BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Berbicara dalam wawancara terbaru dengan CNBC, Cuggino mengatakan bahwa meskipun keyakinan sebelumnya bahwa Bitcoin bisa menjadi alternatif modern [...] Artikel Gold and Crypto May Rise Together, But for Very Different Reasons, Says Fund Manager pertama kali muncul di Coindoo.Berbicara dalam wawancara terbaru dengan CNBC, Cuggino mengatakan bahwa meskipun keyakinan sebelumnya bahwa Bitcoin bisa menjadi alternatif modern [...] Artikel Gold and Crypto May Rise Together, But for Very Different Reasons, Says Fund Manager pertama kali muncul di Coindoo.

Emas dan Kripto Mungkin Naik Bersama, Tetapi dengan Alasan yang Sangat Berbeda, Kata Manajer Dana

Oleh: Coindoo
2025/11/03 17:00
MAY
MAY$0.02742+4.49%
RISE
RISE$0.008263-0.14%
FUND
FUND$0.01374--%

Berbicara dalam wawancara terbaru dengan CNBC, Cuggino mengatakan bahwa meskipun ada keyakinan sebelumnya bahwa Bitcoin dapat menjadi alternatif modern untuk emas, kedua aset tersebut berperilaku sangat berbeda dan bereaksi terhadap kekuatan makroekonomi yang berbeda.

Cuggino menjelaskan bahwa cryptocurrency telah berkembang untuk mencerminkan dinamika sektor teknologi daripada perilaku aset safe-haven tradisional. "Pada suatu titik, saya berpikir Bitcoin dan aset digital lainnya mungkin menggantikan emas," katanya. "Tetapi sekarang kita melihat bahwa mereka lebih merespons siklus likuiditas dan sentimen spekulatif daripada pendorong makro jangka panjang yang sama yang menggerakkan emas."

Menurutnya, sejarah perdagangan Bitcoin yang relatif singkat — sekitar 15 tahun — menunjukkan korelasi yang konsisten dengan indeks teknologi seperti Nasdaq 100 (Triple Qs), terutama selama periode kebijakan moneter yang longgar. Ketika bank sentral menyuntikkan likuiditas dan suku bunga turun, sektor pertumbuhan tinggi dan aset digital cenderung naik bersama. Sebaliknya, ketika kondisi keuangan mengencang, keduanya biasanya mengalami penurunan tajam.

Kekuatan Emas Terkait dengan Ketidakpastian Global

Cuggino membandingkan pola tersebut dengan stabilitas emas yang bertahan sebagai lindung nilai siklus panjang. Logam tersebut, katanya, cenderung menguat selama masa tekanan ekonomi, risiko geopolitik, atau pengetatan moneter yang mengancam pengembalian riil pada aset tradisional.

"Kekuatan emas saat ini tidak bersifat spekulatif," jelasnya. "Ini didasarkan pada fundamental — mulai dari pembelian bank sentral hingga ekspektasi suku bunga riil yang lebih rendah dan ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan. Itulah kekuatan yang sama yang telah mendorong nilainya selama beberapa dekade."

Beberapa bulan terakhir telah melihat minat yang diperbarui terhadap emas karena investor bersiap menghadapi kemungkinan bahwa Federal Reserve dapat memperlambat atau bahkan membalikkan siklus kenaikan suku bunganya. Dengan inflasi yang masih lengket dan pertumbuhan yang melambat di beberapa ekonomi utama, banyak peserta pasar sekarang mengantisipasi pergeseran kebijakan ke bawah, latar belakang yang secara historis menguntungkan emas.

Peran Bitcoin Masih Berkembang

Meskipun Bitcoin terkadang dijuluki "emas digital," Cuggino percaya bahwa Bitcoin belum matang dalam peran tersebut. Sebaliknya, perilakunya menunjukkan bahwa Bitcoin tetap menjadi aset berisiko, sensitif terhadap likuiditas dan sentimen investor. "Terlalu dini untuk membuat perbandingan jangka panjang," katanya. "Bitcoin memiliki nilai sebagai bentuk teknologi baru dan penyimpan nilai digital, tetapi tidak memiliki sejarah atau logika makro yang sama yang mendefinisikan emas."

Namun, dia mengakui bahwa kedua aset dapat hidup berdampingan dalam portofolio modern — emas sebagai penyimpan nilai selama ketidakpastian kebijakan dan Bitcoin sebagai aset yang didorong inovasi yang mungkin mendapat manfaat dari adopsi teknologi dan rotasi modal ke keuangan digital.

"Kunci bagi investor," Cuggino menyimpulkan, "adalah mengenali bahwa meskipun emas dan kripto keduanya dapat naik, mereka naik karena alasan yang benar-benar berbeda. Emas mencerminkan ketakutan dan perlindungan; Bitcoin mencerminkan pertumbuhan dan spekulasi."

﻿

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Artikel Gold and Crypto May Rise Together, But for Very Different Reasons, Says Fund Manager pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,783.56
$102,783.56$102,783.56

+1.05%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,452.72
$3,452.72$3,452.72

+2.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.18
$160.18$160.18

+2.24%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2810
$2.2810$2.2810

+1.09%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$597.01
$597.01$597.01

+16.81%