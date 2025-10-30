BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Perusahaan pertambangan yang terdaftar secara publik menjual saham ke pasar lebih cepat daripada yang mereka lakukan dalam sepuluh tahun terakhir, dan tidak ada yang berkedip. Dengan harga emas yang melonjak sepanjang tahun dan permintaan mineral penting yang meningkat, penambang Amerika Utara telah mengumpulkan $2,9 miliar melalui 185 kesepakatan hanya pada Oktober saja. Itu adalah jumlah bulanan terbesar sejak [...]Perusahaan pertambangan yang terdaftar secara publik menjual saham ke pasar lebih cepat daripada yang mereka lakukan dalam sepuluh tahun terakhir, dan tidak ada yang berkedip. Dengan harga emas yang melonjak sepanjang tahun dan permintaan mineral penting yang meningkat, penambang Amerika Utara telah mengumpulkan $2,9 miliar melalui 185 kesepakatan hanya pada Oktober saja. Itu adalah jumlah bulanan terbesar sejak [...]

Perusahaan pertambangan meningkatkan modal pada laju tertinggi dalam satu dekade meskipun lonjakan emas

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/30 08:11

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa menjual saham ke pasar lebih cepat daripada yang mereka lakukan dalam sepuluh tahun terakhir, dan tidak ada yang berkedip.

Dengan harga emas yang melonjak sepanjang tahun ini dan permintaan mineral penting yang meningkat, penambang Amerika Utara telah mengumpulkan $2,9 miliar melalui 185 kesepakatan hanya pada bulan Oktober. Itu adalah jumlah bulanan terbesar sejak November 2013, menurut Bloomberg.

Penambang emas dan perak menyumbang sepertiga dari kesepakatan ekuitas Oktober, meskipun harga kedua logam tersebut turun setelah 21 Oktober.

Namun, investor tidak gentar. Ada uang yang mengejar kesepakatan ke kiri dan ke kanan. "Saya bahkan tidak bisa memikirkan kesepakatan yang kesulitan dalam beberapa waktu terakhir," kata Daniel Nowlan, wakil ketua di National Bank Capital Markets. "Hampir semuanya kelebihan permintaan—banyak kesepakatan yang ditingkatkan ukurannya, jadi pasar sangat kuat."

Penambang junior mengumpulkan sebagian besar uang, bukan raksasa

Rekor ini tidak didorong oleh raksasa besar yang menjual blok saham. Ini berasal dari perusahaan-perusahaan kecil.

Menurut Peter Miller, kepala pasar modal ekuitas di Bank of Montreal, "aktivitas di pasar sejauh ini telah sepenuhnya didominasi oleh banyak penambang junior." Tidak ada kesepakatan besar oleh beberapa perusahaan besar, melainkan sekelompok perusahaan kecil yang meraih setiap dolar yang mereka bisa.

Salah satu penggalangan dana terbesar berasal dari NexGen Energy Ltd., penambang uranium yang terdaftar di Toronto, New York, dan Sydney. Mereka mengumpulkan C$400 juta ($287,2 juta) dalam kesepakatan pembelian, diikuti oleh penjualan A$600 juta ($395,9 juta) yang ditingkatkan di Sydney.

Kesepakatan logam mulia terbesar berasal dari Hycroft Mining Holding Corp., produsen emas dan perak berbasis di Denver. Mereka mengumpulkan $171,4 juta, menduduki posisi teratas dalam kategori emas dan perak untuk bulan Oktober.

Permintaan kuat karena investor yang melewatkan kenaikan emas tahun ini sekarang berebut. "Jika Anda adalah investor tahun ini yang tidak memiliki eksposur yang tepat ke sektor ini, Anda akan tertinggal dari perspektif kinerja," kata Michelle Khalili, kepala global ECM di Bank of Nova Scotia.

Kinerja yang kurang baik itu sekarang mendorong uang kembali ke logam mulia dan logam dasar, dengan investor yang mencoba menyeimbangkan portofolio mereka.

Dukungan pemerintah AS dan harga tembaga mendorong kesepakatan mineral penting

Ada juga kenaikan tajam dalam permintaan mineral penting, dibantu oleh dorongan pemerintah AS ke sektor ini.

Harga tembaga yang hampir mencapai rekor adalah pendorong lainnya. Nowlan mengatakan campuran dukungan dan kekuatan harga ini akan membuat kesepakatan terus mengalir "untuk sementara waktu," meskipun harga emas dan perak turun baru-baru ini.

Menurut Miller, harga logam tidak perlu berada pada level "stratosfer" agar perusahaan-perusahaan ini terus menjual saham, cukup "menguat" untuk membenarkan minat pasar.

Data Bloomberg menunjukkan Bank of Montreal adalah penasihat tersibuk dalam kesepakatan ini pada bulan Oktober.

Miller mengatakan mereka sudah melihat daftar November yang penuh sedang terbentuk. Kecepatan ini tidak melambat. Setiap hari membawa serangkaian penawaran baru, dan investor tidak menolaknya. John Ciampaglia, CEO di Sprott Asset Management, mengatakan, "Kami belum melihat begitu banyak modal masuk ke sektor ini dalam waktu yang lama."

Lebih banyak IPO, SPAC, dan penggalangan ekuitas diharapkan. Subash Chandra, analis di Benchmark Co., mengatakan, "Anda akan melihat banyak perusahaan ini masuk ke pasar, IPO, SPAC, menggalang ekuitas. Mereka semua akan berada dalam persaingan sengit untuk masuk ke pasar terlebih dahulu."

Saham emas sekarang menyumbang 12% dari Indeks Komposit S&P/TSX di Kanada. Dan di AS, Newmont Corp. telah menggandakan nilainya tahun ini. Bahkan dengan penurunan baru-baru ini, saham ini masih menjadi salah satu dari sepuluh saham teratas di S&P 500.

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas perdagangan kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,896.85
$102,896.85$102,896.85

+1.16%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,457.84
$3,457.84$3,457.84

+2.40%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.92
$159.92$159.92

+2.07%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2775
$2.2775$2.2775

+0.93%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$595.82
$595.82$595.82

+16.58%