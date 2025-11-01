NFL Minggu 9 Fantasy Football DraftKings Stacks Dan Pilihan Bernilai

KANSAS CITY, MISSOURI – 26 JANUARI: Josh Allen #17 dari Buffalo Bills melakukan dive untuk first down selama kuarter keempat melawan Kansas City Chiefs dalam Pertandingan Kejuaraan AFC di GEHA Field di Arrowhead Stadium pada 26 Januari 2025 di Kansas City, Missouri. (Foto oleh David Eulitt/Getty Images) Getty Images

Selamat datang di Minggu 9 DFS DraftKings stacks dan value plays. Minggu ini akan sangat menarik karena ada tiga pertandingan dengan total prediksi di atas 50 poin dan dua pertandingan menarik yang memiliki total di atas 47,5.

Pertandingan mana yang akan memberikan game script terbaik untuk di-stack? Dan Anda akan membutuhkan value plays karena harganya ketat. Jadi, mari kita mulai.

NFL Minggu 9 DraftKings Game Script Stacks

Stack populer akan menjadi Kansas City Chiefs di Buffalo Bills, sebagaimana mestinya. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita bahas dua pertandingan lain yang berpotensi memecahkan slate.

San Francisco Niners -2,5 @ New York Giants, 48,5 o/u

Statistik yang menceritakan kisahnya berkat fantasypros.com dan teamrankings.com:

Sejak Minggu 4, Niners berada di peringkat 32 dalam pressure rate (menekan quarterback)

Sejak Minggu 4, Niners telah mengizinkan yard penerimaan terbanyak ketiga dan poin PPR terbanyak keempat per target untuk slot receiver.

Giants berada di peringkat 30 dalam rushing yards yang diizinkan per pertandingan dengan 148,3. Dalam tiga minggu terakhir, mereka telah mengizinkan 163,7 rushing yards per pertandingan.

Wan'Dale Robinson menjalankan 62,6% rutenya dari slot. Dia memiliki 22,9% target share dan 23,7% first read share.

Pertahanan Niners telah menggunakan single high 60,6% dari waktu (ketujuh terbanyak di NFL). Robinson adalah kedua dalam tim dengan 19% target rate melawan single high.

QB, J. Dart, $5.200 + WR, W.Robinson, $5.100/ RB, C. McCaffrey, $8.800 + WR, J. Jennings, $4.300

Lineup ini menggunakan 46,8% dari gaji Anda. Ini meninggalkan $5.320 untuk digunakan pada lima posisi yang tersisa.

Indianapolis Colts -3,5 @ Pittsburgh Steelers, 50,5 o/u

Statistik yang menceritakan kisahnya berkat @numbersgameshow:

Daniel Jones menggunakan short pass pada 48% percobaan (terbanyak ke-11). Jones rata-rata 0,36 EPA per pass (pada short pass), terbanyak di liga, versus pertahanan Steelers, yang mengizinkan 6,9 yard per short pass dan memberikan 4,7 yard setelah catch pada short pass, terbanyak kesembilan di liga.

Pertahanan Steelers menggunakan man coverage pada 43% dropback lawan (terbanyak ketiga) versus Jones, yang rata-rata 8,3 passing yard per percobaan melawan man coverage (terbanyak).

Colts hanya mengizinkan sembilan sack.

Aaron Rodgers memiliki persentase penyelesaian 68,3%, 16 touchdown passing, dan lima interception, dan rata-rata 7,2 passing yard per percobaan. Semua angka terbaik sejak 2021.

Pertahanan Colts berada di peringkat kedua dalam pressure rate dengan 39%, tetapi ke-21 dalam quick pass pressure rate dengan 14%.

QB, D. Jones, $6.200 + WR, A. Pierce, $4.600 + TE, T. Warren, $5.500/ WR, D. Metcalf, $5.500 + FLEX, TE, P. Freiermuth, $3.100

Lineup ini menggunakan 49,8% dari gaji Anda, meninggalkan $6.275 untuk setiap posisi yang tersisa.

Dan sekarang untuk chalk yang telah kita tunggu-tunggu. Selain populer, stack ini akan mahal. Ingat, tidak ada yang salah dengan chalk. Hanya cobalah untuk membedakan diri Anda dari massa.

QB, J. Allen, $7.300 + RB, J. Cook $7.200/ RB, K. Hunt $4.700 + WR, R. Rice $7.600 + TE, T. Kelce $4.600

Lineup ini mencakup 62,8% dari total gaji roster Anda, meninggalkan Anda dengan $4.650 untuk mengisi empat posisi yang tersisa. (Ini bisa dilakukan!)

