Selamat Pagi Bitcoin: Inflasi tetap sekitar 3% di AS, Argentina mengadopsi crypto dengan cepat dan penambang melihat utang meningkat

Selamat pagi! Kami telah merangkum berita terpenting untuk Anda hari ini. Mulailah hari dengan sarapan bitcoin. Inflasi di AS tetap sekitar 3% pada September 2025, CPI dan harga Bitcoin dalam fokus Pada September 2025, CPI Amerika mencapai sekitar 3% secara tahunan, baik untuk indeks total maupun inflasi inti. Dengan ini, inflasi tetap di atas target Federal Reserve dan tekanan pada kebijakan moneter meningkat. Untuk pasar kripto, ini berarti penurunan suku bunga cepat menjadi kurang mungkin, yang dalam beberapa skenario memberikan stimulus tambahan untuk aset seperti Bitcoin yang dianggap sebagai lindung nilai inflasi. Krisis peso Argentina mempercepat adopsi kripto dan stablecoin Krisis ekonomi di Argentina sekali lagi mempercepat penerimaan aset kripto dan stablecoin di kalangan penduduk. Karena nilai peso yang menurun, individu mencari alternatif jangka pendek untuk mempertahankan daya beli. Stablecoin dan Bitcoin semakin dianggap sebagai sarana yang langsung tersedia untuk penyimpanan nilai dan transaksi internasional di negara-negara dengan tekanan mata uang. Dompet Bitcoin 'era Satoshi' terbangun setelah 14 tahun: jutaan BTC dipindahkan Sebuah dompet dari masa awal Bitcoin, tidak aktif selama sekitar 14 tahun, kembali bergerak dan memindahkan beberapa juta dolar BTC. Kebangkitan seperti ini menimbulkan spekulasi di pasar: apakah ini tentang tekanan penjualan, reposisi, atau hanya mengunduh ke penyimpanan dingin? Bagi investor, ini adalah sinyal untuk memperhatikan waktu yang tepat dan dampak harga yang mungkin terjadi. Tesla tidak menjual Bitcoin senilai $1,3 miliar pada kuartal ketiga Menurut laporan Tesla, Inc., perusahaan tetap sepenuhnya mempertahankan posisinya di Bitcoin selama kuartal ketiga, meskipun nilai portofolio sekitar $1,3 miliar. Bagi pasar, ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan besar melihat kepemilikan BTC mereka sebagai aset strategis, bukan sebagai sumber keuntungan jangka pendek. Penurunan suku bunga Fed dapat mengarahkan $7,4 triliun ke Bitcoin dan saham Analis menyatakan bahwa kemungkinan penurunan suku bunga oleh Fed dapat membebaskan $7,4 triliun modal, sebagian di antaranya dapat berakhir di Bitcoin dan aset berisiko lainnya. Analisis skenario menunjukkan bahwa pelonggaran moneter dapat mendorong pasar saham dan kripto dengan kuat, asalkan perilaku investor tetap positif. Utang penambang Bitcoin meningkat 500% karena persaingan hashrate Total eksposur utang penambang Bitcoin telah meningkat sekitar 500% dalam waktu singkat, sebagian karena persaingan hashrate yang intens dan biaya operasional yang meningkat. Meskipun sektor ini terus beroperasi, analis memperingatkan bahwa tekanan keuangan pada penambang dalam jangka panjang dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas jaringan dan dinamika pasar. Asia berpaling dari cadangan Bitcoin, hanya Jepang yang tertarik? Di beberapa negara Asia, minat terhadap cadangan Bitcoin resmi telah menurun, dengan Jepang sebagai pengecualian yang mencolok yang tetap aktif. Negara-negara lain melihat keberatan strategis atau komplikasi regulasi dan menunda keputusan. Ini menekankan bagaimana dinamika adopsi geopolitik kripto sangat bervariasi secara regional. 