NFL Minggu 9 Fantasy Football DraftKings Stacks Dan Pilihan Bernilai

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan NFL Week 9 Fantasy Football DraftKings Stacks And Value Plays muncul di BitcoinEthereumNews.com. KANSAS CITY, MISSOURI – 26 JANUARI: Josh Allen #17 dari Buffalo Bills menyelam untuk first down selama kuarter keempat melawan Kansas City Chiefs dalam Pertandingan Kejuaraan AFC di GEHA Field di Arrowhead Stadium pada 26 Januari 2025 di Kansas City, Missouri. (Foto oleh David Eulitt/Getty Images) Getty Images Selamat datang di Week 9 DFS DraftKings stacks dan value plays. Minggu ini akan sangat menarik karena ada tiga pertandingan dengan total prediksi di atas 50 poin dan dua pertandingan menarik yang memiliki total di atas 47,5. Pertandingan mana yang akan memberikan game script terbaik untuk distack? Dan Anda akan membutuhkan value plays karena harganya ketat. Jadi, mari kita mulai. NFL Week 9 DraftKings Game Script Stacks Stack utama akan menjadi Kansas City Chiefs melawan Buffalo Bills, sebagaimana mestinya. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita bahas dua pertandingan lain yang berpotensi memecahkan slate. San Francisco Niners -2.5 @ New York Giants, 48.5 o/u Statistik yang menceritakan kisahnya berkat fantasypros.com dan teamrankings.com: Sejak Week 4, Niners berada di peringkat ke-32 dalam pressure rate (menekan quarterback) Sejak Week 4, Niners telah mengizinkan yard penerimaan terbanyak ketiga dan poin PPR per target terbanyak keempat untuk slot receiver. Giants berada di peringkat ke-30 dalam yard rushing yang diizinkan per pertandingan dengan 148,3. Dalam tiga minggu terakhir, mereka telah mengizinkan 163,7 yard rushing per pertandingan. Wan'Dale Robinson menjalankan 62,6% rutenya dari slot. Dia memiliki 22,9% target share dan 23,7% first read share. Pertahanan Niners telah menggunakan single high 60,6% dari waktu (ketujuh terbanyak di NFL). Robinson adalah yang kedua dalam tim dengan 19% target rate melawan single high. QB, J...Postingan NFL Week 9 Fantasy Football DraftKings Stacks And Value Plays muncul di BitcoinEthereumNews.com. KANSAS CITY, MISSOURI – 26 JANUARI: Josh Allen #17 dari Buffalo Bills menyelam untuk first down selama kuarter keempat melawan Kansas City Chiefs dalam Pertandingan Kejuaraan AFC di GEHA Field di Arrowhead Stadium pada 26 Januari 2025 di Kansas City, Missouri. (Foto oleh David Eulitt/Getty Images) Getty Images Selamat datang di Week 9 DFS DraftKings stacks dan value plays. Minggu ini akan sangat menarik karena ada tiga pertandingan dengan total prediksi di atas 50 poin dan dua pertandingan menarik yang memiliki total di atas 47,5. Pertandingan mana yang akan memberikan game script terbaik untuk distack? Dan Anda akan membutuhkan value plays karena harganya ketat. Jadi, mari kita mulai. NFL Week 9 DraftKings Game Script Stacks Stack utama akan menjadi Kansas City Chiefs melawan Buffalo Bills, sebagaimana mestinya. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita bahas dua pertandingan lain yang berpotensi memecahkan slate. San Francisco Niners -2.5 @ New York Giants, 48.5 o/u Statistik yang menceritakan kisahnya berkat fantasypros.com dan teamrankings.com: Sejak Week 4, Niners berada di peringkat ke-32 dalam pressure rate (menekan quarterback) Sejak Week 4, Niners telah mengizinkan yard penerimaan terbanyak ketiga dan poin PPR per target terbanyak keempat untuk slot receiver. Giants berada di peringkat ke-30 dalam yard rushing yang diizinkan per pertandingan dengan 148,3. Dalam tiga minggu terakhir, mereka telah mengizinkan 163,7 yard rushing per pertandingan. Wan'Dale Robinson menjalankan 62,6% rutenya dari slot. Dia memiliki 22,9% target share dan 23,7% first read share. Pertahanan Niners telah menggunakan single high 60,6% dari waktu (ketujuh terbanyak di NFL). Robinson adalah yang kedua dalam tim dengan 19% target rate melawan single high. QB, J...

