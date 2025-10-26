Ethereum tampaknya perlahan-lahan melepaskan diri dari periode kelemahan yang berkepanjangan. Sementara harga saat ini berada di $3.900, menurut analis Ted (@TedPillows) mulai muncul sinyal yang semakin jelas tentang kemungkinan pembalikan tren. Terutama aktivitas perusahaan treasury yang terkait dengan Ethereum menarik perhatian. Perusahaan-perusahaan tersebut, yang sering kali besar...
Berita Harga ETH stabil sementara pemain besar menunjukkan pembentukan dasar pertama kali muncul di Blockchain Stories.