QB, P. Mahomes, $7.100 + WR, R.Rice $7.600 TE, T. Kelce, $4.600/ RB, J. Cook, $7.200

Lineup ini mencakup 53% dari total gaji roster Anda, meninggalkan $4.700 untuk masing-masing dari lima posisi yang tersisa.

QB, J. Allen, $7.300 + RB, K. Hunt $4.700 + WR, R. Rice $7.600

Skinny stack ini hanya menggunakan 39,2% dari gaji Anda, dan sekarang Anda memiliki $5.067 untuk enam posisi yang tersisa.

Team Stack Untuk Minggu 9

Ini adalah stack yang tidak selalu membutuhkan bring back:

Los Angeles Rams baru saja selesai bye, bermain dengan quarterback yang baru dipasang Tyler Shough.

NEW ORLEANS, LOUISIANA – 23 AGUSTUS: Tyler Shough #6 dari New Orleans Saints berlari untuk touchdown melawan Denver Broncos selama paruh kedua pertandingan pramusim di Caesars Superdome pada 23 Agustus 2025 di New Orleans, Louisiana. (Foto oleh Derick E. Hingle/Getty Images) Getty Images

QB, M. Stafford, $6.300 + RB, K. Williams, $6.800 + LAR Defense $3.900

Stack ini menggunakan 34% dari seluruh roster Anda, memungkinkan $4.900 untuk lima posisi yang tersisa.

Conditional Game Stack

Pantau status dan cedera Joe Flacco, lalu buat penilaian terbaik Anda. Jika Flacco tampak siap bermain, selalu bijaksana untuk men-stack-nya dengan JaMarr Chase atau double stack dengan Flacco, Chase, dan Higgins. Dalam kasus ini, Anda bisa membawanya kembali dengan Rome Odunze dan Kyle Monangai. Yang membawa kita ke value picks.

Value Picks Untuk Minggu 9 DraftKings

Ada beberapa running back yang dicoret untuk minggu ini. Masing-masing memiliki pengganti yang mampu:

BALTIMORE, MARYLAND – 26 OKTOBER: Kyle Monangai #25 dari Chicago Bears berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola NFL melawan Baltimore Ravens di M&T Bank Stadium pada 26 Oktober 2025 di Baltimore, Maryland. (Foto oleh Michael Owens/Getty Images) Getty Images

D'Andre Swift OUT —> Kyle Monangai, $4.600 v pertahanan lari peringkat ke-32 yang mengizinkan rata-rata 27,0 poin fantasi per pertandingan untuk posisi running back.

v pertahanan lari peringkat ke-32 yang mengizinkan rata-rata 27,0 poin fantasi per pertandingan untuk posisi running back. Rhamondre Stevenson OUT —> TreVeyon Henderson $4.900 v Falcons, mengizinkan poin fantasi terbanyak ke-11 per pertandingan untuk posisi running back 17,0.

v Falcons, mengizinkan poin fantasi terbanyak ke-11 per pertandingan untuk posisi running back 17,0. Cam Skateboo OUT —> Tyrone Tracy $5.100 v pertahanan Niners menengah yang memberikan 15,8 poin fantasi untuk posisi running back.

v pertahanan Niners menengah yang memberikan 15,8 poin fantasi untuk posisi running back. Hassan Haskins is OUT —-> Kimani Vidal $6.300 v Titans, mengizinkan poin fantasi terbanyak kedua per pertandingan untuk posisi running back.

v Titans, mengizinkan poin fantasi terbanyak kedua per pertandingan untuk posisi running back. Isaiah Pacheco OUT —-> Kareem Hunt $4.700 v pertahanan Bills yang mengizinkan poin fantasi terbanyak kelima untuk posisi running back, 19,6.

NFL Minggu 9 DraftKings Stacks Dan Plays

Minggu ini memungkinkan banyak variasi dengan lima dari 11 pertandingan pada slate utama dengan total prediksi 47,5 atau lebih. Apakah Anda bermain single-entry atau GPP, gunakan variasi untuk keuntungan Anda. Jangan takut untuk double-stack, skinny-stack beberapa pertandingan atau bermain solo pada quarterback yang suka berlari (Allen, Herbert, Dart, Maye, atau Mahomes).

Jadilah berbeda, dan seperti biasa, semoga beruntung dan bermainlah dengan baik.