NFL Minggu 9 Fantasy Football DraftKings Stacks Dan Pilihan Bernilai

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/01 22:23
Manchester City Fan
CITY$0.6734+0.95%
Arsenal Fan Token
AFC$0.3867-5.59%
SQUID MEME
GAME$44.0758+0.58%
Seed.Photo
PHOTO$0.5032-4.42%
GET
GET$0.001043-2.70%

KANSAS CITY, MISSOURI – 26 JANUARI: Josh Allen #17 dari Buffalo Bills melakukan dive untuk first down selama kuarter keempat melawan Kansas City Chiefs dalam Pertandingan Kejuaraan AFC di GEHA Field di Arrowhead Stadium pada 26 Januari 2025 di Kansas City, Missouri. (Foto oleh David Eulitt/Getty Images)

Getty Images

Selamat datang di Minggu 9 DFS DraftKings stacks dan value plays. Minggu ini akan sangat menarik karena ada tiga pertandingan dengan total prediksi di atas 50 poin dan dua pertandingan menarik yang memiliki total di atas 47,5.

Pertandingan mana yang akan memberikan game script terbaik untuk di-stack? Dan Anda akan membutuhkan value plays karena harganya ketat. Jadi, mari kita mulai.

NFL Minggu 9 DraftKings Game Script Stacks

Stack populer akan menjadi Kansas City Chiefs di Buffalo Bills, sebagaimana mestinya. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita bahas dua pertandingan lain yang berpotensi memecahkan slate.

San Francisco Niners -2,5 @ New York Giants, 48,5 o/u

Statistik yang menceritakan kisahnya berkat fantasypros.com dan teamrankings.com:

  • Sejak Minggu 4, Niners berada di peringkat 32 dalam pressure rate (menekan quarterback)
  • Sejak Minggu 4, Niners telah mengizinkan yard penerimaan terbanyak ketiga dan poin PPR terbanyak keempat per target untuk slot receiver.
  • Giants berada di peringkat 30 dalam rushing yards yang diizinkan per pertandingan dengan 148,3. Dalam tiga minggu terakhir, mereka telah mengizinkan 163,7 rushing yards per pertandingan.
  • Wan'Dale Robinson menjalankan 62,6% rutenya dari slot. Dia memiliki 22,9% target share dan 23,7% first read share.
  • Pertahanan Niners telah menggunakan single high 60,6% dari waktu (ketujuh terbanyak di NFL). Robinson adalah kedua dalam tim dengan 19% target rate melawan single high.

QB, J. Dart, $5.200 + WR, W.Robinson, $5.100/ RB, C. McCaffrey, $8.800 + WR, J. Jennings, $4.300

Lineup ini menggunakan 46,8% dari gaji Anda. Ini meninggalkan $5.320 untuk digunakan pada lima posisi yang tersisa.

Indianapolis Colts -3,5 @ Pittsburgh Steelers, 50,5 o/u

Statistik yang menceritakan kisahnya berkat @numbersgameshow:

  • Daniel Jones menggunakan short pass pada 48% percobaan (terbanyak ke-11). Jones rata-rata 0,36 EPA per pass (pada short pass), terbanyak di liga, versus pertahanan Steelers, yang mengizinkan 6,9 yard per short pass dan memberikan 4,7 yard setelah catch pada short pass, terbanyak kesembilan di liga.
  • Pertahanan Steelers menggunakan man coverage pada 43% dropback lawan (terbanyak ketiga) versus Jones, yang rata-rata 8,3 passing yard per percobaan melawan man coverage (terbanyak).
  • Colts hanya mengizinkan sembilan sack.
  • Aaron Rodgers memiliki persentase penyelesaian 68,3%, 16 touchdown passing, dan lima interception, dan rata-rata 7,2 passing yard per percobaan. Semua angka terbaik sejak 2021.
  • Pertahanan Colts berada di peringkat kedua dalam pressure rate dengan 39%, tetapi ke-21 dalam quick pass pressure rate dengan 14%.

QB, D. Jones, $6.200 + WR, A. Pierce, $4.600 + TE, T. Warren, $5.500/ WR, D. Metcalf, $5.500 + FLEX, TE, P. Freiermuth, $3.100

Lineup ini menggunakan 49,8% dari gaji Anda, meninggalkan $6.275 untuk setiap posisi yang tersisa.

Dan sekarang untuk chalk yang telah kita tunggu-tunggu. Selain populer, stack ini akan mahal. Ingat, tidak ada yang salah dengan chalk. Hanya cobalah untuk membedakan diri Anda dari massa.

