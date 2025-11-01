BursaDEX+
LivLive mendapatkan perhatian sebagai proyek hadiah dunia nyata sementara BlockDAG mendorong teknologi hibrid, dengan investor membandingkan presale mana yang menawarkan potensi kenaikan lebih kuat pada 2025.

LivLive ($LIVE) vs BlockDAG ($BDAG): Mana yang Merupakan Presale Kripto Terbaik dengan Potensi ROI 1000%?

Oleh: Blockchainreporter
2025/11/01 19:41
trading-chart3

Pasar kripto kembali memanas, dan dua presale telah muncul sebagai pesaing yang paling banyak dibicarakan untuk mahkota presale kripto terbaik — LivLive ($LIVE) dan BlockDAG ($BDAG). Dengan kedua proyek menjanjikan hal-hal besar, investor mengajukan satu pertanyaan kunci: mana yang memiliki potensi ROI 1000% nyata menuju siklus bull berikutnya?

livlive

Sementara BlockDAG terus membangun momentum dengan struktur Layer-1 hibridnya, LivLive-lah yang menarik perhatian di komunitas X dan Telegram karena mendefinisikan ulang keterlibatan dunia nyata melalui tindakan yang ditokenisasi dan augmented reality. Dengan harga presale hanya $0,02 dan analis memproyeksikan $1 pasca-peluncuran, investor awal LivLive bisa melihat potensi pengembalian 5000%—dan itu sebelum memperhitungkan bonus SPOOKY40 Halloween.

LivLive Mengubah Tindakan Dunia Nyata Menjadi Hadiah Token

LivLive membentuk ulang bagaimana blockchain berinteraksi dengan dunia fisik. Mesin sosial berbasis AR-nya memungkinkan pengguna mendapatkan token $LIVE melalui tindakan dunia nyata yang terverifikasi — mulai dari menghadiri acara dan meninggalkan ulasan hingga memindai lokasi atau menyelesaikan misi. Setiap tindakan diautentikasi melalui gelang yang dapat dipakai dari LivLive, yang mengkonfirmasi kehadiran nyata dan membuka pengalaman AR unik yang terkait dengan merek, bisnis, dan misi komunitas.

Loop tindakan yang dapat diverifikasi ini berarti merek dapat mengukur keterlibatan otentik on-chain, menciptakan sistem loyalitas transparan yang menguntungkan konsumen dan bisnis. Bagi investor, ini mewakili skalabilitas dunia nyata yang besar: semakin banyak orang bergerak, berbelanja, dan terlibat, semakin banyak permintaan yang tercipta untuk token $LIVE.

Di luar keterlibatan, desain presale LivLive memastikan komunitas tetap berada di pusat. 65% dari total pasokan token didedikasikan untuk pemain melalui presale, misi, dan hadiah penambangan. Tidak seperti banyak proyek kripto yang memusatkan pasokan di dompet tim awal, LivLive memastikan ekosistemnya tetap terdesentralisasi dan dipimpin komunitas — sinyal jangka panjang keberlanjutan dan kepercayaan

LivLive

Potensi ROI yang Menarik Perhatian Pasar

Dengan harga presale saat ini sebesar $0,02, LivLive menawarkan salah satu entri tahap awal paling eksplosif tahun 2025. Dengan harga peluncuran $0,25 dan target pasca-peluncuran $1, pembeli awal bisa melihat potensi keuntungan 5.000% jika perkiraan terwujud. Contoh sederhana membuktikan matematikanya: investasi $1.000 hari ini mengamankan 50.000 token. Dengan kode bonus SPOOKY40, jumlah itu melonjak menjadi 70.000 token, secara efektif menurunkan harga beli rata-rata dan meningkatkan potensi keuntungan.

Jika $LIVE mencapai $1, investasi $1.000 itu akan bernilai $70.000 — dan jika prediksi jangka panjang $5–$10 terwujud, pengembalian bisa melebihi $350.000–$700.000. Proyeksi ini menempatkan LivLive dengan kuat di puncak setiap daftar "presale kripto terbaik dengan ROI 1000%" musim ini.

Untuk merayakan Halloween, LivLive meluncurkan bonus SPOOKY40, memberikan pengguna +40% token tambahan selama presale. Catatannya? Kode ini memiliki penggunaan terbatas dan berakhir pada 1 November — meskipun buzz komunitas menunjukkan mungkin akan habis terjual jauh lebih cepat. Bagi siapa pun yang masih menunggu untuk masuk, waktu hampir habis.

BlockDAG Membangun Kekuatan Dengan Jaringan Layer-1-nya

BlockDAG ($BDAG) telah menjadi nama menonjol lainnya dalam diskusi presale kripto terbaik. Ini adalah proyek ambisius yang menggabungkan kecepatan arsitektur Directed Acyclic Graph (DAG) dengan keandalan konsensus Proof-of-Work. Struktur hibrid menawarkan skalabilitas, keamanan, dan efisiensi, membedakan BDAG dari blockchain tradisional seperti Bitcoin dan Ethereum.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $400 juta, meluncurkan testnet beta, dan memperkenalkan penambangan seluler melalui aplikasi X1 — inovasi besar yang memungkinkan pengguna menambang token langsung dari ponsel mereka. Namun, dengan harga presale-nya sudah mencapai $0,0016 dan miliaran token terjual, banyak analis berpendapat bahwa sebagian besar jendela ROI awal BlockDAG mungkin sudah tertutup, menjadikan LivLive peluang yang lebih segar untuk keuntungan persentase yang lebih tinggi.

LivLive 53252 3

Kesimpulan Akhir: LivLive Memimpin Gelombang Pertumbuhan Kripto Berikutnya

Ketika membandingkan LivLive ($LIVE) dan BlockDAG ($BDAG), kedua proyek membawa inovasi ke meja — tetapi koneksi LivLive ke tindakan dunia nyata, keterlibatan yang digamifikasi, dan integrasi wearable memberinya keunggulan untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan $2M yang sudah terkumpul, softcap $15M, dan tokenomics yang kuat dibangun di sekitar kehadiran terverifikasi, LivLive sedang membentuk diri menjadi presale kripto terbaik tahun 2025 bagi siapa pun yang mencari pengembalian besar.

Seiring blockchain berkembang menuju ekosistem berbasis utilitas, proyek seperti LivLive menjembatani dunia digital dan fisik, memberi penghargaan kepada orang-orang untuk hidup, bergerak, dan terlibat. Dengan akses terbatas waktu ke bonus SPOOKY40, investor memiliki jendela sempit untuk memaksimalkan hadiah awal sebelum lonjakan harga berikutnya.

Berdasarkan proyeksi saat ini dan momentum presale, pengamat pasar setuju: LivLive ($LIVE) tidak hanya memimpin peringkat presale kripto terbaik — tetapi juga mendefinisikan ulang seperti apa potensi ROI 1000% sebenarnya.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: www.livlive.com 

X: https://x.com/livliveapp     

Telegram Chat:https://t.me/livliveapp

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

