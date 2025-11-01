Media: Coinbase Berencana Membeli BVNK seharga $2B

Bursa kripto Coinbase berencana mengakuisisi startup di bidang stablecoin BVNK sekitar $2 miliar, lapor Bloomberg, mengutip sumbernya.
Menurut publikasi tersebut, negosiasi berada pada tahap akhir. Kesepakatan tersebut mungkin ditutup pada akhir 2025 atau awal 2026.
Tim BVNK menolak menanggapi permintaan publikasi tersebut. Coinbase mencatat bahwa mereka tidak akan menanggapi spekulasi dan rumor. Namun, organisasi tersebut mengonfirmasi bahwa mereka sedang mempertimbangkan berbagai opsi sebagai bagian dari ekspansi.
Informasi tentang minat bursa pada startup tersebut muncul kembali pada awal Oktober 2025. Selain itu, menurut publikasi Fortune, Mastercard juga terlibat dalam negosiasi tersebut.
BVNK adalah perusahaan fintech Inggris yang mengembangkan infrastruktur pembayaran dalam stablecoin untuk klien institusional. Perusahaan ini menutup putaran Seri B senilai $50 juta pada Desember 2024, di mana Coinbase Ventures juga berpartisipasi.
Jika kesepakatan yang dilaporkan dikonfirmasi, ini akan menjadi akuisisi lain bagi Coinbase, yang sedang bekerja untuk memperluas jangkauan pasarnya. Bursa tersebut sebelumnya membeli platform Echo untuk menawarkan solusi komprehensif untuk proyek penggalangan dana.