  1. QB, J. Allen, $7.300 + RB, J. Cook $7.200/ RB, K. Hunt $4.700 + WR, R. Rice $7.600 + TE, T. Kelce $4.600

Lineup ini mencakup 62,8% dari total gaji roster Anda, meninggalkan Anda dengan $4.650 untuk mengisi empat posisi yang tersisa. (Ini bisa dilakukan!)

  1. QB, P. Mahomes, $7.100 + WR, R.Rice $7.600 TE, T. Kelce, $4.600/ RB, J. Cook, $7.200

Lineup ini mencakup 53% dari total gaji roster Anda, meninggalkan $4.700 untuk masing-masing dari lima posisi yang tersisa.

  1. QB, J. Allen, $7.300 + RB, K. Hunt $4.700 + WR, R. Rice $7.600

Skinny stack ini hanya menggunakan 39,2% dari gaji Anda, dan sekarang Anda memiliki $5.067 untuk enam posisi yang tersisa.

Team Stack Untuk Minggu 9

Ini adalah stack yang tidak selalu membutuhkan bring back:

Los Angeles Rams baru saja selesai bye, bermain dengan quarterback yang baru dipasang Tyler Shough.

NEW ORLEANS, LOUISIANA – 23 AGUSTUS: Tyler Shough #6 dari New Orleans Saints berlari untuk touchdown melawan Denver Broncos selama paruh kedua pertandingan pramusim di Caesars Superdome pada 23 Agustus 2025 di New Orleans, Louisiana. (Foto oleh Derick E. Hingle/Getty Images)

Getty Images

QB, M. Stafford, $6.300 + RB, K. Williams, $6.800 + LAR Defense $3.900

Stack ini menggunakan 34% dari seluruh roster Anda, memungkinkan $4.900 untuk lima posisi yang tersisa.

Conditional Game Stack

Pantau status dan cedera Joe Flacco, lalu buat penilaian terbaik Anda. Jika Flacco tampak siap bermain, selalu bijaksana untuk men-stack-nya dengan JaMarr Chase atau double stack dengan Flacco, Chase, dan Higgins. Dalam kasus ini, Anda bisa membawanya kembali dengan Rome Odunze dan Kyle Monangai. Yang membawa kita ke value picks.

Value Picks Untuk Minggu 9 DraftKings

Ada beberapa running back yang dicoret untuk minggu ini. Masing-masing memiliki pengganti yang mampu:

BALTIMORE, MARYLAND – 26 OKTOBER: Kyle Monangai #25 dari Chicago Bears berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola NFL melawan Baltimore Ravens di M&T Bank Stadium pada 26 Oktober 2025 di Baltimore, Maryland. (Foto oleh Michael Owens/Getty Images)

Getty Images

  • D'Andre Swift OUT —> Kyle Monangai, $4.600 v pertahanan lari peringkat ke-32 yang mengizinkan rata-rata 27,0 poin fantasi per pertandingan untuk posisi running back.
  • Rhamondre Stevenson OUT —> TreVeyon Henderson $4.900 v Falcons, mengizinkan poin fantasi terbanyak ke-11 per pertandingan untuk posisi running back 17,0.
  • Cam Skateboo OUT —> Tyrone Tracy $5.100 v pertahanan Niners menengah yang memberikan 15,8 poin fantasi untuk posisi running back.
  • Hassan Haskins is OUT —-> Kimani Vidal $6.300 v Titans, mengizinkan poin fantasi terbanyak kedua per pertandingan untuk posisi running back.
  • Isaiah Pacheco OUT —-> Kareem Hunt $4.700 v pertahanan Bills yang mengizinkan poin fantasi terbanyak kelima untuk posisi running back, 19,6.

NFL Minggu 9 DraftKings Stacks Dan Plays

Minggu ini memungkinkan banyak variasi dengan lima dari 11 pertandingan pada slate utama dengan total prediksi 47,5 atau lebih. Apakah Anda bermain single-entry atau GPP, gunakan variasi untuk keuntungan Anda. Jangan takut untuk double-stack, skinny-stack beberapa pertandingan atau bermain solo pada quarterback yang suka berlari (Allen, Herbert, Dart, Maye, atau Mahomes).

Jadilah berbeda, dan seperti biasa, semoga beruntung dan bermainlah dengan baik.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/gladyslouisetyler/2025/11/01/nfl-week-9-fantasy-football-draftkings-stacks-and-value-plays/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,839.33
$102,839.33$102,839.33

+1.10%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,456.38
$3,456.38$3,456.38

+2.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.76
$159.76$159.76

+1.97%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2757
$2.2757$2.2757

+0.85%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$597.84
$597.84$597.84

+16.97%