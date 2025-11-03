Emas dan Kripto Mungkin Naik Bersama, Tetapi dengan Alasan yang Sangat Berbeda, Kata Manajer Dana

Berbicara dalam wawancara terbaru dengan CNBC, Cuggino mengatakan bahwa meskipun ada keyakinan sebelumnya bahwa Bitcoin dapat menjadi alternatif modern untuk emas, kedua aset tersebut berperilaku sangat berbeda dan bereaksi terhadap kekuatan makroekonomi yang berbeda.

Cuggino menjelaskan bahwa cryptocurrency telah berkembang untuk mencerminkan dinamika sektor teknologi daripada perilaku aset safe-haven tradisional. "Pada suatu titik, saya berpikir Bitcoin dan aset digital lainnya mungkin menggantikan emas," katanya. "Tetapi sekarang kita melihat bahwa mereka lebih merespons siklus likuiditas dan sentimen spekulatif daripada pendorong makro jangka panjang yang sama yang menggerakkan emas."

Menurutnya, sejarah perdagangan Bitcoin yang relatif singkat — sekitar 15 tahun — menunjukkan korelasi yang konsisten dengan indeks teknologi seperti Nasdaq 100 (Triple Qs), terutama selama periode kebijakan moneter yang longgar. Ketika bank sentral menyuntikkan likuiditas dan suku bunga turun, sektor pertumbuhan tinggi dan aset digital cenderung naik bersama. Sebaliknya, ketika kondisi keuangan mengencang, keduanya biasanya mengalami penurunan tajam.

Kekuatan Emas Terkait dengan Ketidakpastian Global

Cuggino membandingkan pola tersebut dengan stabilitas emas yang bertahan sebagai lindung nilai siklus panjang. Logam tersebut, katanya, cenderung menguat selama masa tekanan ekonomi, risiko geopolitik, atau pengetatan moneter yang mengancam pengembalian riil pada aset tradisional.

"Kekuatan emas saat ini tidak bersifat spekulatif," jelasnya. "Ini didasarkan pada fundamental — mulai dari pembelian bank sentral hingga ekspektasi suku bunga riil yang lebih rendah dan ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan. Itulah kekuatan yang sama yang telah mendorong nilainya selama beberapa dekade."

Beberapa bulan terakhir telah melihat minat yang diperbarui terhadap emas karena investor bersiap menghadapi kemungkinan bahwa Federal Reserve dapat memperlambat atau bahkan membalikkan siklus kenaikan suku bunganya. Dengan inflasi yang masih lengket dan pertumbuhan yang melambat di beberapa ekonomi utama, banyak peserta pasar sekarang mengantisipasi pergeseran kebijakan ke bawah, latar belakang yang secara historis menguntungkan emas.

Peran Bitcoin Masih Berkembang

Meskipun Bitcoin terkadang dijuluki "emas digital," Cuggino percaya bahwa Bitcoin belum matang dalam peran tersebut. Sebaliknya, perilakunya menunjukkan bahwa Bitcoin tetap menjadi aset berisiko, sensitif terhadap likuiditas dan sentimen investor. "Terlalu dini untuk membuat perbandingan jangka panjang," katanya. "Bitcoin memiliki nilai sebagai bentuk teknologi baru dan penyimpan nilai digital, tetapi tidak memiliki sejarah atau logika makro yang sama yang mendefinisikan emas."

Namun, dia mengakui bahwa kedua aset dapat hidup berdampingan dalam portofolio modern — emas sebagai penyimpan nilai selama ketidakpastian kebijakan dan Bitcoin sebagai aset yang didorong inovasi yang mungkin mendapat manfaat dari adopsi teknologi dan rotasi modal ke keuangan digital.

"Kunci bagi investor," Cuggino menyimpulkan, "adalah mengenali bahwa meskipun emas dan kripto keduanya dapat naik, mereka naik karena alasan yang benar-benar berbeda. Emas mencerminkan ketakutan dan perlindungan; Bitcoin mencerminkan pertumbuhan dan spekulasi."

﻿

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Artikel Gold and Crypto May Rise Together, But for Very Different Reasons, Says Fund Manager pertama kali muncul di Coindoo.