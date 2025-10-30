Perusahaan pertambangan meningkatkan modal pada laju tertinggi dalam satu dekade meskipun lonjakan emas

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa menjual saham ke pasar lebih cepat daripada yang mereka lakukan dalam sepuluh tahun terakhir, dan tidak ada yang berkedip.

Dengan harga emas yang melonjak sepanjang tahun ini dan permintaan mineral penting yang meningkat, penambang Amerika Utara telah mengumpulkan $2,9 miliar melalui 185 kesepakatan hanya pada bulan Oktober. Itu adalah jumlah bulanan terbesar sejak November 2013, menurut Bloomberg.

Penambang emas dan perak menyumbang sepertiga dari kesepakatan ekuitas Oktober, meskipun harga kedua logam tersebut turun setelah 21 Oktober.

Namun, investor tidak gentar. Ada uang yang mengejar kesepakatan ke kiri dan ke kanan. "Saya bahkan tidak bisa memikirkan kesepakatan yang kesulitan dalam beberapa waktu terakhir," kata Daniel Nowlan, wakil ketua di National Bank Capital Markets. "Hampir semuanya kelebihan permintaan—banyak kesepakatan yang ditingkatkan ukurannya, jadi pasar sangat kuat."

Penambang junior mengumpulkan sebagian besar uang, bukan raksasa

Rekor ini tidak didorong oleh raksasa besar yang menjual blok saham. Ini berasal dari perusahaan-perusahaan kecil.

Menurut Peter Miller, kepala pasar modal ekuitas di Bank of Montreal, "aktivitas di pasar sejauh ini telah sepenuhnya didominasi oleh banyak penambang junior." Tidak ada kesepakatan besar oleh beberapa perusahaan besar, melainkan sekelompok perusahaan kecil yang meraih setiap dolar yang mereka bisa.

Salah satu penggalangan dana terbesar berasal dari NexGen Energy Ltd., penambang uranium yang terdaftar di Toronto, New York, dan Sydney. Mereka mengumpulkan C$400 juta ($287,2 juta) dalam kesepakatan pembelian, diikuti oleh penjualan A$600 juta ($395,9 juta) yang ditingkatkan di Sydney.

Kesepakatan logam mulia terbesar berasal dari Hycroft Mining Holding Corp., produsen emas dan perak berbasis di Denver. Mereka mengumpulkan $171,4 juta, menduduki posisi teratas dalam kategori emas dan perak untuk bulan Oktober.

Permintaan kuat karena investor yang melewatkan kenaikan emas tahun ini sekarang berebut. "Jika Anda adalah investor tahun ini yang tidak memiliki eksposur yang tepat ke sektor ini, Anda akan tertinggal dari perspektif kinerja," kata Michelle Khalili, kepala global ECM di Bank of Nova Scotia.

Kinerja yang kurang baik itu sekarang mendorong uang kembali ke logam mulia dan logam dasar, dengan investor yang mencoba menyeimbangkan portofolio mereka.

Dukungan pemerintah AS dan harga tembaga mendorong kesepakatan mineral penting

Ada juga kenaikan tajam dalam permintaan mineral penting, dibantu oleh dorongan pemerintah AS ke sektor ini.

Harga tembaga yang hampir mencapai rekor adalah pendorong lainnya. Nowlan mengatakan campuran dukungan dan kekuatan harga ini akan membuat kesepakatan terus mengalir "untuk sementara waktu," meskipun harga emas dan perak turun baru-baru ini.

Menurut Miller, harga logam tidak perlu berada pada level "stratosfer" agar perusahaan-perusahaan ini terus menjual saham, cukup "menguat" untuk membenarkan minat pasar.

Data Bloomberg menunjukkan Bank of Montreal adalah penasihat tersibuk dalam kesepakatan ini pada bulan Oktober.

Miller mengatakan mereka sudah melihat daftar November yang penuh sedang terbentuk. Kecepatan ini tidak melambat. Setiap hari membawa serangkaian penawaran baru, dan investor tidak menolaknya. John Ciampaglia, CEO di Sprott Asset Management, mengatakan, "Kami belum melihat begitu banyak modal masuk ke sektor ini dalam waktu yang lama."

Lebih banyak IPO, SPAC, dan penggalangan ekuitas diharapkan. Subash Chandra, analis di Benchmark Co., mengatakan, "Anda akan melihat banyak perusahaan ini masuk ke pasar, IPO, SPAC, menggalang ekuitas. Mereka semua akan berada dalam persaingan sengit untuk masuk ke pasar terlebih dahulu."

Saham emas sekarang menyumbang 12% dari Indeks Komposit S&P/TSX di Kanada. Dan di AS, Newmont Corp. telah menggandakan nilainya tahun ini. Bahkan dengan penurunan baru-baru ini, saham ini masih menjadi salah satu dari sepuluh saham teratas di S&P 500.

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas perdagangan kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.