India Memimpin Adopsi Kripto Global untuk Tahun ke-3 Berturut-turut ⋆ ZyCrypto

Laporan baru dari perusahaan analitik blockchain TRM Labs mengungkapkan bahwa India menduduki peringkat No. 1 dalam adopsi kripto, diikuti oleh Amerika Serikat dan Pakistan. India telah berada di posisi teratas selama tiga tahun berturut-turut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Asia Selatan telah muncul sebagai wilayah dengan pertumbuhan adopsi kripto tercepat, dengan lonjakan 80% selama Januari-Juli 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Saat menempatkan India di posisi teratas, Indeks Adopsi Kripto Negara 2025 oleh TRM Labs mencatat bahwa peringkat India diperkuat oleh populasi mudanya yang fasih kripto, yang didukung dengan baik oleh ekosistem pengembang dan investor institusional yang berkembang.

"Posisi India di puncak kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya minat populasi mudanya yang besar terhadap aset digital, didukung oleh kelas menengah yang fasih kripto dan ekosistem pengembang yang berkembang pesat. Minat terhadap kripto sebagai kelas aset juga tumbuh di kalangan investor institusional dan berpenghasilan tinggi, memperkuat adopsi kripto India yang semakin cepat," kata laporan tersebut.

Pasar Asia Selatan, yang telah mencatat volume transaksi gabungan sebesar $300 miliar selama periode yang sama, telah mengalami pertumbuhan substansial dalam pembayaran ritel dan pengiriman uang melalui kripto.

Laporan baru tersebut menyatakan bahwa sementara AS berada di posisi No. 2 dalam adopsi kripto, negara ini telah memantapkan posisinya sebagai pasar kripto terbesar dengan mencatat pertumbuhan volume transaksi sebesar 50% menjadi lebih dari $1 triliun. Hal ini menekankan kebijakan pro-kripto dari administrasi Presiden Donald Trump dan disahkannya GENIUS Act sebagai katalisator pertumbuhan.

"Analisis kami menunjukkan bahwa pertumbuhan yang dimulai secara organik pada 2023 dan 2024 telah diperkuat dan dipercepat oleh kombinasi faktor politik, regulasi, dan struktural. Pergeseran struktural ini telah membuka pasar untuk peserta baru," kata laporan TRM.

Untuk Pakistan, yang menduduki peringkat No. 3 dalam Indeks Adopsi Kripto Negara 2025, laporan tersebut menyatakan langkah-langkah kebijakan utama termasuk pembentukan Dewan Kripto Pakistan. Rencana untuk menempatkan regulator kripto khusus, Otoritas Regulasi Aset Virtual Pakistan (PVARA), telah memainkan peran penting dalam meningkatkan adopsi kripto di tingkat akar rumput.

Bangladesh, yang berada di peringkat No. 14 dalam indeks adopsi kripto, menurut laporan tersebut, meskipun ada larangan aktivitas kripto, telah melihat lonjakan adopsi kripto melalui saluran bawah tanah.

"... kontrol modal yang berkelanjutan dan akses terbatas ke valuta asing telah menjadikan kripto sebagai pilihan menarik bagi individu yang mencari alternatif sistem keuangan tradisional, kata laporan tersebut.

Indeks adopsi kripto TRM Labs mencerminkan Indeks Adopsi Global 2025 Chainalysis, yang dirilis pada awal September, yang menempatkan India, AS, dan Pakistan masing-masing di tempat pertama, kedua, dan ketiga.