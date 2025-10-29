IBM Mengungkap Tempat Perlindungan Aset Digital Untuk Bank Dan Pemerintah – Detail

IBM telah memperkenalkan platform bernama IBM Digital Asset Haven yang bertujuan memberikan alat bagi bank, pemerintah, dan organisasi teregulasi lainnya untuk menyimpan, memindahkan, dan mengelola aset tokenisasi.

Menurut ruang berita IBM, produk ini akan tersedia sebagai penawaran SaaS atau hybrid SaaS pada Q4 2025, dengan opsi on-premises yang direncanakan untuk Q2 2026.

Perusahaan mengatakan sistem ini menghubungkan kustodi dengan kontrol siklus hidup transaksi dan fitur tata kelola yang ditujukan untuk institusi besar.

Apa yang Ditawarkan Platform Ini

Laporan mengungkapkan bahwa IBM membangun layanan ini dengan Dfns, penyedia infrastruktur dompet digital yang mengklaim telah menciptakan sekitar 15 juta dompet untuk lebih dari 250 klien.

Platform ini dikatakan dapat bekerja di lebih dari 40 blockchain publik dan privat, serta menyertakan API dan SDK untuk integrasi dengan sistem yang sudah ada.

Menurut deskripsi dari IBM, stack ini mencakup kustodi, tata kelola dan manajemen hak, orkestrasi transaksi, dan integrasi identitas/AML.

Alat Keamanan Dan Kustodi

Keamanan adalah bagian utama dari penawaran ini. IBM menunjuk pada modul keamanan perangkat keras seperti Crypto Express 8S pada IBM Z dan LinuxONE, serta dukungan untuk komputasi multi-pihak (MPC) dan orkestrator penandatanganan cold-storage.

Alur kerja otorisasi multi-pihak disertakan, dirancang untuk memerlukan beberapa persetujuan sebelum langkah-langkah sensitif terjadi.

Kemampuan tersebut diposisikan sebagai cara bagi institusi teregulasi untuk mempertahankan kontrol atas tempat penyimpanan kunci dan data, serta bagaimana persetujuan dicatat.

Siapa yang Mungkin Menggunakannya dan Mengapa Ini Penting

Bank dan entitas kedaulatan yang mempertimbangkan penerbitan token, kustodi stablecoin, atau penyelesaian lintas-rantai dapat menemukan platform ini bermanfaat.

Berdasarkan laporan, IBM menargetkan organisasi yang membutuhkan kontrol residensi dan akses ke aset yang dikendalikan oleh kebijakan.

Bagi banyak perusahaan seperti itu, rintangan sebenarnya bukanlah token itu sendiri tetapi menyesuaikan rel baru ke dalam sistem inti lama sambil memenuhi pemeriksaan kepatuhan.

Penawaran IBM mencoba menjembatani kesenjangan itu dengan mengemas infrastruktur, tata kelola, dan beberapa layanan kepatuhan yang telah terintegrasi sebelumnya.

Aktivitas Kripto Meningkat

Berita ini muncul saat aktivitas kripto di antara institusi kembali meningkat, dengan lebih banyak bank dan pemerintah mengeksplorasi pembayaran tokenisasi, stablecoin, dan obligasi digital.

Peluncuran IBM menandakan bahwa raksasa teknologi tradisional bergerak untuk memenuhi permintaan tersebut dengan memberikan pemain teregulasi cara yang lebih aman untuk menangani operasi kripto.

Seiring volume perdagangan meningkat dan tokenisasi mendapatkan daya tarik, platform seperti Digital Asset Haven dapat menjadi jembatan yang menghubungkan keuangan konvensional dengan ekonomi kripto yang berkembang.

Gambar unggulan dari Picture Alliance/Getty Images, grafik dari TradingView