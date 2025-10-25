Megan Thee Stallion Adalah 'Lover Girl' Di Single Terbarunya

Megan Thee Stallion Getty Images

Megan Thee Stallion telah banyak menghabiskan tahun 2025 dengan fokus pada bagian lain dari hidupnya selain musik. MC asal Houston ini merilis single tunggal "Whenever" pada April, dan pada Agustus, dia memulai debutnya sebagai pembawa acara TV dengan seri kompetisi Apple TV KPopped, yang menggabungkan artis Barat dengan idola K-pop untuk menciptakan ulang hits mereka. Selama musim panas, dia juga menemukan cinta, memulai hubungan dengan bintang Dallas Mavericks, Klay Thompson.

Thompson dan kisah cinta mereka menjadi subjek lagu baru Megan, yang berjudul "Lover Girl," yang baru saja dirilis. Lagu ini menggunakan sampel dari hit Total tahun 1996 "Kissin' You" untuk menciptakan lagu cinta yang penuh dengan sikap yang hanya bisa disampaikan oleh Megan Thee Stallion.

"Your n***a fantasy, my man reality / I had to lock in when I found out he could handle me / Some n***as call me extra, my n***a call me pressure / This s**t be easy when you find somebody on your level," dia rap dalam lagu tersebut. "My n***a say 'My lady,' he never say 'My b***h" / Some n***as make excuses, he make that s**t exist / Most n***as want attention, my n***a give me his." Kemudian, dia bahkan menyinggung tentang pernikahan, mengatakan bahwa dia adalah "the type of fine [to] make a n***a run to that altar."

Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Megan telah menemukan kedamaian baik di atas maupun di luar panggung pada fase hidupnya saat ini.

"Saya belum pernah berkencan dengan seseorang yang begitu baik," dia mengungkapkan kepada Page Six pada Juli setelah mengumumkan hubungan mereka. "Ini adalah hubungan pertama saya di mana saya pernah bersama seseorang yang benar-benar orang baik, dan dia membuat saya benar-benar bahagia. Saya belum pernah berkencan dengan seseorang seperti dia sebelumnya dan saya hanya bersyukur bahwa dia ada di samping saya dan dia merasakan hal yang sama tentang saya."

Dengan pemenuhan pribadi di luar sorotan, Megan terus menikmati kontrol kreatif atas karya musiknya setelah berpisah dengan 1501 Certified Entertainment pada 2023. Tahun lalu saja, dia merilis dua proyek penuh: Album studio ketiganya Megan dan rilisan ulang Megan: Act II.

"Saya memiliki kebebasan untuk mengatakan apa pun yang ingin saya katakan dan merilis sesuatu kapan pun saya mau," katanya kepada Vogue musim gugur lalu. "Itulah mengapa saya bahkan bisa merilis dua proyek dalam satu tahun... Saya secara harfiah bisa bangun dan memutuskan untuk melakukannya lagi besok."

Namun, itu tidak datang tanpa tantangan. "Sisi lainnya adalah bahwa saya sekarang benar-benar menjadi bos saya sendiri, jadi saya harus memikirkan sisi bisnis dan sisi artis," dia mengaku. "Saya masih semacam menavigasi jalan saya melalui [itu]. Saya selalu menganggap diri saya sebagai bos, tetapi sekarang saya benar-benar duduk di kursi bos."