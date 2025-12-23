BursaDEX+
Strategy menghentikan rangkaian akumulasi BTC-nya dan meningkatkan cadangan USD-nya menjadi $2,19 miliar.

Strategy Tingkatkan Cadangan Kas Menjadi $2,19 Miliar, Tunda Pembelian Bitcoin

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/12/23 05:53
Bitcoin
BTC$96,718.98+1.65%

Pada 1 Desember, Strategy milik Michael Saylor mengumumkan bahwa mereka telah membentuk cadangan dolar AS, awalnya sebesar $1,44 miliar, untuk mendukung pembayaran dividen atas saham preferennya dan bunga atas utang yang belum dibayar.

Per 21 Desember, saldo Cadangan USD adalah $2,19 miliar, menurut pengajuan regulasi.

Ringkasan
  • Strategy tidak melakukan pembelian BTC untuk minggu yang berakhir 21 Desember, menghentikan streak akumulasinya.
  • Perusahaan menjual saham Kelas A senilai $747,8 juta, meningkatkan saldo kasnya menjadi $2,19 miliar, dan masih memiliki lebih dari $41 miliar kapasitas penerbitan ekuitas yang tersisa.
  • Saham mengalami tekanan karena kepemilikan BTC tetap tidak berubah di 671.268 — senilai sekitar $64 miliar.

Strategy, sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, menghentikan streak akumulasi jangka panjangnya saat saham diperdagangkan tepat di atas level support kunci $155.

Perusahaan yang didirikan Michael Saylor ini mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan akuisisi Bitcoin selama minggu yang berakhir 21 Desember, mempertahankan total kepemilikan tidak berubah di 671.268 BTC, yang saat ini bernilai sekitar $64 miliar.

Alih-alih membeli kripto, Strategy menerbitkan dan menjual 4,54 juta saham biasa Kelas A antara 15 Desember dan 21 Desember, mengumpulkan $747,8 juta dalam hasil bersih.

Perusahaan juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak menerbitkan saham preferen apa pun selama periode tersebut di bawah empat program ekuitas preferen perpetualnya—STRF, STRC, STRK, dan STRD.

Strategy masih memiliki lebih dari $41 miliar kapasitas yang tersisa di seluruh program penerbitan saham biasa dan preferennya.

Secara kumulatif, perusahaan telah menghabiskan $50,33 miliar untuk mengakuisisi Bitcoin, yang diterjemahkan menjadi harga pembelian rata-rata $74.972 per koin. Pada harga Bitcoin saat ini mendekati $89.000, posisi tersebut mencerminkan keuntungan yang belum direalisasi sekitar 19%.

Strategy melaporkan bahwa saldo kas dolar AS-nya naik menjadi $2,19 miliar per 21 Desember, naik dari $1,44 miliar yang dikumpulkan lebih awal di bulan Desember.

Langkah menuju penguatan cadangan kas alih-alih membeli Bitcoin merupakan jeda strategis setelah berbulan-bulan pembelian besar-besaran yang memperluas kepemilikan dari sekitar 400.000 BTC pada pertengahan 2024 menjadi lebih dari 671.000 pada akhir 2025.

Aksi Harga Strategy

Saham MSTR turun 0,3% pada penutupan pasar hari Senin, meskipun saham tersebut telah anjlok sekitar 64% dari puncak Juli mendekati $460. Terakhir diperdagangkan sekitar $164,32.

Tekanan ke bawah mengintensif sepanjang November dan Desember, dengan setiap upaya rebound secara konsisten dijual.

Secara teknis, indikator Supertrend tetap tinggi di $201,87, jauh di atas harga saat ini, sementara level parabolic SAR di $191,01 terus mengonfirmasi tren bearish.

Pembalikan bullish akan memerlukan kedua indikator bergerak di bawah harga saham.

Support jangka pendek terletak antara $155 dan $160, sesuai dengan posisi terendah Desember.

Penembusan decisif di bawah $155 dapat memicu penurunan lebih lanjut dan mengekspos saham ke $125, di mana support tipis.

Skenario tersebut menyiratkan penurunan lebih lanjut sekitar 24% dari level saat ini.

Pada sisi atas, resistance awal berada di kisaran $175–$180, dengan pasokan overhead yang lebih berat mengelompok antara $190 dan $200, yang selaras dengan indikator teknis kunci.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,718.98
$96,718.98$96,718.98
-0.04%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)



