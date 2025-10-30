Peluncuran Presale $IPO: Bergabunglah untuk Akses Eksklusif Airdrop & Penawaran!

Bosan dikeluarkan dari kesepakatan pribadi yang menguntungkan? Presale dengan utilitas, transparansi, tata kelola komunitas, imbalan staking, dan kesempatan untuk memiliki kesepakatan paling menjanjikan di ekonomi pasar pribadi senilai $3 triliun telah hadir.

IPO Genie siap meluncurkan presale $IPO pada Senin, 3 Oktober, dan taruhannya cukup tinggi. Bersamaan dengan presale, airdrop kripto eksklusif yang sudah aktif akan memberi hadiah kepada 35 peserta beruntung dengan bagian dari $30.000 dalam bentuk tunai.

Ini adalah kesempatan bagus untuk bergabung lebih awal pada platform yang dibangun untuk bertahan dari badai volatilitas pasar kripto dan mengubah narasi tentang bagaimana investasi dilakukan pada tahun 2025 dan seterusnya.

IPO Genie: Crypto Airdrop + Presale

Terlalu lama, peluang pasar pribadi telah dicadangkan untuk investor institusional dan pemodal ventura. Investor ritel? Sering dikeluarkan. IPO Genie membalikkan naskah.

Platform ini menggunakan audit berbasis AI, menerapkan tata kelola yang dipimpin komunitas, dan hanya mencantumkan kesepakatan dengan potensi dunia nyata. Tanpa tebak-tebakan atau hype. Setiap presale, setiap listing, dan setiap peluang diverifikasi oleh AI dan analis ahli dari tim IPO Genie.

Berikut adalah alasan utama mengapa Presale IPO Genie mengubah Dunia Investasi Kripto:

– Investor ritel sekarang mendapatkan akses awal ke proyek pra-IPO yang telah diverifikasi, sesuatu yang dulu hampir tidak mungkin.

-Tata kelola yang dipimpin komunitas memberikan transparansi kepada setiap pemegang token $IPO untuk memastikan bahwa mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

-Setiap kesepakatan berjalan pada kontrak pintar yang transparan, menyediakan pencatatan yang dapat diverifikasi dan tahan manipulasi.

-Imbalan staking dan pendapatan pasif bagi mereka yang mengunci token mereka untuk jangka waktu yang lebih lama dan berkontribusi pada peningkatan platform.

-Fleksibilitas untuk menjual token Anda kapan saja tanpa periode penguncian.

Peluncuran Presale $IPO: Mengapa Waktu Penting dalam Presale?

Partisipasi awal sangat penting dalam presale. IPO Genie hanya merilis 35% token selama tahap presale. Dan mereka yang berhasil mendapatkannya memperoleh hak pertama atas kesepakatan pasar pribadi kelas atas yang ditokenisasi dan difraksinalisasi dengan harga lebih rendah. Mereka juga mendapatkan akses prioritas ke proyek masa depan yang menampilkan startup menjanjikan dan perusahaan pra-IPO. Terakhir tapi tidak kalah penting, presale dihargai pada $0,0012, menawarkan titik masuk rendah sebelum nilai token melonjak secara eksplosif setelah presale. Anda tidak hanya melewatkan presale acak lainnya. $IPO dapat mengubah sejarah dengan USP-nya: Akses Pasar Pribadi.

Jadilah di antara yang pertama mendaftar untuk presale.

Airdrop Kripto IPO Genie: Hadiah Tunai, Tanpa Pembelian Diperlukan

Melengkapi presale, airdrop kripto IPO Genie membawa insentif tambahan. Berikut kesepakatannya:

35 pemenang berbagi hadiah tunai $30.000.

Tidak ada pembelian yang diperlukan- daftar, hubungkan dompet, selesaikan beberapa langkah on-chain sederhana.

Terima tautan rujukan khusus untuk melacak keterlibatan audiens Anda dan dapatkan hadiah bonus untuk pendaftaran aktif.

P.S: Airdrop kripto adalah cara untuk memberi penghargaan kepada peserta awal atas keterlibatan dan loyalitas. Dalam kasus ini, itu adalah uang tunai, bukan token, memberikan hadiah nyata yang langsung dapat dipahami sambil menciptakan kegembiraan untuk presale.

Mengapa Anda Dapat Mempercayai Proyek Ini Dan Bergabung Dengan Presale Kripto Whitelist

IPO Genie mengatasi masalah utama: investor ritel secara tradisional kekurangan akses aman ke kesepakatan berpotensi tinggi. Platform ini menyelesaikan masalah ini dengan proyek yang diverifikasi AI, kontrak pintar transparan, dan tata kelola yang digerakkan oleh komunitas.

Setiap proyek yang terdaftar menjalani pemeriksaan teliti. Setiap peluang presale disaring untuk legitimasi dan potensi keuntungan. Peserta dapat bergabung dengan putaran presale kripto whitelist dengan percaya diri, mengetahui bahwa keamanan dan transparansi adalah prioritas utama.

Ini bukan hype. Ini bukan kebisingan. Ini adalah platform yang dirancang untuk memberikan nilai nyata kepada pengguna awal.

Memaksimalkan Fase Presale

Mereka yang bertindak lebih awal memaksimalkan manfaat mereka. Fase presale menawarkan:

Titik masuk rendah untuk partisipasi luas.

Potensi keuntungan besar pada kesepakatan pra-IPO.

Hak pertama atas proyek terbaik sebelum pasar yang lebih luas dapat bereaksi.

Imbalan staking untuk pengguna awal.

Airdrop dan presale memiliki batasan ketat. Jendela peluang cepat tertutup. Melewatkan kesempatan ini bisa berarti menyaksikan orang lain mengklaim hadiah dan akses yang seharusnya bisa menjadi milik Anda.

Apakah Anda seorang influencer, investor ritel, atau penggemar kripto, ini adalah kesempatan Anda untuk bergabung dengan presale kripto whitelist, mengklaim hadiah tunai, dan mengamankan entri awal ke dalam proyek yang telah diverifikasi untuk dampak dunia nyata.

Cara Berpartisipasi dalam Airdrop dan Presale Kripto.

Kunjungi Tautan Airdrops

Daftar untuk masuk.

Untuk airdrop:

Selesaikan tugas on-chain sederhana untuk memenuhi syarat airdrop.

Gunakan tautan rujukan khusus Anda untuk melacak aktivitas audiens dan dapatkan hadiah bonus.

Untuk Presale:

Pilih dari kesepakatan terpanas berdasarkan jenis tier Anda

Nikmati imbalan staking, bersantai dan lihat token Anda tumbuh nilainya.

Partisipasi awal ini memastikan akses ke presale $IPO sebelum dunia kripto yang lebih luas mengetahuinya.

Presale $IPO dan airdrop kripto yang menyertainya memberikan investor ritel kesempatan yang aman, transparan, dan berpotensi tinggi. Dengan proyek yang diaudit AI, tata kelola yang digerakkan komunitas, dan hadiah berbasis tunai, peserta dapat terlibat dengan percaya diri dan menuai manfaat nyata.

Jangan tunggu. Bergabunglah dengan presale kripto whitelist, klaim bagian dari airdrop, dan jadilah bagian dari gelombang berikutnya dari investor ritel yang mengakses kesepakatan pasar pribadi.

Bergabunglah dengan IPO Genie Presale & Airdrop Sekarang

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri.

Postingan $IPO Presale Launch: Join for Exclusive Airdrop & Deal Access! pertama kali muncul di Coindoo.