MultiBank dan Sekutu Khabib akan Meluncurkan Olahraga Tokenisasi RWA Teregulasi Pertama

MultiBank Group, institusi derivatif keuangan terbesar di dunia, mengumumkan kemitraan multi-miliar dolar dengan juara UFC legendaris, Khabib Nurmagomedov. Usaha patungan ini disiapkan untuk membangun ekosistem olahraga tokenisasi teregulasi pertama di dunia. Kemitraan yang revolusioner ini dikenal sebagai langkah besar dalam menjembatani keuangan, olahraga, dan teknologi blockchain dalam satu kerangka kerja yang terpadu dan transparan.
Perusahaan yang baru didirikan ini, MultiBank Khabib LLC akan beroperasi dari kantor pusat MultiBank Group di Dubai. Inisiatif ini bertujuan untuk menghubungkan usaha olahraga dunia nyata dengan keuangan terdesentralisasi (DeFi) mutakhir untuk mengubah performa atletik dan keterlibatan penggemar global menjadi peluang digital yang ditokenisasi. Seluruh program ini didukung oleh $MBG Token.
Kolaborasi ini akan mengintegrasikan beberapa proyek unggulan termasuk 30 Khabib Gym kelas dunia, Eagle Fighting Championship (Eagle FC), dan Game Plan, platform tokenisasi atlet pertama. Setiap proyek ini mewakili Aset Dunia Nyata (RWA) generasi berikutnya yang dirancang untuk membawa peluang investasi nyata dan teregulasi ke ruang blockchain.
Saat mengomentari sinergi eksklusif ini, Naser Taher, Pendiri dan Ketua MultiBank Group juga berbagi pendapatnya, menyatakan, "Dari UAE, kami membentuk cetak biru baru untuk bisnis olahraga melalui tokenisasi teregulasi aset olahraga dunia nyata (RWSA). Bersama dengan Khabib Nurmagomedov, dan didukung oleh token ekosistem kami, $MBG, kami menyatukan keuangan dan atletik ke dalam satu ekosistem transparan yang didorong teknologi — yang dibangun berdasarkan kepercayaan, inovasi, dan kekuatan kerangka kerja MultiBank. Inisiatif ini dengan bangga sejalan dengan visi UAE untuk menjadi pusat global inovasi aset digital dan olahraga kelas dunia."
Khabib Nurmagomedov berbagi kegembiraan tentang kolaborasi eksklusif ini, dengan mengatakan, "Kemitraan dengan MultiBank Group ini dibangun berdasarkan nilai-nilai bersama kekuatan, rasa hormat, dan disiplin. Bersama dengan Multibank, kami membangun peluang global nyata yang melampaui olahraga, memberdayakan atlet dan penggemar melalui ekosistem digital yang teregulasi dan inovatif. Ini baru permulaan."
Lebih lanjut, kemitraan strategis antara MultiBank Group dan Khabib Nurmagomedov ini menetapkan standar baru untuk tokenisasi aset dunia nyata (RWA) dan memperkuat posisi Dubai sebagai pusat inovasi, kepercayaan, dan masa depan keuangan olahraga digital teregulasi.