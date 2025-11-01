Strategi Michael Saylor Menargetkan S&P 500 dengan Rencana Kredit Berbasis Bitcoin

TLDR

Strategy merencanakan peluncuran sekuritas kredit berbasis Bitcoin global pada 2025.

Perusahaan Michael Saylor melaporkan pendapatan operasional sebesar $12B untuk tahun ini.

Strategy berusaha mendominasi pasar kredit dengan produk berbasis Bitcoin.

Pendapatan bersih perusahaan sebesar $8,6B menunjukkan pemulihan kuat dalam keuangan 2025.

Perusahaan Michael Saylor, Strategy, merencanakan untuk memperluas kehadirannya di pasar keuangan global dengan meluncurkan produk kredit berbasis Bitcoin. Perusahaan ini memposisikan diri untuk menerbitkan sekuritas berbasis aset digital, dengan tujuan menjadi pemain dominan di sektor kredit. Strategy juga menargetkan posisi di S&P 500, seiring dengan langkahnya maju dengan rencana untuk memperkenalkan sekuritas berbasis Bitcoin secara internasional.

Strategy Ekspansi ke Pasar Kredit Berbasis Bitcoin

Strategy berfokus untuk menjadi penerbit terkemuka sekuritas kredit berbasis Bitcoin. Perusahaan ini aktif bekerja untuk membangun kerangka regulasi di berbagai pasar global, yang akan memungkinkan peluncuran produk-produk ini. Menurut Phong Le, Presiden dan CEO Strategy, perusahaan sedang mempersiapkan peluncuran sekuritas berbasis Bitcoin dan aset digital secara internasional.

"Kami sedang meletakkan dasar untuk menawarkan sekuritas ini kepada investor global," kata Le. Ekspansi ke pasar kredit global ini terjadi di tengah meningkatnya minat terhadap aset digital, terutama Bitcoin, sebagai kelas aset alternatif bagi investor institusional.

Kepemimpinan Strategy melihat langkah ini sebagai peluang untuk mendominasi ruang kredit digital. Dengan menawarkan sekuritas berbasis Bitcoin, perusahaan bertujuan untuk memanfaatkan permintaan institusional akan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk kredit tradisional. Strategi ini sejalan dengan keyakinan jangka panjang Saylor tentang potensi Bitcoin sebagai aset treasury dan penghasil imbal hasil.

Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Strategy

Untuk sembilan bulan pertama tahun 2025, Strategy melaporkan pemulihan signifikan dalam kinerja keuangannya. Pendapatan operasional perusahaan melonjak menjadi $12 miliar, kontras tajam dengan kerugian $0,8 miliar yang dilaporkan selama periode yang sama pada 2024. Pendapatan bersih mencapai $8,6 miliar, dibandingkan dengan kerugian $0,5 miliar tahun sebelumnya.

Laba per saham perusahaan juga mengalami peningkatan dramatis, melompat dari negatif $2,71 menjadi $27,71. Hasil ini menunjukkan bahwa Strategy telah membuat kemajuan kuat dalam operasi bisnis dan manajemen modalnya. Neraca perusahaan mencerminkan pertumbuhan ini, dengan sekitar $689 juta dalam kewajiban dividen dan bunga tahunan, terutama dari saham preferen dan sekuritas non-kumulatif.

Peringkat Kredit S&P dan Pengakuan Pasar

Meskipun ada beberapa kritik pasar, Strategy menerima peringkat kredit B- dari S&P Global Ratings, mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan posisi keuangannya. Namun, beberapa analis berpendapat bahwa model kredit tradisional tidak sepenuhnya memperhitungkan sifat unik dari pendekatan berbasis Bitcoin Strategy. Adam Livingston, seorang analis pasar, menunjukkan bahwa peringkat kredit mungkin tidak secara akurat mencerminkan basis jaminan berbasis Bitcoin perusahaan yang terus berkembang.

Michael Saylor menanggapi kritik ini dengan menekankan pertumbuhan substansial yang telah dicapai Strategy. "Strategy telah membangun lebih dari $71 miliar dalam jaminan yang transparan, dapat diskalakan, dan homogen," kata Saylor. Fondasi yang kuat ini, menurut Saylor, memposisikan perusahaan untuk memimpin pasar kredit digital dan menawarkan investor imbal hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan produk kredit konvensional.

Peringkat kredit dipandang sebagai langkah ke arah yang benar untuk pertumbuhan Strategy di masa depan. Pengakuan ini dapat membantu perusahaan menarik lebih banyak investor dan memperluas jejaknya di pasar kredit global.

Komitmen Strategy terhadap Akumulasi Bitcoin

Di samping fokusnya pada produk kredit, Strategy tetap berkomitmen untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya. Perusahaan baru-baru ini melakukan pembelian signifikan lainnya sebesar 390 BTC, senilai $43 juta dengan harga rata-rata $114.562 per koin. Langkah ini konsisten dengan keyakinan Saylor bahwa Bitcoin adalah penyimpan nilai yang unggul, terutama karena treasury perusahaan semakin banyak mengadopsi Bitcoin sebagai bagian dari portofolio aset mereka.

Saylor sebelumnya telah menyoroti kinerja kuat Bitcoin dibandingkan dengan saham teknologi lainnya, termasuk yang disebut "Magnificent 7," dan terus mengadvokasi posisi Bitcoin di neraca perusahaan. Komitmen terhadap Bitcoin ini memperkuat strategi jangka panjang Strategy dalam memanfaatkan aset digital untuk pertumbuhan keuangan.

