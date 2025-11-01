Investor Beralih ke ETF Solana saat Dana Bitcoin dan Ethereum Mengalami Arus Keluar Besar

Pergeseran ini menandai apa yang digambarkan analis sebagai pengarahan ulang strategis uang institusional menuju proyek blockchain generasi berikutnya dengan imbal hasil tinggi.

Kenaikan Pesat dalam Permintaan ETF Solana

Data terbaru dari perusahaan analitik Farside Investors menunjukkan bahwa ETF berbasis Solana menarik hampir $45 juta dalam arus masuk bersih pada hari Jumat, mengangkat total mereka menjadi sekitar $200 juta sejak peluncuran dan mendorong total aset di atas setengah miliar dolar. ETF Solana Bitwise (BSOL) memimpin hari itu dengan peningkatan arus masuk hampir 5%, memperkuat posisinya sebagai gerbang utama untuk eksposur institusional ke ekosistem Solana.

Para ahli strategi pasar mengatakan lonjakan tersebut mencerminkan antusiasme baru untuk permainan blockchain alternatif setelah reli tajam Bitcoin pada awal kuartal. Kinerja kuat Solana, pasar staking yang berkembang, dan akses institusional yang meningkat semuanya berkontribusi pada jejak token yang semakin meluas.

Bitcoin dan Ethereum Mengalami Periode Pendinginan

Sementara ETF Solana menarik uang baru, dana Bitcoin dan Ethereum melihat investor menarik uang mereka setelah berbulan-bulan akumulasi berat. Selama periode 24 jam yang sama, ETF Bitcoin mencatat lebih dari $190 juta dalam arus keluar, menandai hari keempat berturut-turut penurunan. Hal itu terjadi di atas hampir $1 miliar yang ditarik sebelumnya dalam minggu ini karena pedagang mengunci keuntungan setelah Bitcoin naik di atas $110.000.

ETF Ethereum tidak berjalan lebih baik, kehilangan hampir $100 juta dalam satu hari. Analis menyarankan ini kurang merupakan tanda bearish daripada rekalibrasi—modal yang bergerak dari pemimpin berkapitalisasi besar ke aset yang menawarkan potensi kenaikan dan pengembalian staking yang lebih kuat.

Analis Melihat "Rotasi Menuju Imbal Hasil"

Meja perdagangan institusional menggambarkan pergerakan ini sebagai rotasi modal, dengan investor berburu pengembalian di luar momentum harga Bitcoin. Menurut Vincent Liu, chief investment officer di Kronos Research, pola ini sering muncul ketika pasar mendingin setelah reli yang kuat. "Fokusnya bergeser ke aset seperti Solana yang dapat menawarkan potensi imbal hasil melalui staking, sementara Bitcoin dan Ether konsolidasi," jelas Liu.

Dia menambahkan bahwa kecuali peristiwa makroekonomi besar mengganggu stabilitas saat ini, arus masuk ETF Solana dapat berlanjut hingga minggu depan, karena investor mempertahankan eksposur terhadap narasi blockchain yang lebih baru.

Gelombang Baru ETF Kripto Memperluas Akses Pasar

Lonjakan permintaan bertepatan dengan gelombang peluncuran ETF kripto yang lebih luas. ETF Staking Solana Bitwise (BSOL), yang diperkenalkan awal minggu ini, memberikan investor eksposur ke Solana sambil memasukkan imbalan staking yang diperkirakan sekitar 7% per tahun. Dalam beberapa hari perdagangan, ETF ini telah melampaui $220 juta dalam aset, menggarisbawahi betapa cepatnya permintaan institusional untuk produk berbasis staking sedang dibangun.

Manajer aset lain bergegas mengikuti. Canary Funds sedang meluncurkan ETF Litecoin dan Hedera, dan Grayscale sedang mencari persetujuan untuk mengkonversi Solana Trust yang telah lama berjalan menjadi produk ETF penuh. Sementara itu, Hong Kong telah memberikan persetujuan untuk ETF spot Solana pertamanya, lebih jauh menandakan kepercayaan internasional dalam daya tarik institusional aset tersebut.

Pengaruh Solana yang Berkembang

Kebangkitan Solana adalah bagian dari narasi yang lebih luas di pasar kripto: investor bergerak melampaui dominasi Bitcoin dan mengeksplorasi platform blockchain yang menggabungkan skalabilitas dengan mekanisme imbal hasil native. Kecepatan transaksi Solana yang cepat, biaya rendah, dan integrasi ke dalam produk keuangan berbasis staking telah menjadikannya kandidat utama untuk portofolio institusional.

Dengan lebih dari $500 juta yang sekarang dialokasikan di seluruh ETF Solana, jaringan ini muncul sebagai pesaing altcoin terkuat di era ETF baru ini. Jika tren saat ini bertahan, analis percaya Solana dapat menantang posisi Ethereum sebagai alternatif pilihan bagi investor yang mencari eksposur pertumbuhan dan imbal hasil dalam aset digital.

