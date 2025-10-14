Kenzo Labs Menggandeng ECOX Network untuk Mempromosikan Perilaku Ramah Lingkungan dengan Hadiah Blockchain

Kenzo Labs, platform berbasis Web populer yang menangani inisiatif kripto yang dipimpin komunitas, telah secara resmi berkolaborasi dengan ECOX Network, platform kripto Eco-To-Earn pertama di dunia. Tujuan utama di balik kemitraan ini adalah untuk mempromosikan perilaku ramah lingkungan melalui imbalan blockchain dengan mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dengan insentif kripto.
ECOX dikenal di seluruh dunia untuk sistemnya yang memberi penghargaan kepada pengguna karena melakukan tindakan berkelanjutan lingkungan. Tindakan ini termasuk daur ulang, menghemat energi, atau mendukung inisiatif ramah lingkungan. Pada saat yang sama, Kenzo Labs menyediakan layanan pemasarannya. Kolaborasi ini akan membawa ECOX Network ke posisi yang tinggi. Kenzo Labs telah merilis berita ini melalui akun X resminya.
ECOX Network menggunakan token aslinya ($ECX) untuk menciptakan ekosistem ramah lingkungan dengan menerapkan model "Eco-To-Earn". Ini juga memiliki beberapa fitur yang memainkan peran penting dalam membuatnya ramah lingkungan. Ini adalah dampak Ganda positif yang mendukung baik planet maupun ekonomi digital.
Kolaborasi ini membawa banyak perubahan berdasarkan teknologi canggih. Mereka memanfaatkan fitur spesifik mereka untuk meningkatkan keterlibatan komunitas dan pertumbuhan proyek. Aliansi ini akan mendorong $ECO ke posisi tinggi dan menyediakan layanannya kepada pengguna.
Aliansi Kenzo Labs dan ECOX Network akan memberikan pengalaman baru kepada pengguna. Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan melalui sistem penghargaan, yang juga berperan penting dalam memelihara ekosistem ramah lingkungan. Sekarang mereka berusaha memperluas akses mereka ke Website, Telegram, Aplikasi Android, Aplikasi IOS, dan Twitter.
Singkatnya, kolaborasi ini membawa inovasi dan membuat pengguna kompatibel dengan dunia modern ini. Kenzo Labs memiliki jangkauan akses yang luas melalui jangkauan media untuk menyebarkan inovasi bersama dengan token asli ECOX.