan
.pck ke lokasi yang sama dan kemudian menjalankan runtime tersebut. Tidak ada cara bagi aktor berbahaya untuk membuat "eksploit sekali klik", kecuali ada kerentanan tingkat OS lainnya. Jika kerentanan tingkat OS seperti itu digunakan, maka Godot tidak akan menjadi pilihan yang menarik karena ukuran runtime-nya.
\ Ini mirip dengan menulis perangkat lunak berbahaya di Python atau Ruby, aktor berbahaya harus mengirimkan
python.exe atau
ruby.exe bersama dengan program berbahaya mereka.
Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan pengguna tentang beberapa praktik keamanan yang baik ketika mengunduh dan menjalankan perangkat lunak.
\
Kami berterima kasih kepada Check Point Research karena mengikuti pedoman keamanan pengungkapan yang bertanggung jawab, yang memungkinkan kami mengkonfirmasi bahwa vektor serangan ini, meskipun disayangkan, tidak spesifik pada Godot dan tidak mengekspos kerentanan dalam mesin atau bagi penggunanya.
\ Jika Anda ingin melaporkan kerentanan keamanan atau kekhawatiran, silakan kirim email ke [email protected].
Oleh Tim Keamanan Godot
\ Juga dipublikasikan di sini
